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Судейство

Судейство

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Бывший арбитр ФИФА Николаев: «Разделяю позицию РПЛ и РФС по заявлениям Федорищева о коррупции»

Даниил Аршавский
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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судействе РПЛ.

26 ноября глава Самарского региона рассказал о задолженности «Крыльев Советов» в размере 36 миллионов рублей на взятки неназванным коррупционерам в судейском корпусе российского футбола.

«Поддерживаю точку зрения, которую озвучили РПЛ и РФС, их позиция мне очень близка. Что касается восприятия ситуации в целом, то отнесся к ней как и остальные люди, которые давно входят в футбольное сообщество. Какого-то личного отношения к происходящему у меня нет», — цитирует Николаева «ВсеПроСпорт».

Клубы РПЛ направили Федорищеву письмо с просьбой предоставить информацию о о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе. 29 ноября президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация не получала запросов от правоохранительных органов по ситуации в «Крыльях Советов».

Источник: «ВсеПроСпорт»
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