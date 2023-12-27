Экс-арбитр ФИФА Николаев назвал самых стабильных российских судей в 2023 году

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев считает Алексея Сухого, Сергея Карасева, Павла Кукуяна и Кирилла Левникова самыми стабильными российскими судьями 2023 года.

«Хочу отметить, что свой лучший сезон проводит Алексей Сухой. Все-таки у него были непростые эпизоды в карьере, но дальше он отработал на очень высоком уровне, чему я рад. Знаю его давно. Его можно отметить среди тех арбитров, кто порадовал в этом году своей уверенностью и стабильностью. Также ещё отмечу, что на стабильно высоком уровне работали Карасёв, Кукуян и Левников. Можно их назвать самыми стабильными. Жаль, что Владиславу Безбородову не удалась эта часть чемпионата», — цитирует Николаева Legalbet.