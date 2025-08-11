Статьи
Судейство

11 августа, 12:31

Дегтярев считает, что единый оператор спортивного судейства обеспечит беспристрастность

Павел Лопатко

Министр спорта России Михаил Дегтярев считает, что будущий единый оператор спортивного судейства обеспечит безопасность и беспристрастность проведения соревнований по игровым видам спорта.

«Это будет независимо для всех видов спорта. Понятно, что там вопросы подготовки кадров, их квалификации, все это будет унифицировано, оцифровано. Оператор будет обеспечивать безопасность, беспристрастность, нести за это ответственность. Все это мы продумаем, законодательно закрепим и в таком режиме пойдем», — сказал Дегтярев в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что бюджет единого оператора судейства сформируют клубы и лиги, а игровые виды спорта будут заказывать услуги именно у этого оператора. В то же время судейские бригады будут назначаться на матчи за два часа до их начала.

Источник: «Россия 24»
Михаил Дегтярев
