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Судейство

Судейство

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Канчельскис о словах Алаева по поводу общения арбитров с прессой: «Судьи стали трусами. Сейчас все решает ВАР»

Канчельскис поделился мнением о словах Алаева по поводу общения арбитров с прессой
Руслан Минаев
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о предложении президента РПЛ Александра Алаева.

25 ноября Алаев выступил за то, чтоб судьи после каждого матча давали комментарии.

«Судья здесь причем? Судьи сейчас ничего не решают, они выходят на поле, и по сути, марионетки, а решает ВАР. Судьи сейчас даже не могут принять решение, взять инициативу на себя. Они стали трусами.

Не они должны давать комментарии, а те, кто сидит за ВАРом — вот они пускай дают. Люди, которые принимают решения и порой выдумывают такие вещи, которые невозможно выдумать. А те, кто вышли на поле — просто побегали», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Ранее Алаев оценил уровень судейства в осенней части сезона-2022/23 в РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-sudi-seychas-ne-mogut-prinyat-reshenie-vzyat-initsiativu-na-sebya-oni-stali-trusami-1423836/
Андрей Канчельскис
РПЛ
Александр Алаев
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