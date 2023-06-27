Бывший арбитр Егоров оценил первую реформу Мажича на посту главы российских судей

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров прокомментировал первую реформу российского судейства, которую провел новый глава судейского департамента РФС Милорад Мажич.

Суть первой реформы в том, что теперь арбитры будут получать оценку от инспекторов матча сразу по итогам встречи. Они будут следить за переговорами судейской бригады в отдельной комнате ВАР-центра.

«Конечно же, наши клубы продолжат обвинять судей в предвзятости даже с приходом иностранца. Посмотрите, это происходит не только у нас, а во всем мире. Сколько в той же Европе скандалов. Это все последствия того, что есть возможность смотреть телевизор.

Понимаете, у нас раздваивается и растраивается понимание правил футбола. Там написано: «По мнению судьи». Арбитра, который обсуживает конкретный матч. Это очень важно. Находится на поле — важно. А теперь будут ставить оценки по телевизору. Новая система инспектирования, будут сразу тщательно смотреть спорные моменты. Думаю, в этом есть рациональное зерно. Экономически это, наверное, обосновано и правильно, что разбор будет сразу по свежим следам, люди будут знать, где были ошибки, а где их не было. Судьи сразу получат рекомендации. Думаю, это может пойти на пользу", — цитирует Егорова «Спорт День за Днем».