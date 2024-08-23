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Судейство

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Арбитры РПЛ провели первые сборы в сезоне-2024/25

Руслан Минаев
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В Москве с 21 по 23 августа прошли первые учебно-тренировочные сборы арбитров, сообщает пресс-служба РФС.

В них приняли участие 28 судей, 41 помощник, один ВАР, двое судей первой лиги с лицензией ВАР и шесть операторов повторов.

22 августа прошли лекции, которые провели руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич, менеджер ВАР Далибор Джурджевич и менеджер помощников судей РПЛ Валерий Данченко.

21 и 23 августа судьи тренировались под руководством ведущего специалиста по физической подготовке департамента судейства и инспектирования РФС Вадима Черепанова.

Источник: РФС
Футбол
РПЛ
РФС
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