Арбитры РПЛ провели первые сборы в сезоне-2024/25

В Москве с 21 по 23 августа прошли первые учебно-тренировочные сборы арбитров, сообщает пресс-служба РФС.

В них приняли участие 28 судей, 41 помощник, один ВАР, двое судей первой лиги с лицензией ВАР и шесть операторов повторов.

22 августа прошли лекции, которые провели руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич, менеджер ВАР Далибор Джурджевич и менеджер помощников судей РПЛ Валерий Данченко.

21 и 23 августа судьи тренировались под руководством ведущего специалиста по физической подготовке департамента судейства и инспектирования РФС Вадима Черепанова.