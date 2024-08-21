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Сегодня, 09:15

«Зенит» потерял не только Глушенкова и Вендела. У «Спартака» наконец-то есть шанс победить

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» 24 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Спартака».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram
Красно-белые не обыгрывали петербуржцев в РПЛ с 2017-го.

Самая громкая вывеска шестого тура РПЛ — встреча «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге. Игра пройдет 24 августа на «Газпром Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию дерби двух столиц покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 16.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» 24 августа 2024 года

По мнению экспертов букмекерской компании FONBET, сине-бело-голубые — серьезные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.75, что составляет примерно 56% вероятности. Выигрыш красно-белых доступен с котировкой 4.40 (20%), даже ничья идет за меньшие 3.95 (24%).

Последние две встречи команд на «Газпром Арене» закончились вничью (по 0:0). Вероятность того, что москвичи вновь хотя бы не уступят «Зениту», оценена в 2.10.

Три наиболее ожидаемых аналитиками результата поединка отражают превосходство коллектива Сергея Семака:

• 1:1 — за 8.00;

• 1:0 и 2:1 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 1.70, ТМ 2.5 дан за 2.13.

Рынок «обе забьют» можно взять за 1.75, обратный вариант доступен за 2.10.

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«Зенит» — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 24 августа 2024 года

В прошлом туре «Зенит» впервые в сезоне не победил — сыграл вничью с «Химками» (1:1) и потерял лучшего бомбардира Максима Глушенкова (девять голов), который сломал руку и ориентировочно выбыл на шесть недель. Чуть ранее, в игре с «Динамо», травмировался другой лидер сине-бело-голубых Вендел — лучший ассистент команды Семака (восемь передач). Без них шансы «Спартака» на положительный результат однозначно возросли.

«Вендел и Глушенков — это два футболиста, которые делали разницу в начале сезона, — считает Александр Мостовой. — И, конечно, тяжело, когда у тебя вылетают сразу два футболиста, на которых строится вся атакующая линия, что мы и увидели по игре с «Химками». «Спартак» сейчас действительно на кураже. Если бы Вендел и Глушенков были в строю, то можно было бы сказать, что у «Зенита» есть преимущество. Но сейчас шансы действительно равны».

Однако петербуржцы все равно феерично начали сезон: 13 июля разделались с «Краснодаром» (4:2) в матче за Суперкубок, после чего выдали серию из шести сухих побед во всех турнирах — общий счет в этих матчах составил дикие 18:0. Правда, в отсутствие Глушенкова и Вендела атакующий потенциал команды действительно снижен — топовые результаты во многом зависели от их прекрасной формы. Без них самым результативным в «Зените» остался Матео Кассьерра с 3+2 — это почти в два раза меньше результативных действий, чем у травмированных лидеров.

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«Спартак» тоже хорошо стартовал и после пяти туров чемпионата отстал от лидирующего «Зенита» всего на три очка. К матчу в Санкт-Петербурге красно-белые подошли на серии из шести матчей без поражений во всех турнирах: единственный проигрыш случился в первом туре РПЛ от «Оренбурга» (0:2) — с тех пор парни Деяна Станковича не обыграли только «Ахмат» (0:0).

Красно-белые во время трансферной кампании серьезно усилили атаку, что дает о себе знать. В пяти из семи игр во всех соревнованиях они отличились по три раза и при этом пропустили всего трижды. А перед «Зенитом» сыграли на ноль в пяти встречах подряд. Впечатляющую форму набрал Манфред Угальде, забивший уже пять мячей. Также хорош новичок Эсекьель Барко — у него 2+3.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Зенит» — «Спартак»

Помимо Глушенкова и Вендела хозяева потеряли из-за травм Ильзата Ахметова, Педро и Родригао. «К сожалению, мы не можем рассчитывать ни на Глушенкова, ни на Вендела, ни на Педро», — сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

У «Спартака» ситуация легче — не будет только Евгения Чернова и Романа Зобнина.

«Зенит» — «Спартак»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза — два раза сильнее оказался «Зенит», еще дважды команды закончили вничью. «Спартак» в последний раз побеждал сине-бело-голубых в чемпионате еще в ноябре 2017-го. Всего же клубы пересекались 170 раз: 67 побед — у москвичей, 55 — у петербуржцев.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Спартак»

Красно-белые набрали топовую форму: не проигрывают на протяжении шести игр во всех турнирах и ни разу не пропустили в последних пяти. В прошлом сезоне обе встречи команд на «Газпром Арене» завершились вничью. Похожий результат с учетом проблем «Зенита» с составом может повториться. Петербуржцы лишились трех важных игроков атаки — Глушенкова, Вендела и Педро.

Рекомендуемая ставка: «Спартак» не проиграет за 2.10.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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