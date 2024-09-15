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Гонду и Соболев разобрались с ЦСКА. «Рубин» ждет третье поражение от «Зенита» в этом сезоне

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Зенит» — «Рубин» 17 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Игроки «Зенита»: Дуглас Сантос, Александр Соболев и Лусиано Гонду.
Фото Официальный сайт «Зенита»
В двух предыдущих встречах казанцы даже не забили.

«Зенит» в четвертом туре группового этапа Кубка России встретится с казанским «Рубином». Игра пройдет 17 сентября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», эфир стартует в 19.30 мск.

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17 сент, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Рубин

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «Рубин» 17 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.35, вероятность этого исхода — примерно 73%. Выигрыш гостей предложен с котировкой 9.00 (10%), ничья идет за меньшие 5.40 (17%).

Успех петербуржцев с учетом серии пенальти доступен за 1.19, этот рынок на казанцев дан за 4.84.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «Зенита»:

• 2:0 — за 5.60;

• 1:0 — за 6.40;

• 3:0 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.16.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.04, опция «обе забьют — нет» идет за 1.76.

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«Зенит» — «Рубин»: прогноз и анализ матча Кубка России 17 сентября 2024 года

Команды лидируют в группе D: петербуржцы набрали семь очков в трех играх, их соперник — шесть. «Зенит» в прошлом туре неожиданно уступил «Акрону» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время. «Рубин» уверенно одолел тольяттинцев (4:0) и «Факел» (2:0), однако во втором игровом дне споткнулся о сине-бело-голубых (0:1). Команда Сергея Семака уже дважды обыграла казанцев в этом сезоне — перед кубковой встречей размазала во втором туре РПЛ (4:0).

К предстоящей игре в лучшей форме подошел «Зенит»: в последнем туре чемпионата победил ЦСКА (1:0) и еще никому в этой кампании не проиграл в основное время — а это 12 матчей. Петербуржцы очень надежно действуют в обороне: пропустили только от «Краснодара» в Суперкубке (4:2), «Химок» в чемпионате (1:1) и «Акрона» в Кубке (1:1). Правда, в атаке после огненного старта сезона чуть успокоились — в шести из семи предыдущих игр во всех турнирах отличились не больше одного раза. Не повезло только «Нижнему Новгороду» (3:0).

Матео Кассьерра, Александр Соболев и&nbsp;Игорь Дивеев. «Прессинг ЦСКА был просто фантастическим! Соболев показал, зачем он нужен Семаку». Орлов — о победе «Зенита»

При этом на финише трансферного окна «Зенит» серьезно укрепил атакующую линию. Взял аргентинца Лусиано Гонду, у которого уже три мяча в двух играх, и Александра Соболева, дебютировавшего против армейцев. «Соболев не забил, но, на мой взгляд, этот матч он может занести себе в актив, — проанализировал комментатор Геннадий Орлов после игры с ЦСКА. — Один из шестерых, кто не дрогнул и боролся за каждый мяч. Великолепное приобретение (Гонду. — Прим. «СЭ»)! Как он сегодня в окружении трех защитников сохранил мяч, отдал налево и продолжил голевую атаку? Ну и гол забил, подсторожил эпизод — использовал его на все 100 процентов».

«Рубин» же перед «Зенитом» потерпел два сухих поражения в РПЛ — от «Спартака» (0:1), играя последние полчаса в большинстве, и «Крыльев Советов» (0:2). Казанцы классно смотрятся против команд ниже классом: дважды обыграли «Акрон» (4:0 и 2:1), разделались с махачкалинским «Динамо» и «Факелом» (по 2:0), а также с «Нижним Новгородом» (4:2). Хорошо выглядит нападающий Мирлинд Даку — настрелял 5+3 во всех турнирах. Но против более классных оппонентов тускнеет, что уже дважды в этом сезоне показали петербуржцы.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Зенит» — «Рубин»

У хозяев по-прежнему травмированы защитники Родригао и Сергей Волков, а также лучший бомбардир Максим Глушенков (девять голов во всех турнирах).

У гостей из-за повреждения недоступен капитан Игор Вуячич, а также полузащитник Александар Юкич.

«Зенит» — «Рубин»: статистика личных встреч

В этом сезоне петербуржцы уже дважды всухую обыграли «Рубин» (4:0 и 1:0). Всего команды встречались 48 раз во всех турнирах, здесь тоже преимущество у «Зенита» — 24 победы при 14 поражениях.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Рубин»

Петербуржцы пропустили всего четыре мяча в 12 играх во всех турнирах, девять раз сыграв на ноль. «Рубину» за две встречи с «Зенитом» в этом сезоне не удалось забить, к тому же к предстоящей игре команда подошла после двух сухих поражений подряд. Коллектив Семака же не пропускал и от более серьезных соперников — ЦСКА (1:0), «Спартака» (0:0) и «Динамо» (1:0).

Рекомендуемая ставка: «Рубин» не забьет за 1.95.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
12
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
Результаты / календарь
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16 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 0 : 2
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 2 : 4
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 0 : 0
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 0 : 1
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 2 : 0
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 4 : 2
15.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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