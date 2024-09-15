Гонду и Соболев разобрались с ЦСКА. «Рубин» ждет третье поражение от «Зенита» в этом сезоне
«Зенит» в четвертом туре группового этапа Кубка России встретится с казанским «Рубином». Игра пройдет 17 сентября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», эфир стартует в 19.30 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «Рубин» 17 сентября 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.35, вероятность этого исхода — примерно 73%. Выигрыш гостей предложен с котировкой 9.00 (10%), ничья идет за меньшие 5.40 (17%).
Успех петербуржцев с учетом серии пенальти доступен за 1.19, этот рынок на казанцев дан за 4.84.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «Зенита»:
• 2:0 — за 5.60;
• 1:0 — за 6.40;
• 3:0 — за 7.40.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.16.
Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.04, опция «обе забьют — нет» идет за 1.76.
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«Зенит» — «Рубин»: прогноз и анализ матча Кубка России 17 сентября 2024 года
Команды лидируют в группе D: петербуржцы набрали семь очков в трех играх, их соперник — шесть. «Зенит» в прошлом туре неожиданно уступил «Акрону» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время. «Рубин» уверенно одолел тольяттинцев (4:0) и «Факел» (2:0), однако во втором игровом дне споткнулся о сине-бело-голубых (0:1). Команда Сергея Семака уже дважды обыграла казанцев в этом сезоне — перед кубковой встречей размазала во втором туре РПЛ (4:0).
К предстоящей игре в лучшей форме подошел «Зенит»: в последнем туре чемпионата победил ЦСКА (1:0) и еще никому в этой кампании не проиграл в основное время — а это 12 матчей. Петербуржцы очень надежно действуют в обороне: пропустили только от «Краснодара» в Суперкубке (4:2), «Химок» в чемпионате (1:1) и «Акрона» в Кубке (1:1). Правда, в атаке после огненного старта сезона чуть успокоились — в шести из семи предыдущих игр во всех турнирах отличились не больше одного раза. Не повезло только «Нижнему Новгороду» (3:0).
При этом на финише трансферного окна «Зенит» серьезно укрепил атакующую линию. Взял аргентинца Лусиано Гонду, у которого уже три мяча в двух играх, и Александра Соболева, дебютировавшего против армейцев. «Соболев не забил, но, на мой взгляд, этот матч он может занести себе в актив, — проанализировал комментатор Геннадий Орлов после игры с ЦСКА. — Один из шестерых, кто не дрогнул и боролся за каждый мяч. Великолепное приобретение (Гонду. — Прим. «СЭ»)! Как он сегодня в окружении трех защитников сохранил мяч, отдал налево и продолжил голевую атаку? Ну и гол забил, подсторожил эпизод — использовал его на все 100 процентов».
«Рубин» же перед «Зенитом» потерпел два сухих поражения в РПЛ — от «Спартака» (0:1), играя последние полчаса в большинстве, и «Крыльев Советов» (0:2). Казанцы классно смотрятся против команд ниже классом: дважды обыграли «Акрон» (4:0 и 2:1), разделались с махачкалинским «Динамо» и «Факелом» (по 2:0), а также с «Нижним Новгородом» (4:2). Хорошо выглядит нападающий Мирлинд Даку — настрелял 5+3 во всех турнирах. Но против более классных оппонентов тускнеет, что уже дважды в этом сезоне показали петербуржцы.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Зенит» — «Рубин»
У хозяев по-прежнему травмированы защитники Родригао и Сергей Волков, а также лучший бомбардир Максим Глушенков (девять голов во всех турнирах).
У гостей из-за повреждения недоступен капитан Игор Вуячич, а также полузащитник Александар Юкич.
«Зенит» — «Рубин»: статистика личных встреч
В этом сезоне петербуржцы уже дважды всухую обыграли «Рубин» (4:0 и 1:0). Всего команды встречались 48 раз во всех турнирах, здесь тоже преимущество у «Зенита» — 24 победы при 14 поражениях.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Рубин»
Петербуржцы пропустили всего четыре мяча в 12 играх во всех турнирах, девять раз сыграв на ноль. «Рубину» за две встречи с «Зенитом» в этом сезоне не удалось забить, к тому же к предстоящей игре команда подошла после двух сухих поражений подряд. Коллектив Семака же не пропускал и от более серьезных соперников — ЦСКА (1:0), «Спартака» (0:0) и «Динамо» (1:0).
Рекомендуемая ставка: «Рубин» не забьет за 1.95.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
10
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
11
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
12
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|2 : 4
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|0 : 0
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|0 : 1
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|2 : 0
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|4 : 2
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1