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За Вендела требуют 60 миллионов евро. Пока он не уехал, проверит на прочность «Ростов»

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов» 3 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Вендел («Зенит»).
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram
У бразильца 1+6 на старте сезона.

3 августа «Зенит» примет «Ростов» в первом домашнем матче нового розыгрыша чемпионата России. Игра третьего тура пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», эфир стартует в 17.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ростов

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов» 3 августа 2024 года

Букмекеры считают петербуржцев огромными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.35, вероятность этого исхода — примерно 73%. Успех коллектива Валерия Карпина предложен с котировкой 9.00 (10%), «мирный» результат доступен за гораздо меньшие 5.40 (17%).

Ростовчане прошли первые два тура РПЛ без поражений. Вероятность того, что они как минимум не уступят и в предстоящей встрече, оценена в 3.38.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка полностью отражают превосходство сине-бело-голубых:

• 2:0 — за 5.60;

• 1:0 — за 6.20;

• 3:0 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.14.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 2.06, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.74.

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«Зенит» — «Ростов»: прогноз и анализ матча РПЛ 3 августа 2024 года

Бойцы Сергея Семака фантастически начали сезон: 13 июля разнесли «Краснодар» в Суперкубке (4:2), далее выдали две сухие победы по 4:0 в чемпионате над «Крыльями Советов» и «Рубином», после чего разгромили «Факел» в Кубке (3:0). «Зенит» еще ни разу не забил меньше трех мячей, а в общей сумме закончил стартовые четыре матча с общим счетом 15:2. Многие уже предсказывают петербуржцам легкое чемпионство — они выигрывают премьер-лигу шесть лет подряд.

«Раньше у клубов РПЛ было больше шансов побороться с «Зенитом» за чемпионство из-за участия клуба в Лиге чемпионов, — проанализировал бывший тренер петербуржцев Властемил Петржела. — А из-за отстранения России от еврокубков «Зенит» полностью сконцентрировал силы на российских турнирах и не оставляет шансов другим клубам. Сине-бело-голубые стали машиной по завоеванию трофеев в России».

Выдающийся старт в клубе показал летний новичок Максим Глушенков: в четырех матчах сезона заколотил пять мячей, не отличившись только в Кубке России — против «Факела» вышел на заключительные 25 минут. Также в полыхающей форме находится Вендел: оформил 1+6 в четырех играх, также практически пропустив кубковый поединок. При этом вокруг бразильца генерировалось много слухов об уходе. По информации источников, теперь полузащитника продадут только за сумму в районе 60 миллионов евро.

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«Ростов» тоже неплохо стартовал, но, конечно, не на таком уровне, как «Зенит». Команда Карпина за два тура чемпионата набрала четыре очка: выковала нулевую ничью с ЦСКА и легко обыграла «Крылья Советов» (3:1). Правда, ко встрече с петербуржцами ростовчане подошли после поражения — «Локомотив» вырвал три очка на 76-й минуте кубкового матча (1:0). При этом у южан был шанс отыграться, если бы за вероятный фол на Николае Комличенко назначили пенальти. В клубе горячо не согласны с судейским решением.

«Момент на Комличенко для меня стопроцентный пенальти. Непонятны основания по неназначению. Скорее всего, будем подавать в ЭСК. Я поговорил с двумя бывшими арбитрами, все подтвердили, что это пенальти. Для меня это пенальти», — сказал спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Зенит» — «Ростов»

Хозяевам не помогут травмированные Родригао и Ильзат Ахметов. У ростовчан тоже двое выбыли из-за повреждений — Алексей Миронов и Мохаммад Мохеби.

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Южане не обыгрывали «Зенит» с мая 2019-го — с тех пор команды провели друг с другом уже 10 матчей (шесть побед сине-бело-голубых). Всего же клубы пересекались 65 раз: в 33 играх победили петербуржцы, в 15 — ростовчане. В прошлом сезоне парни Семака дома одержали победу 2:1, а на выезде закончили вничью (1:1).

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Ростов»

Петербуржцы выиграли три последних матча с общим счетом 11:0 и пока в этом сезоне в принципе не знают другого результата, кроме побед. «Ростов» не выглядит командой, способной остановить мощь оппонента. Пока парни Карпина справились только с вялыми «Крыльями». Против более крепких, но все равно достаточно проблемных ЦСКА (0:0) и «Локомотива» (0:1) команда выглядела не так ярко и даже не забила. Вряд ли получится пробить и «Зенит».

Рекомендуемая ставка: забьет только «Зенит» за 2.10.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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