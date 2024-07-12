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«Краснодар» сразится за Суперкубок впервые в истории. Получится ли обыграть «Зенит» без Сафонова, но со Смоловым?

Прогноз и ставка на матч Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар» 13 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Максим Глушенков.
Фото Getty Images
Петербуржцы усилили состав лучшим ассистентом РПЛ.

13 июля в Волгограде состоится финал Суперкубка России — трофей разыграют «Зенит» и «Краснодар». Судья Павел Кукуян даст стартовый свисток в 20.30 мск. Поединок состоится на «Волгоград Арене». Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» начнется в 19.30 мск, на «Матч! Премьер» — в 20.25 мск. Также трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Россия. Суперкубок. Финал
13 июл, 20:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Зенит
Краснодар

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар» 13 июля 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET назвали петербуржцев фаворитами. Победу «Зенита» по итогам 90 минут можно взять с коэффициентом 1.75, вероятность — примерно 52%. Ничья доступна за 3.70 (27%), успех «Краснодара» — за 4.80 (21%).

Верите, что «быки» не проиграют в основное время? Опция 1Х идет за 2.10.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00. Обмен голами предложили за 1.80, обратный вариант — за 2.00.

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Специалисты сомневаются, что клуб Сергея Галицкого завоюет первый трофей в истории: это событие оценили котировкой 2.85. Пятый подряд триумф сине-бело-голубых в Суперкубке России представили за 1.42.

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«Зенит» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча Суперкубка России 13 июля 2024 года

«Быки» поборются за Суперкубок России впервые в истории. Это стало возможным благодаря золотому дублю сине-бело-голубых: к шестой подряд победе в РПЛ петербуржцы прибавили триумф в Кубке России. «Краснодар» финишировал на втором месте, но при этом успел побыть чемпионом целых полчаса: судьба титула определялась в последнем туре при максимально драматичных обстоятельствах.

«Зенит» выходил на заключительный матч в чемпионате будучи третьей командой таблицы: для итогового успеха парням Сергея Семака было необходимо отобрать три очка у «Ростова» и надеяться на помощь «Краснодара», который должен был прихлопнуть «Динамо» в параллельной встрече. События развивались драматично: «быки» открыли счет на 52-й минуте, а буквально через две минуты то же самое сделали и дончане. В онлайне это выводило в лидеры клуб Сергея Галицкого. На 65-й минуте Густаво Мантуан сравнял с пенальти, но до золотых медалей сине-бело-голубые все еще не дотягивались.

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Все изменила 85-я минута. Артур получил пас от Матео Кассьерры на линии штрафной, обыграл Евгения Чернова и пробил. Удар пришелся туда, где уже стоял Сергей Песьяков, но кипер желто-синих дрогнул и отбил мяч прямо в ворота. Гол бразильца принес петербуржцам шестое чемпионство кряду — это повторение рекорда «Спартака» по длительности серии. А еще клубы сравнялись по количеству титулов в постсоветскую эпоху — по 10.

Победа в Кубке России тоже получилась волевой: «Балтика» открыла счет за пять минут до перерыва и удерживала преимущество вплоть до 81-й минуты, пока Нино не вернул «Зенит» в игру. А на пятой компенсированной минуте сверкнул другой защитник сине-бело-голубых — Нуралы Алип. Он опередил всех после подачи Андрея Мостового и головой вонзил мяч в ближний угол. Для петербуржцев триумф стал особенным — они оформили третий в истории клуба золотой дубль. При Семаке такое происходило лишь однажды — в сезоне-2019/20.

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Межсезонье «Зенит» провел максимально активно: за 6,3 миллиона евро увел у «Локомотива» лучшего ассистента прошлого розыгрыша РПЛ — Максима Глушенкова. Евгений Латышонок, блиставший яркими сейвами в «Балтике», перебрался в Санкт-Петербург за 300 тысяч евро, а защитник «Краснодара» Сергей Волков — за 5 миллионов евро. Также сине-бело-голубые подписали Юрия Горшкова из «Крыльев Советов» (1,26 миллиона евро) и выкупили у «Локо» Вильсона Изидора (4 миллиона евро). В списке потерь только ушедшие свободными агентами Данил Круговой (ЦСКА) и Александр Васютин («Акрон»).

«Быки» провернули самый громкий трансфер лета — за 20 миллионов евро отправили в «ПСЖ» Матвея Сафонова. Помимо него и Сергея Волкова южане расстались с Кади Боржесом («Ференцварош», 2 миллиона евро), Хуниором Алонсо («Атлетико Минейро», 1,1 миллиона евро), Магомед-Шапи Сулеймановым («Арис», 1 миллион евро) и Михайло Баньяцем («Бачка-Топола», аренда).

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Деньги на приобретения клуб Сергея Галицкого почти не тратил — пока перевел только 1,25 миллиона евро «Балтике» за полузащитника Данилу Козлова. Вратаря Юрия Дюпина взяли свободным агентом, а также оформили еще два бесплатных перехода — в «Краснодар» вернулись сразу две легенды, Юрий Газинский и Федор Смолов. Также из аренды в тульский «Арсенал» приехал Джонатан Окоронкво — в прошлом сезоне нигериец стал лучшим бомбардиром первой лиги.

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О потерях в составах команд не сообщалось.

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Соперники провели между собой 26 матчей — все в РПЛ. У петербуржцев колоссальный перевес по числу побед — 16 против трех у «быков». Еще семь поединков завершились вничью.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Краснодар»

Летом петербуржцы однозначно стали сильнее — сохранили чемпионский костяк и дополнили состав целым рядом крепких игроков. Тогда как «быки» лишились основного вратаря и капитана, а также еще нескольких футболистов основы, один из которых перешел как раз к сине-бело-голубым. Команда Семака не уступила ни в одном из четырех прошлых финалов Суперкубка России плюс имеет подавляющее преимущество в противостоянии с «Краснодаром». Все указывает на то, что трофейная комната южан так и останется пустой.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 2.30.

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ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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