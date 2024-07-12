«Краснодар» сразится за Суперкубок впервые в истории. Получится ли обыграть «Зенит» без Сафонова, но со Смоловым?
13 июля в Волгограде состоится финал Суперкубка России — трофей разыграют «Зенит» и «Краснодар». Судья Павел Кукуян даст стартовый свисток в 20.30 мск. Поединок состоится на «Волгоград Арене». Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» начнется в 19.30 мск, на «Матч! Премьер» — в 20.25 мск. Также трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар» 13 июля 2024 года
Аналитики букмекерской компании FONBET назвали петербуржцев фаворитами. Победу «Зенита» по итогам 90 минут можно взять с коэффициентом 1.75, вероятность — примерно 52%. Ничья доступна за 3.70 (27%), успех «Краснодара» — за 4.80 (21%).
Верите, что «быки» не проиграют в основное время? Опция 1Х идет за 2.10.
Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00. Обмен голами предложили за 1.80, обратный вариант — за 2.00.
Специалисты сомневаются, что клуб Сергея Галицкого завоюет первый трофей в истории: это событие оценили котировкой 2.85. Пятый подряд триумф сине-бело-голубых в Суперкубке России представили за 1.42.
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«Зенит» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча Суперкубка России 13 июля 2024 года
«Быки» поборются за Суперкубок России впервые в истории. Это стало возможным благодаря золотому дублю сине-бело-голубых: к шестой подряд победе в РПЛ петербуржцы прибавили триумф в Кубке России. «Краснодар» финишировал на втором месте, но при этом успел побыть чемпионом целых полчаса: судьба титула определялась в последнем туре при максимально драматичных обстоятельствах.
«Зенит» выходил на заключительный матч в чемпионате будучи третьей командой таблицы: для итогового успеха парням Сергея Семака было необходимо отобрать три очка у «Ростова» и надеяться на помощь «Краснодара», который должен был прихлопнуть «Динамо» в параллельной встрече. События развивались драматично: «быки» открыли счет на 52-й минуте, а буквально через две минуты то же самое сделали и дончане. В онлайне это выводило в лидеры клуб Сергея Галицкого. На 65-й минуте Густаво Мантуан сравнял с пенальти, но до золотых медалей сине-бело-голубые все еще не дотягивались.
Все изменила 85-я минута. Артур получил пас от Матео Кассьерры на линии штрафной, обыграл Евгения Чернова и пробил. Удар пришелся туда, где уже стоял Сергей Песьяков, но кипер желто-синих дрогнул и отбил мяч прямо в ворота. Гол бразильца принес петербуржцам шестое чемпионство кряду — это повторение рекорда «Спартака» по длительности серии. А еще клубы сравнялись по количеству титулов в постсоветскую эпоху — по 10.
Победа в Кубке России тоже получилась волевой: «Балтика» открыла счет за пять минут до перерыва и удерживала преимущество вплоть до 81-й минуты, пока Нино не вернул «Зенит» в игру. А на пятой компенсированной минуте сверкнул другой защитник сине-бело-голубых — Нуралы Алип. Он опередил всех после подачи Андрея Мостового и головой вонзил мяч в ближний угол. Для петербуржцев триумф стал особенным — они оформили третий в истории клуба золотой дубль. При Семаке такое происходило лишь однажды — в сезоне-2019/20.
Межсезонье «Зенит» провел максимально активно: за 6,3 миллиона евро увел у «Локомотива» лучшего ассистента прошлого розыгрыша РПЛ — Максима Глушенкова. Евгений Латышонок, блиставший яркими сейвами в «Балтике», перебрался в Санкт-Петербург за 300 тысяч евро, а защитник «Краснодара» Сергей Волков — за 5 миллионов евро. Также сине-бело-голубые подписали Юрия Горшкова из «Крыльев Советов» (1,26 миллиона евро) и выкупили у «Локо» Вильсона Изидора (4 миллиона евро). В списке потерь только ушедшие свободными агентами Данил Круговой (ЦСКА) и Александр Васютин («Акрон»).
«Быки» провернули самый громкий трансфер лета — за 20 миллионов евро отправили в «ПСЖ» Матвея Сафонова. Помимо него и Сергея Волкова южане расстались с Кади Боржесом («Ференцварош», 2 миллиона евро), Хуниором Алонсо («Атлетико Минейро», 1,1 миллиона евро), Магомед-Шапи Сулеймановым («Арис», 1 миллион евро) и Михайло Баньяцем («Бачка-Топола», аренда).
Деньги на приобретения клуб Сергея Галицкого почти не тратил — пока перевел только 1,25 миллиона евро «Балтике» за полузащитника Данилу Козлова. Вратаря Юрия Дюпина взяли свободным агентом, а также оформили еще два бесплатных перехода — в «Краснодар» вернулись сразу две легенды, Юрий Газинский и Федор Смолов. Также из аренды в тульский «Арсенал» приехал Джонатан Окоронкво — в прошлом сезоне нигериец стал лучшим бомбардиром первой лиги.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Зенит» — «Краснодар»
О потерях в составах команд не сообщалось.
«Зенит» — «Краснодар»: статистика личных встреч
Соперники провели между собой 26 матчей — все в РПЛ. У петербуржцев колоссальный перевес по числу побед — 16 против трех у «быков». Еще семь поединков завершились вничью.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Краснодар»
Летом петербуржцы однозначно стали сильнее — сохранили чемпионский костяк и дополнили состав целым рядом крепких игроков. Тогда как «быки» лишились основного вратаря и капитана, а также еще нескольких футболистов основы, один из которых перешел как раз к сине-бело-голубым. Команда Семака не уступила ни в одном из четырех прошлых финалов Суперкубка России плюс имеет подавляющее преимущество в противостоянии с «Краснодаром». Все указывает на то, что трофейная комната южан так и останется пустой.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 2.30.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Динамо
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|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -