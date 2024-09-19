Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

Глушенков по-прежнему вне игры. Правда, «Факелу» от этого не легче

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Зенит» — «Факел» 21 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Соболев («Зенит»).
Фото Официальный сайт «Зенита»
У воронежцев девять поражений в 12 матчах сезона.

«Зенит» в девятом туре РПЛ примет «Факел» из зоны вылета. Игра пройдет 21 сентября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.00 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Факел

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Факел» 21 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают петербуржцев огромными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.20, что составляет приблизительно 82% вероятности. Выигрыш воронежцев дан за 15.0 (5%), ничья предложена с котировкой 7.00 (13%).

В июле «Зенит» разнес «Факел» в первом туре группового этапа Кубка России (3:0). Вероятность того, что в предстоящей встрече коллектив Дмитрия Пятибратова хотя бы не уступит, оценена в 7.00.

Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство сине-бело-голубых:

• 2:0 — за 5.20;

• 3:0 — за 5.80;

• 1:0 — за 6.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.40.

Рынок «обе забьют» предложен за 2.28, противоположный вариант идет за 1.58.

Почувствуй желанный вкус победы! Хватай фрибет 3000 рублей и включайся в игру вместе с Winline

Ламин Ямаль. Золотая молодежь «Барселоны» во главе с Ямалем бьет всех в Испании. Головину и его «Монако» тоже достанется

«Зенит» — «Факел»: прогноз и анализ матча РПЛ 21 сентября 2024 года

Петербуржцы располагаются во главе турнирной таблицы, набрав 20 очков в восьми матчах. Команда Сергея Семака допустила всего две осечки — ничьи с «Химками» (1:1) и «Спартаком» (0:0). «Зенит» за 13 игр во всех турнирах не потерпел ни одного поражения в основное время, а к предстоящей встрече подошел после трех сухих побед с общим счетом 6:0. В прошлом туре сине-бело-голубые выковали три балла в нервной схватке с ЦСКА (1:0) — единственный мяч забил аргентинский новичок Лусиано Гонду, на счету которого уже три гола в двух дебютных играх за клуб.

При этом от травмы до сих пор не восстановился лучший бомбардир «Зенита» Максим Глушенков — на его счету девять голов во всех турнирах, а в РПЛ он наколотил семь и с этим результатом лидирует в лиге. Дата возвращения россиянина по-прежнему не ясна. «У него перелом, и когда он сможет нам помочь — зависит от нашего медицинского штаба. Когда ему разрешат играть, тогда он и сможет нам помогать. Четыре недели — наверное, это недостаточно, чтобы полноценно срослась кость. Перелом сложный, операция непростая», — объяснил Семак.

Букайо Сака и&nbsp;Габриэль (&laquo;Арсенал&raquo;). Гасперини погряз в проблемах на старте сезона. «Арсенал» сильнее даже без Эдегора и Калафьори

«Зенит» впечатляет непробиваемостью в обороне. За восемь туров чемпионата команда пропустила лишь однажды — от «Химок». А всего за 13 матчей во всех турнирах в воротах петербуржцев побывало лишь четыре мяча. Сразу 10 поединков петербуржцы закончили на ноль. Это может стать огромной проблемой для «Факела» — в последних шести матчах во всех турнирах команда отличилась всего два раза и с тремя мячами является самой нерезультативной в РПЛ.

Проблемы «Факела» не только у чужих ворот, но и перед своими: воронежцы пропустили в чемпионате 14 раз — больше лишь у четырех команд. Коллектив Пятибратова идет в зоне вылета на 15-й строчке, набрав всего пять очков — у последнего «Ахмата» столько же. В 12 играх во всех турнирах команда из Воронежа проиграла в девяти, одержав всего одну победу — над «Оренбургом» (1:0) в шестом туре РПЛ.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Зенит» — «Факел»

У хозяев уже продолжительное время недоступны Максим Глушенков, Сергей Волков и Родригао.

У гостей нет проблем с составом.

«Зенит» — «Факел»: статистика личных встреч

В июле петербуржцы разнесли соперника в Кубке России (3:0). Всего команды встречались 27 раз, петербуржцы победили в 17 встречах, проиграв всего пять раз.

Алексей Батраков и&nbsp;Максим Глушенков. Батраков подорожал в 7 раз, Глушенков — на 5 миллионов евро. Свежие цены на игроков РПЛ

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Факел»

Вероятно, предстоящий матч пойдет по сценарию кубковой встречи в июле. «Зенит» пропустил лишь однажды за восемь туров чемпионата, зато сам отличился 19 раз — это 2,38 раза за 90 минут. «Факел» в трех предыдущих играх из четырех во всех турнирах уступил с разницей минимум в два мяча, хотя встречался с куда менее грозными соперниками — «Рубином», «Акроном» (по 0:2) и «Ростовом» (1:4).

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2) за 1.93 (если «Зенит» выиграет с разницей в два мяча, случится возврат).

Почувствуй желанный вкус победы! Хватай фрибет 3000 рублей и включайся в игру вместе с Winline

Читайте также
Зеленский заявил о полной готовности нового «плана победы»
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Взорвавшиеся в Ливане рации фирмы ICOM нашли в продаже в РФ
МВД сочло песни Покровского противоречащими национальным интересам России
Популярное видео
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» проиграл третий раз, страшная травма Кузьмина
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Мини-кризис «Торпедо» и операция Сорокина
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 - : -
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости