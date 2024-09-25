«Зенит» — «Факел» — матч с самым крупным объемом ставок. Итоги девятого тура РПЛ

С 21 по 23 сентября прошли матчи девятого тура РПЛ. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.

По итогам тура «Зенит» продолжает удерживать лидерство в российском чемпионате. В эту субботу подопечные Сергея Семака обыграли «Факел» со счетом 3:1, отбросив коллектив из Воронежа на последнее место в турнирной таблице.

Главными соперниками команды из Санкт-Петербурга остаются «Краснодар» и «Локомотив», которые уступают «Зениту» всего по два очка. В минувшем туре «быки» продлили свою успешную серию до шести побед, победив «Акрон» со счетом 5:2. Железнодорожники на выезде обыграли «Пари НН» со счетом 3:1.

Главные матчи тура по обороту и прибыли

Больше всего ставок в денежном выражении было сделано на матч «Зенита» с «Факелом». На эту игру пришлось 22% от общего оборота пари на события девятого тура. В топ-3 также вошли встречи «Спартак» — «Динамо» (2:2) и «Пари НН» — «Локомотив» (15% и 14% соответственно).

Меньше всего клиентов интересовали матчи «Ахмат» — «Крылья Советов» (1:1), «Химки» — «Оренбург» (0:0) и «Ростов» — «Динамо Махачкала» (0:0).

В прошедшем туре практически все игры были удачными для клиентов, за исключением матчей «Ростов» — «Динамо Махачкала» и «Рубин» — ЦСКА (1:1). Наиболее успешно игроки спрогнозировали развитие событий во встречах «Зенит» — «Факел», «Пари НН» — «Локомотив» и «Акрон» — «Краснодар».

Значимые выигрыши клиентов

Один из клиентов сделал рискованную, но удачную ставку на встречу «Ахмата» с «Крыльями Советов». Он поставил 1 200 000 рублей на ничью в основное время. Вероятно, игроку пришлось понервничать — «Крылья» пропустили гол в середине второго тайма и не могли сравнять счет до самого конца встречи. Положение спас защитник Алоис Орос, который забил на 96-й минуте. Это был первый гол хорвата в составе самарцев, и он принес игроку выигрыш в размере 4 200 000 рублей.

Другой клиент поставил 500 000 рублей на ничью в матче «Спартак» — «Динамо» с коэффициентом 3.70. Матч получился очень напряженным, инициатива постоянно переходила из рук в руки, однако последнее слово осталось за нападающим бело-голубых Константином Тюкавиным, который спас свою команду от поражения на 94-й минуте. Благодаря этому выигрыш удачливого клиента составил 1 850 000 рублей.

Еще один клиент выиграл 7 020 000 рублей, поставив 1 800 000 рублей на ничью в матче «Химки» — «Оренбург». Соперники нанесли больше 20 ударов по воротам друг друга, но так и не забили. Увы, далеко не всех порадовал такой исход. Один из клиентов поставил 769 142 рубля в лайве на то, что в матче будет забито больше одного гола.

Как изменились котировки на чемпионство по сравнению с прошлым туром

Коэффициент на победу «Зенита» остался практически неизменным и составляет 1.30 (ранее 1.33). Но состав тройки фаворитов обновился — теперь основными конкурентами петербуржцев считаются «Краснодар» и «Локомотив», потеснившие «Спартак» и «Динамо».

Коэффициент на чемпионство «быков» снизился с 17.0 до 15.0, а на триумф железнодорожников — с 18.0 до 16.0. Победа «Спартака» или «Динамо» в этом сезоне теперь котируется за 17.0 (до старта девятого тура — 15.0).

Небольшие шансы на чемпионский титул также сохраняет ЦСКА. Если армейцы вырвутся вперед и удержат первое место до конца сезона, сыграет ставка за 20.0.

А вот главным претендентом на вылет считается «Факел». Заключить пари на то, что воронежцы займут последнее или предпоследнее место, можно за 2.00. Также низкие шансы остаться в элите имеют «Акрон» (3.20) и «Ахмат» (3.80).

В 10-м туре состоятся одни из важнейших матчей первого круга: «Локомотив» сыграет со «Спартаком», а «Краснодар» примет «Зенит».