«Зенит» — «Факел» — матч с самым крупным объемом ставок. Итоги девятого тура РПЛ
С 21 по 23 сентября прошли матчи девятого тура РПЛ. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.
По итогам тура «Зенит» продолжает удерживать лидерство в российском чемпионате. В эту субботу подопечные Сергея Семака обыграли «Факел» со счетом 3:1, отбросив коллектив из Воронежа на последнее место в турнирной таблице.
Главными соперниками команды из Санкт-Петербурга остаются «Краснодар» и «Локомотив», которые уступают «Зениту» всего по два очка. В минувшем туре «быки» продлили свою успешную серию до шести побед, победив «Акрон» со счетом 5:2. Железнодорожники на выезде обыграли «Пари НН» со счетом 3:1.
Главные матчи тура по обороту и прибыли
Больше всего ставок в денежном выражении было сделано на матч «Зенита» с «Факелом». На эту игру пришлось 22% от общего оборота пари на события девятого тура. В топ-3 также вошли встречи «Спартак» — «Динамо» (2:2) и «Пари НН» — «Локомотив» (15% и 14% соответственно).
Меньше всего клиентов интересовали матчи «Ахмат» — «Крылья Советов» (1:1), «Химки» — «Оренбург» (0:0) и «Ростов» — «Динамо Махачкала» (0:0).
В прошедшем туре практически все игры были удачными для клиентов, за исключением матчей «Ростов» — «Динамо Махачкала» и «Рубин» — ЦСКА (1:1). Наиболее успешно игроки спрогнозировали развитие событий во встречах «Зенит» — «Факел», «Пари НН» — «Локомотив» и «Акрон» — «Краснодар».
Значимые выигрыши клиентов
Один из клиентов сделал рискованную, но удачную ставку на встречу «Ахмата» с «Крыльями Советов». Он поставил 1 200 000 рублей на ничью в основное время. Вероятно, игроку пришлось понервничать — «Крылья» пропустили гол в середине второго тайма и не могли сравнять счет до самого конца встречи. Положение спас защитник Алоис Орос, который забил на 96-й минуте. Это был первый гол хорвата в составе самарцев, и он принес игроку выигрыш в размере 4 200 000 рублей.
Другой клиент поставил 500 000 рублей на ничью в матче «Спартак» — «Динамо» с коэффициентом 3.70. Матч получился очень напряженным, инициатива постоянно переходила из рук в руки, однако последнее слово осталось за нападающим бело-голубых Константином Тюкавиным, который спас свою команду от поражения на 94-й минуте. Благодаря этому выигрыш удачливого клиента составил 1 850 000 рублей.
Еще один клиент выиграл 7 020 000 рублей, поставив 1 800 000 рублей на ничью в матче «Химки» — «Оренбург». Соперники нанесли больше 20 ударов по воротам друг друга, но так и не забили. Увы, далеко не всех порадовал такой исход. Один из клиентов поставил 769 142 рубля в лайве на то, что в матче будет забито больше одного гола.
Как изменились котировки на чемпионство по сравнению с прошлым туром
Коэффициент на победу «Зенита» остался практически неизменным и составляет 1.30 (ранее 1.33). Но состав тройки фаворитов обновился — теперь основными конкурентами петербуржцев считаются «Краснодар» и «Локомотив», потеснившие «Спартак» и «Динамо».
Коэффициент на чемпионство «быков» снизился с 17.0 до 15.0, а на триумф железнодорожников — с 18.0 до 16.0. Победа «Спартака» или «Динамо» в этом сезоне теперь котируется за 17.0 (до старта девятого тура — 15.0).
Небольшие шансы на чемпионский титул также сохраняет ЦСКА. Если армейцы вырвутся вперед и удержат первое место до конца сезона, сыграет ставка за 20.0.
А вот главным претендентом на вылет считается «Факел». Заключить пари на то, что воронежцы займут последнее или предпоследнее место, можно за 2.00. Также низкие шансы остаться в элите имеют «Акрон» (3.20) и «Ахмат» (3.80).
В 10-м туре состоятся одни из важнейших матчей первого круга: «Локомотив» сыграет со «Спартаком», а «Краснодар» примет «Зенит».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1