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«Зенит» и «Динамо» зарубятся за единоличное лидерство в РПЛ. Петербуржцы так хороши, что за бело-голубых немного страшно

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо» 10 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Зенит».
Фото Официальный сайт, ФК «Зенит»
Матео Кассьерра и Вендел («Зенит»).
Фото Официальный сайт, ФК «Зенит»
Бителло («Динамо»).
Фото Global Look Press
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В прошлом сезоне москвичи обыграли сине-бело-голубых дважды.

10 августа на «Газпром Арене» состоится главная встреча четвертого тура чемпионата России — «Зенит» примет «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени. Начало прямого эфира на телеканале «Матч ТВ» — в 16.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо» 10 августа 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали фаворитами действующих чемпионов России. Победа «Зенита» идет с коэффициентом 1.50, вероятность — примерно 61%. Успех «Динамо» доступен за 5.80 (17%), ничья — за 4.60 (22%).

В прошлом сезоне РПЛ команда Марцела Лички дважды обыграла петербуржцев. Верите, что москвичи снова не уступят? Опцию Х2 можно взять за 2.60.

Тотал больше 2.5 гола оценили в 1.57, ТМ 2.5 — в 2.40. На «обе забьют» дали котировку 1.72, на обратный вариант — 2.12.

В трех предыдущих турах парни Сергея Семака не пропустили ни разу. Продолжение сухой серии сине-бело-голубых предложили за 2.45.

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«Зенит» — «Динамо»: прогноз и анализ матча РПЛ 10 августа 2024 года

На «Газпром Арене» встретятся лидеры чемпионата России: после трех туров и петербуржцы, и москвичи набрали по девять очков из девяти возможных. Правда, парни Сергея Семака стоят выше из-за лучшей разницы мячей. Так что в очной схватке соперники сразятся за единоличное первое место.

На старте сезона «Зенит» необычайно хорош: порезвился с «Краснодаром» в Суперкубке (4:2), после чего выдал четыре разгрома подряд. Жертвами сине-бело-голубых стали «Крылья Советов» (4:0), «Рубин» (4:0), «Факел» в Кубке (3:0) и «Ростов» (5:0).

Матео Кассьерра и Вендел («Зенит»).
Фото Официальный сайт, ФК «Зенит»

Петербуржцы начали РПЛ с трех сухих побед подряд во второй раз в истории — впервые это случилось в дебютном для Семака сезоне-2018/19. И стали первым клубом, который выиграл в каждом из стартовых трех туров чемпионата с разницей в четыре мяча или больше.

Кстати, ворваться в сезон с трех разгромов кряду прежде тоже получалось только у «Зенита» — весной 2005-го он прихлопнул «Динамо» (4:1), «Аланию» (3:0) и «Терек» (5:1). А еще сине-бело-голубые остановились в шаге от повторения собственного рекорда по голам на начальном отрезке — 13. В сезоне-2014/15 они забили 14 мячей тульскому «Арсеналу» (4:0), «Торпедо» (8:1) и «Уралу» (2:1).

Главные герои в атаке петербуржцев — Максим Глушенков и Вендел. Россиянин лидирует в топе бомбардиров РПЛ с шестью голами, бразилец — в списке ассистентов с шестью результативными пасами. Творить магию они начали еще в Суперкубке: Глушенков забил два мяча, Вендел оформил 1+2. Также заметную роль в нападении играет Матео Кассьерра — за три тура чемпионата колумбиец отличился трижды и сделал две голевых передачи.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. Единственная победа «Краснодара» на старте сезона случилась в домашней кубковой игре с ЦСКА. Повторить подвиг в РПЛ будет сложно

«Динамо» начало чемпионат России с трех побед подряд лишь в третий раз в XXI веке и в пятый раз в истории — прежде это случилось в сезонах-1995, -1999, -2003 и -2021/22. Бело-голубые обыграли «Факел» (3:1), «Локомотив» (3:1) и «Акрон» (2:0). И пока допустили всего одну осечку — сгорели «Спартаку» в Кубке (0:3).

Основное оружие команды Марцела Лички — стандарты. С них москвичи забили половину мячей на старте РПЛ — четыре из восьми. Три гола влетело после угловых, один — после розыгрыша штрафного.

Ярче остальных в атаке «Динамо» зажигает Бителло — бразилец идет вторым в списке лучших ассистентов чемпионата с четырьмя результативными пасами. Лучшие бомбардиры бело-голубых — Муми Нгамале и Ярослав Гладышев, оба оформили по два мяча. Но россиянин также отметился одной голевой передачей.

Бителло («Динамо»).
Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем «Зенит» — «Динамо»

Из-за различных повреждений в лазарете сине-бело-голубых находятся Ильзат Ахметов, Родригао и Нуралы Алип. У гостей четыре потери — из строя выбыли Роберто Фернандес, Вячеслав Грулев, Игорь Лещук и Иван Лепский.

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В постсоветскую эпоху команды провели между собой 63 поединка в РПЛ и Кубке России: у петербуржцев 31 победа, у москвичей — 16. Еще 16 матчей завершились вничью.

В прошлом сезоне соперники сыграли друг с другом четыре раза: в чемпионате «Зенит» уступил «Динамо» и на «Газпром Арене» (2:3), и на «ВТБ Арене» (0:1). Первый четвертьфинал Кубка тоже остался за бело-голубыми — добились успеха на своем поле с минимальным счетом (1:0). Но в ответке парни Сергея Семака оказались сильнее (2:0) и прошли дальше.

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Прогоз и ставка на матч «Зенит» — «Динамо»

Петербуржцы на старте сезона безжалостны к соперникам — четыре победы из четырех с общим счетом 20:2. На этом отрезке Максим Глушенков забил восемь мячей, а Вендел оформил восемь ассистов. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы результативные подвиги сине-бело-голубых вдруг оборвались — тем более на своем поле. Летом бело-голубые сохранили ворота сухими лишь однажды — в игре с дебютантом РПЛ «Акроном». При этом во всех матчах чемпионата москвичи отличились как минимум дважды за 90 минут. Разборка лидеров таблицы на «Газпром Арене» точно не будет скучной.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 голов за 1.87.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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