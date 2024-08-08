«Зенит» и «Динамо» зарубятся за единоличное лидерство в РПЛ. Петербуржцы так хороши, что за бело-голубых немного страшно
10 августа на «Газпром Арене» состоится главная встреча четвертого тура чемпионата России — «Зенит» примет «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени. Начало прямого эфира на телеканале «Матч ТВ» — в 16.30 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо» 10 августа 2024 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали фаворитами действующих чемпионов России. Победа «Зенита» идет с коэффициентом 1.50, вероятность — примерно 61%. Успех «Динамо» доступен за 5.80 (17%), ничья — за 4.60 (22%).
В прошлом сезоне РПЛ команда Марцела Лички дважды обыграла петербуржцев. Верите, что москвичи снова не уступят? Опцию Х2 можно взять за 2.60.
Тотал больше 2.5 гола оценили в 1.57, ТМ 2.5 — в 2.40. На «обе забьют» дали котировку 1.72, на обратный вариант — 2.12.
В трех предыдущих турах парни Сергея Семака не пропустили ни разу. Продолжение сухой серии сине-бело-голубых предложили за 2.45.
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«Зенит» — «Динамо»: прогноз и анализ матча РПЛ 10 августа 2024 года
На «Газпром Арене» встретятся лидеры чемпионата России: после трех туров и петербуржцы, и москвичи набрали по девять очков из девяти возможных. Правда, парни Сергея Семака стоят выше из-за лучшей разницы мячей. Так что в очной схватке соперники сразятся за единоличное первое место.
На старте сезона «Зенит» необычайно хорош: порезвился с «Краснодаром» в Суперкубке (4:2), после чего выдал четыре разгрома подряд. Жертвами сине-бело-голубых стали «Крылья Советов» (4:0), «Рубин» (4:0), «Факел» в Кубке (3:0) и «Ростов» (5:0).
Петербуржцы начали РПЛ с трех сухих побед подряд во второй раз в истории — впервые это случилось в дебютном для Семака сезоне-2018/19. И стали первым клубом, который выиграл в каждом из стартовых трех туров чемпионата с разницей в четыре мяча или больше.
Кстати, ворваться в сезон с трех разгромов кряду прежде тоже получалось только у «Зенита» — весной 2005-го он прихлопнул «Динамо» (4:1), «Аланию» (3:0) и «Терек» (5:1). А еще сине-бело-голубые остановились в шаге от повторения собственного рекорда по голам на начальном отрезке — 13. В сезоне-2014/15 они забили 14 мячей тульскому «Арсеналу» (4:0), «Торпедо» (8:1) и «Уралу» (2:1).
Главные герои в атаке петербуржцев — Максим Глушенков и Вендел. Россиянин лидирует в топе бомбардиров РПЛ с шестью голами, бразилец — в списке ассистентов с шестью результативными пасами. Творить магию они начали еще в Суперкубке: Глушенков забил два мяча, Вендел оформил 1+2. Также заметную роль в нападении играет Матео Кассьерра — за три тура чемпионата колумбиец отличился трижды и сделал две голевых передачи.
«Динамо» начало чемпионат России с трех побед подряд лишь в третий раз в XXI веке и в пятый раз в истории — прежде это случилось в сезонах-1995, -1999, -2003 и -2021/22. Бело-голубые обыграли «Факел» (3:1), «Локомотив» (3:1) и «Акрон» (2:0). И пока допустили всего одну осечку — сгорели «Спартаку» в Кубке (0:3).
Основное оружие команды Марцела Лички — стандарты. С них москвичи забили половину мячей на старте РПЛ — четыре из восьми. Три гола влетело после угловых, один — после розыгрыша штрафного.
Ярче остальных в атаке «Динамо» зажигает Бителло — бразилец идет вторым в списке лучших ассистентов чемпионата с четырьмя результативными пасами. Лучшие бомбардиры бело-голубых — Муми Нгамале и Ярослав Гладышев, оба оформили по два мяча. Но россиянин также отметился одной голевой передачей.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Зенит» — «Динамо»
Из-за различных повреждений в лазарете сине-бело-голубых находятся Ильзат Ахметов, Родригао и Нуралы Алип. У гостей четыре потери — из строя выбыли Роберто Фернандес, Вячеслав Грулев, Игорь Лещук и Иван Лепский.
«Зенит» — «Динамо»: статистика личных встреч
В постсоветскую эпоху команды провели между собой 63 поединка в РПЛ и Кубке России: у петербуржцев 31 победа, у москвичей — 16. Еще 16 матчей завершились вничью.
В прошлом сезоне соперники сыграли друг с другом четыре раза: в чемпионате «Зенит» уступил «Динамо» и на «Газпром Арене» (2:3), и на «ВТБ Арене» (0:1). Первый четвертьфинал Кубка тоже остался за бело-голубыми — добились успеха на своем поле с минимальным счетом (1:0). Но в ответке парни Сергея Семака оказались сильнее (2:0) и прошли дальше.
Прогоз и ставка на матч «Зенит» — «Динамо»
Петербуржцы на старте сезона безжалостны к соперникам — четыре победы из четырех с общим счетом 20:2. На этом отрезке Максим Глушенков забил восемь мячей, а Вендел оформил восемь ассистов. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы результативные подвиги сине-бело-голубых вдруг оборвались — тем более на своем поле. Летом бело-голубые сохранили ворота сухими лишь однажды — в игре с дебютантом РПЛ «Акроном». При этом во всех матчах чемпионата москвичи отличились как минимум дважды за 90 минут. Разборка лидеров таблицы на «Газпром Арене» точно не будет скучной.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3 голов за 1.87.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0