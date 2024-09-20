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«Юве» пока ни разу не пропустил в серии А. Получится ли у туринцев сдержать атаку «Наполи», в которой сверкают Хвича и Лукаку

Прогноз и ставка на матч серии А «Ювентус» — «Наполи» 21 сентября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Хвича Кварацхелия и Ромелу Лукаку («Наполи»).
Фото Getty Images
Кенан Йылдыз («Ювентус»).
Фото Getty Images
Антонио Конте («Наполи»).
Фото Getty Images
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Больше неаполитанцев на старте чемпионата не забил никто.

21 сентября «Ювентус» примет «Наполи» в пятом туре серии А. Поединок состоится в Турине на «Альянц Стадиум» и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный судья — Даниэле Довери. Телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире с 18.55 мск.

Италия. Серия А. 5-й тур
21 сент, 19:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Наполи

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Ювентус» — «Наполи» 21 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе хозяев: поставить на черно-белых можно с коэффициентом 2.22, это примерно 42% вероятности. Ничья и выигрыш «Наполи» доступны за одинаковые 3.40 (29%).

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Специалисты сомневаются, что поединок получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.65.

В четырех предыдущих турах «Юве» не пропустил ни разу. На продолжение сухой серии туринцев предложили котировку 2.57.

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«Ювентус» — «Наполи»: прогноз и анализ матча серии А 21 сентября 2024 года

Тиаго Мотта дебютировал во главе туринцев с двух бодрых разгромов с одинаковым счетом (3:0) — жертвами черно-белых стали «Комо» и «Верона». Самуэль Мбангула оформил 1+2, Душан Влахович забил два мяча, Кенан Йылдыз отметился двумя ассистами. Также по голу вкрутили Тимоти Веа, Андреа Камбьязо и Николо Савона.

В двух следующих матчах «Юве» притормозил — скатал нулевые ничьи с «Ромой» и «Эмполи». Потери очков помешали «Старой синьоре» выйти в лидеры серии А — по итогам четырех туров «зебры» замыкают топ-4. Зато являются единственной командой чемпионата, у которой на старте сезона нет пропущенных мячей.

Во вторник туринцы уверенно ворвались в общий этап Лиги чемпионов — прихлопнули ПСВ на «Альянц Стадиум» (3:1). Йылдыз открыл счет на 21-й минуте и стал самым молодым автором гола бьянконери в главном клубном евротурнире. Игрок сборной Турции побил рекорд Алессандро Дель Пьеро, который держался почти 30 лет — в сентябре 1995-го итальянец поразил ворота дортмундской «Боруссии» в возрасте 20 лет и 308 дней. Кенан отличился в 19 лет и 136 дней.

Кенан Йылдыз («Ювентус»).
Фото Getty Images

Также забитыми мячами отметились Уэстон Маккенни и Николас Гонсалес. Клуб из Эйндховена ушел от крупного поражения только в компенсированное время благодаря Исмаэлю Сайбари. Несмотря на победу, Тиаго Мотта остался доволен далеко не всем.

«Думаю, мы могли бы действовать лучше в ситуациях, когда мяч был у соперника. Местами мы играли хорошо, но не на протяжении всего матча. Нам нужно поднять планку и быть более стабильными. Результат для нас важен. Теперь нужно восстановиться и подготовиться к следующей игре в чемпионате. У нас важный матч в субботу», — сказал главный тренер «Юве».

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«Старая синьора» встретится с «Наполи», который летом тоже сменил тренера — Аурелио Де Лаурентис заманил в клуб Антонио Конте. Начало сотрудничества получилось провальным: в первом раунде Кубка Италии адзурри только в серии пенальти сломили «Модену» из серии Б (4:3) — основное время завершилось нулевой ничьей. А в чемпионате стартовали с разгрома от «Вероны» (0:3).

В трех следующих турах неаполитанцы выправили ситуацию — обыграли «Болонью» (3:0), «Парму» (2:1) и «Кальяри» (4:0). Особенно ярко в этих матчах зажгли любимец стадиона «Диего Армандо Марадона» Хвича Кварацхелия и новичок адзурри Ромелу Лукаку — оформили 2+2 по «гол + пас». Еще один новобранец клуба Давид Нерес отметился тремя ассистами, капитан Джованни Ди Лоренцо забил два мяча. Конте излучал сдержанный оптимизм.

«После первого матча я указал на определенные вещи и знал, что у нас хорошие ребята, они все поняли и работают над своей решимостью, стойкостью и яростью, которые мы увидели сегодня, когда они боролись и страдали, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности. Улучшения, безусловно, есть», — заключил главный тренер «Наполи».

Антонио Конте («Наполи»).
Фото Getty Images

После четырех туров адзурри занимают вторую строчку с девятью очками — сенсационный лидер серии А «Удинезе» опережает их на один балл. А еще неаполитанцы входят в тройку самых результативных команд чемпионата с девятью голами — вместе с «Интером» и «Миланом».

Травмы и дисквалификации перед матчем «Ювентус» — «Наполи»

В лазарете туринцев находятся Аркадиуш Милик и Франсишку Консейсау — оба вернутся в общую группу в конце сентября. У гостей потерь нет.

«Ювентус» — «Наполи»: статистика личных встреч

История противостояния соперников в серии А насчитывает 162 матча, у черно-белых почти двукратное преимущество по числу побед — 75 против 38. Еще 49 поединков завершились вничью.

В прошлом сезоне «Юве» выиграл на «Альянц Стадиум» благодаря единственному голу Федерико Гатти. Во втором круге неаполитанцы взяли реванш на стадионе «Диего Армандо Марадона»: Хвича Кварацхелия открыл счет на 42-й минуте, Федерико Кьеза сравнял на 81-й, а еще через семь минут отличился Джакомо Распадори и принес хозяевам три очка.

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Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Наполи»

Игра с ПСВ показала, что оборона туринцев далеко не монументальна — клубу из Эйндховена не хватало хладнокровия в реализации. Неаполитанцы точно способны наказать черно-белых за ошибки — команда, кажется, наконец привыкает к требованиям Конте, а в атаке зажигают Хвича и Лукаку. Правда, сохранить свои ворота сухими адзурри вряд ли смогут — в этом сезоне уехать с «Альянц Стадиум» без пропущенных мячей получилось только у «Ромы».

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3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
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10
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