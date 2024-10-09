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9 октября, 23:15

Медведев проиграл Синнеру на трех крупных турнирах в сезоне. Пора взять реванш?

Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Даниил Медведев 10 октября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Даниил Медведев.
Фото Getty Images
Тем более Даниил знает, что такое побеждать в Шанхае.

10 октября российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале «мастерса» в Пекине сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Игра начнется в 10.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на YouTube и Twich-каналах проекта BetBoom Tennis. Счет личного противостояния — 7:6 в пользу Медведева.

Коэффициенты букмекеров на матч Янник Синнер — Даниил Медведев 10 октября 2024 года

Синнер — фаворит предстоящего матча. На его победу в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 1.35, что примерно 74% вероятности исхода. Успех Медведева котируется за 3.40 (26%).

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Выигрыш Даниила с форой (+3.5) гейма доступен за 2.05. Если Синнер окажется сильнее с разницей более четырех геймов, сыграет пари за 1.77.

Тотал больше 21.5 гейма идет за 2.03, ТМ 21.5 — за 1.70.

На то, что Медведев заберет хотя бы одну партию, коэффициент — 1.93. На то, что он возьмет первый сет, но уступит в матче, котировка — 5.80.

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Янник Синнер — Даниил Медведев: прогноз и анализ матча 10 октября 2024 года

Можно сказать, что Медведеву не повезло с жеребьевкой, ведь он попал на Синнера уже в четвертьфинале. С другой стороны, трудно ожидать более приемлемого варианта, если не стоишь в топ-4 рейтинга. В результате Даниил и Янник сыграют уже в пятый раз в этом сезоне, причем снова на крупном турнире. На Australian и US Open, а также на «мастерсе» в Майами сильнее оказался итальянец. Россиянин победил всего раз — в четвертьфинале Уимблдона. Благодаря трем победам Синнер вплотную приблизился к Медведеву в личном противостоянии (6:7).

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«В плане тактики еще не знаю, как буду действовать, обсудим это с тренером. Психологически придется побороться, он первая ракетка мира, — заявил перед матчем Даниил. — Я бы сказал, что он, Синнер, и Карлос сейчас лучшие. Но никогда нельзя недооценивать Новака. Как только это делаешь, он кусается в ответ. Сейчас эти трое — тяжелые соперники. Я постараюсь показать все, что могу».

Медведев неплохо выглядит во время азиатской серии. В Пекине он дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю — Алькарасу. Уныния добавляет лишь тот факт, что это поражение стало для Даниила уже шестым в семи матчах против топ-5 в этом сезоне (по три раза проиграл Яннику и Карлосу). В Шанхае он пока ни с кем из них не встречался: в первом круге одолел Сейбота-Уайлда, во втором — Арнальди, в третьем — Циципаса, который сейчас вряд ли может считаться серьезной оппозицией. Тем не менее, это была отличная подготовка к противостоянию с Синнером.

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Сам итальянец играет здорово. До финала Пекина он шел на серии из 16 побед подряд, но на решающем тай-брейке с 3:0 и двух мини-брейков уступил Алькарасу. В Шанхае Янник начал новую серию: в двух сетах прошел Таро и Шелтона, в трех — Этчеверри. В этом сезоне Синнер выиграл уже 62 матча при всего шести поражениях, а также дошел минимум до четвертьфинала на всех турнирах, в которых участвовал.

«Это точно будет тяжелый матч. Сейчас мы уже довольно хорошо друг друга знаем и более-менее понимаем, чего ожидать. Но, конечно, он что-то поменяет, и я тоже — посмотрим, что получится в итоге. Конечно, будет очень тяжелый матч — и физически, и психологически, и тактически. Посмотрим, что нас ждет», — высказался Янник.

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Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Даниил Медведев

С последнего матча между теннисистами прошло не так много времени — чуть больше месяца. На US Open Медведеву удалось вырвать у Янника сет, но на большее его не хватило. На прошлой неделе Даниил был близок к тому, чтобы взять партию у Карлоса, — немного не дотянул.

Несмотря на то, что россиянин жалуется в Шанхае на мячи, играет он весьма неплохо. Да, против итальянца в очередной раз многое будет зависеть от подачи, но с ней видимых проблем в трех матчах у Медведева не было. Думаю, в том числе благодаря ей он возьмет в этой встрече минимум 10 геймов.

Рекомендуемая ставка: Медведев выиграет больше 9.5 гейма за 1.70.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
Янник Синнер
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