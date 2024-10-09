Медведев проиграл Синнеру на трех крупных турнирах в сезоне. Пора взять реванш?
10 октября российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале «мастерса» в Пекине сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Игра начнется в 10.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на YouTube и Twich-каналах проекта BetBoom Tennis. Счет личного противостояния — 7:6 в пользу Медведева.
Коэффициенты букмекеров на матч Янник Синнер — Даниил Медведев 10 октября 2024 года
Синнер — фаворит предстоящего матча. На его победу в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 1.35, что примерно 74% вероятности исхода. Успех Медведева котируется за 3.40 (26%).
Выигрыш Даниила с форой (+3.5) гейма доступен за 2.05. Если Синнер окажется сильнее с разницей более четырех геймов, сыграет пари за 1.77.
Тотал больше 21.5 гейма идет за 2.03, ТМ 21.5 — за 1.70.
На то, что Медведев заберет хотя бы одну партию, коэффициент — 1.93. На то, что он возьмет первый сет, но уступит в матче, котировка — 5.80.
Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
Янник Синнер — Даниил Медведев: прогноз и анализ матча 10 октября 2024 года
Можно сказать, что Медведеву не повезло с жеребьевкой, ведь он попал на Синнера уже в четвертьфинале. С другой стороны, трудно ожидать более приемлемого варианта, если не стоишь в топ-4 рейтинга. В результате Даниил и Янник сыграют уже в пятый раз в этом сезоне, причем снова на крупном турнире. На Australian и US Open, а также на «мастерсе» в Майами сильнее оказался итальянец. Россиянин победил всего раз — в четвертьфинале Уимблдона. Благодаря трем победам Синнер вплотную приблизился к Медведеву в личном противостоянии (6:7).
«В плане тактики еще не знаю, как буду действовать, обсудим это с тренером. Психологически придется побороться, он первая ракетка мира, — заявил перед матчем Даниил. — Я бы сказал, что он, Синнер, и Карлос сейчас лучшие. Но никогда нельзя недооценивать Новака. Как только это делаешь, он кусается в ответ. Сейчас эти трое — тяжелые соперники. Я постараюсь показать все, что могу».
Медведев неплохо выглядит во время азиатской серии. В Пекине он дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю — Алькарасу. Уныния добавляет лишь тот факт, что это поражение стало для Даниила уже шестым в семи матчах против топ-5 в этом сезоне (по три раза проиграл Яннику и Карлосу). В Шанхае он пока ни с кем из них не встречался: в первом круге одолел Сейбота-Уайлда, во втором — Арнальди, в третьем — Циципаса, который сейчас вряд ли может считаться серьезной оппозицией. Тем не менее, это была отличная подготовка к противостоянию с Синнером.
Сам итальянец играет здорово. До финала Пекина он шел на серии из 16 побед подряд, но на решающем тай-брейке с 3:0 и двух мини-брейков уступил Алькарасу. В Шанхае Янник начал новую серию: в двух сетах прошел Таро и Шелтона, в трех — Этчеверри. В этом сезоне Синнер выиграл уже 62 матча при всего шести поражениях, а также дошел минимум до четвертьфинала на всех турнирах, в которых участвовал.
«Это точно будет тяжелый матч. Сейчас мы уже довольно хорошо друг друга знаем и более-менее понимаем, чего ожидать. Но, конечно, он что-то поменяет, и я тоже — посмотрим, что получится в итоге. Конечно, будет очень тяжелый матч — и физически, и психологически, и тактически. Посмотрим, что нас ждет», — высказался Янник.
Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Даниил Медведев
С последнего матча между теннисистами прошло не так много времени — чуть больше месяца. На US Open Медведеву удалось вырвать у Янника сет, но на большее его не хватило. На прошлой неделе Даниил был близок к тому, чтобы взять партию у Карлоса, — немного не дотянул.
Несмотря на то, что россиянин жалуется в Шанхае на мячи, играет он весьма неплохо. Да, против итальянца в очередной раз многое будет зависеть от подачи, но с ней видимых проблем в трех матчах у Медведева не было. Думаю, в том числе благодаря ей он возьмет в этой встрече минимум 10 геймов.
Рекомендуемая ставка: Медведев выиграет больше 9.5 гейма за 1.70.
Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2