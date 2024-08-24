«Челси» вступил на новый этап перезагрузки и пытается избавиться от Стерлинга. Первый выезд в новом сезоне сулит проблемы

Синие не обыгрывали «волков» на «Молинью» в четырех сезонах подряд.

25 августа «Вулверхэмптон» примет «Челси» на стадионе «Молинью». Поединок второго тура АПЛ стартует в 16.00 по московскому времени. Главный арбитр — Даррен Инглэнд. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси» 25 августа 2024 года

Аналитики назвали лондонцев фаворитами: поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.75, что составляет примерно 52% вероятности результата. Выигрыш «волков» предложили за 4.40 (23%). Ничья идет за 4.00 (25%).

В четырех предыдущих сезонах «Вулверхэмптон» не уступил синим на «Молинью» ни разу (2:1, 0:0, 1:0, 2:1). Верите в продолжение серии? Хватайте опцию 1X за 2.10.

Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 1.63, обратный вариант — 2.25.

Рынок на обмен голами доступен за 1.70, «обе забьют — нет» дали за 2.17.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, итога встречи указывают на ничью или победу лондонцев:

1:1 — за 8.50 ;

1:0 — за 8.50 ;

1:0 — за 9.00 .

«Вулверхэмптон» — «Челси»: прогноз и анализ матча АПЛ 25 августа 2024 года

Обе команды стартовали в премьер-лиге с поражений с одинаковым счетом (0:2). Парни Гари О'Нила уступили «Арсеналу» на «Эмирейтс», синие на родном «Стэмфорд Бридж» влетели «Манчестер Сити».

«Вулвз» не смогли ничего противопоставить вице-чемпионам Англии: оказались хуже «канониров» и по xG (0.53-1.94), и по ударам по воротам (9-18), и по попаданиям в створ (3-6). Исход встречи определили Кай Хаверц и Букайо Сака — оформили по голу и ассисту. Немец отличился на 25-й минуте, англичанин — на 75-й.

«Арсенал» — «Вулверхэмптон». Фото Getty Images

«Челси» в дебютной игре под руководством Энцо Марески предстоял серьезный экзамен — в Лондон приехали действующие обладатели титула. «Сити» вышел вперед уже на 18-й минуте — Эрлинг Холанн забил из-под Марка Кукурельи. Незадолго до перерыва Николас Джексон сравнял счет, но ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда. А на 84-й минуте манкунианцы сняли все вопросы о победителе — хозяев огорчил Матео Ковачич, который провел на «Стэмфорд Бридж» пять сезонов.

При этом синие вряд ли заслужили поражения с разницей в два мяча: они лишь незначительно уступили сопернику по xG (1.51-1.66), владению мячом (49%-51%), ударам по воротам (10-11) и попаданиям в створ (3-5). «Челси» подвела реализация — об этом после игры говорил и Мареска.

«Думаю, мы здорово сражались большую часть матча. Мы были близки, если не лучше. Мы хорошо играли, но не использовали свои шансы. Возможно, большая разница была в штрафной площади. Я вполне доволен нашей игрой.

Мы не забивали, но создавали моменты — для меня это важно. У нас было столько же шансов, мы более или менее владели мячом. Мы не любим проигрывать. Нам просто нужно продолжать", — сказал главный тренер «Челси».

Энцо Мареска («Челси»). Фото Getty Images

В четверг лондонцы стартовали в квалификации Лиге конференций — в первой игре раунда плей-офф дома победили «Серветт» (2:0). Гости из Женевы существенно превзошли синих в ударах по воротам (22-14), но добили до створа только шесть раз. У хозяев набралось семь попаданий, два из которых оказались результативными: на 50-й минуте Кристофер Нкунку забил с пенальти, Нони Мадуэке на 76-й — с игры.

Главный инфошум вокруг «Челси» в последнюю неделю связан с Рахимом Стерлингом. Вингер не попал в заявку на матч против «Сити» и рассорился с клубом настолько, что теперь даже не приезжает на базу и тренируется дома. Также англичанина лишили игрового номера — семерку, под которой он выступал, передали новичку Педру Нету.

Ключевая проблема при переговорах с потенциальными покупателями — высокая зарплата. Стерлинг получает 325 тысяч фунтов в неделю до уплаты налогов. Из-за этого от услуг 29-летнего футболиста отказалась «Бавария» и сорвался обмен с «Ювентусом» на Федерико Кьезу. Потянуть запросы Рахима могли бы в Саудовской Аравии, но вингер не рассматривает этот вариант: он хочет продолжить карьеру в премьер-лиге, так как его семья обосновалась в Англии.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Вулверхэмптон» — «Челси»

В лазарете «волков» находится Саша Калайджич — в феврале австриец порвал «кресты» будучи в аренде в «Айнтрахте». Это третья подобная травма форварда. Лондонцы ждут выздоровления Риса Джеймса и Николаса Джексона — у защитника проблемы с подколенным сухожилием, у нападающего повреждение лодыжки.

«Вулверхэмптон» — «Челси»: статистика личных встреч

Безвыигрышная серия синих на «Молинью» насчитывает уже четыре матча. Лишь в одном из них лондонцы набрали очки — разборка в сезоне-2020/21 закончилась нулевой ничьей. В прошлом чемпионате парни Гари О'Нила добились успеха не только на своем поле (2:1), но и на «Стэмфорд Бридж» (4:2).

В общей истории противостояния команд в АПЛ перевес тоже на стороне «волков»: 39 побед против 29 у «Челси». Еще в 22 поединках соперники разошлись «миром».

Прогноз и ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Челси»

Парни Гари О'Нила стартовали в АПЛ с поражения, но это не означает, что синих ждет легкая прогулка. На это указывает и баланс их последних встреч с «волками». Лондонцы только привыкают к требованиям нового тренера, а в четверг провели изнурительный поединок в Лиге конференций, что также сыграет свою роль. «Челси» придется очень постараться, чтобы набрать очки на «Молинью».

Рекомендуемая ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет за 2.10.