Внутри российского хоккея: в тур отправляется передвижная выставка истории КХЛ от команды Fonteam
3 сентября стартует масштабное роад-шоу «Внутри КХЛ» — передвижная выставка, которая покажет изнанку хоккея и расскажет о важных событиях из истории лиги. Мобильная экспозиция побывает в российских городах, где пройдут матчи нового сезона Фонбет КХЛ.
Отправная точка — старт сезона 3 сентября в Магнитогорске, где сыграют «Металлург» и «Локомотив». По случаю открытия сезона на площади у ледовой арены состоится ивент от FONBET, где выступят певица МИНАЕВА, чей хит «Шоколадка» не покидал чарты все лето, и независимый рок-музыкант Найк Борзов с полным концертным составом. Финал маршрута — Омск, родина «Авангарда», ставшего обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.
График и маршрут выставки:
3 сентября. Магнитогорск, УКРК «Арена Металлург»
11 сентября. Уфа, УСА «Уфа-Арена»
21 сентября. Ярославль, УКРК «Арена-2000-Локомотив»
30 сентября. Омск, «G-Drive Арена»
Выставочным залом станет грузовая фура. Ее контейнер превратится в зону мультимедийного экспонирования: шайбы, амуниция и клюшки участников решающих матчей; коллекция артефактов и талисманов; зона с играми, а также сердце экспозиции — Кубок Гагарина.
«Внутри КХЛ» покажет хоккей в деталях — истории, быт, локальные атрибуты. Экспозиция будет трансформироваться в зависимости от города пребывания, у каждого клуба появится возможность рассказать о собственных традициях и достижениях. Отдельное внимание — «Стене славы», которая соберет обширный архив фотографий, инфографики и хроники, отражающий ход событий лиги с 2008 года.
У выставки будет отдельная интерактивная зона, где гостей будут ждать: квиз об истории КХЛ, аркадный игровой автомат, а также AI-фотобудка, где из портретных фото можно сделать карточку игрока местного клуба — их посетители смогут забрать на память.
Снаружи выставки гости смогут проверить точность и скорость в играх, вдохновленных хоккейными упражнениями и тренировками. Болельщиков также ждут встречи с действующими игроками и легендами хоккея.
Выставка «Внутри КХЛ» — результат масштабного конкурса идей по развитию спортивной среды, который команда Fonteam объявила осенью 2023 года. В голосовании за проекты участвовали: чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев, журналист Карен Адамян, Эдамс из медиафутбольной команды 2DROTS и капитан футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев.
«Я с детства жил в атмосфере любви к спорту и мечтал связать с ним свою жизнь. Мой папа — профессиональный хоккеист, который всегда делился историями об изнанке индустрии и о том, что происходит за пределами ледовой арены. Мне кажется, хоккеи? — второи? по популярности вид спорта в стране. Несмотря на это, мало кто знает его историю и любимых клубов. Думаю, что идея передвижной выставки должна помочь популяризировать хоккей — с помощью рассказа об основателях, первопроходцах, творцах истории лиги и чемпионах Кубка Гагарина. Не помню, кто именно это сказал, но основная мысль такая: «Без прошлого нет будущего». И мне кажется, что развитие любого вида спорта всегда прочно связано с его истоками», — рассказывает Павел Рундзя, один из победителей конкурса Fonteam и автор идеи «Внутри КХЛ».
В 2024-м, помимо выставки, Fonteam сделала еще два проекта. Летом в эко-городе Байкальске появилось современное поле для игры в футбол, а женская футбольная команда «Атланта» из Череповца увидела большой спорт вблизи — участницы побывали в кэмпе футбольной школы GirlPower, где играли и тренировались с профессиональными спортсменками. Также у команды теперь есть оснащенный спортзал и возможность участвовать в междугородних соревнованиях.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1