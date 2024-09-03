Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:55

Внутри российского хоккея: в тур отправляется передвижная выставка истории КХЛ от команды Fonteam

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Fonteam.
Fonteam.
Fonteam.
1/3
Экспозицию увидят жители городов, где пройдут матчи лиги в новом сезоне.

3 сентября стартует масштабное роад-шоу «Внутри КХЛ» — передвижная выставка, которая покажет изнанку хоккея и расскажет о важных событиях из истории лиги. Мобильная экспозиция побывает в российских городах, где пройдут матчи нового сезона Фонбет КХЛ.

Отправная точка — старт сезона 3 сентября в Магнитогорске, где сыграют «Металлург» и «Локомотив». По случаю открытия сезона на площади у ледовой арены состоится ивент от FONBET, где выступят певица МИНАЕВА, чей хит «Шоколадка» не покидал чарты все лето, и независимый рок-музыкант Найк Борзов с полным концертным составом. Финал маршрута — Омск, родина «Авангарда», ставшего обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.

Fonteam.

График и маршрут выставки:

3 сентября. Магнитогорск, УКРК «Арена Металлург»
11 сентября. Уфа, УСА «Уфа-Арена»
21 сентября. Ярославль, УКРК «Арена-2000-Локомотив»
30 сентября. Омск, «G-Drive Арена»

Выставочным залом станет грузовая фура. Ее контейнер превратится в зону мультимедийного экспонирования: шайбы, амуниция и клюшки участников решающих матчей; коллекция артефактов и талисманов; зона с играми, а также сердце экспозиции — Кубок Гагарина.

«Внутри КХЛ» покажет хоккей в деталях — истории, быт, локальные атрибуты. Экспозиция будет трансформироваться в зависимости от города пребывания, у каждого клуба появится возможность рассказать о собственных традициях и достижениях. Отдельное внимание — «Стене славы», которая соберет обширный архив фотографий, инфографики и хроники, отражающий ход событий лиги с 2008 года.

Fonteam.

У выставки будет отдельная интерактивная зона, где гостей будут ждать: квиз об истории КХЛ, аркадный игровой автомат, а также AI-фотобудка, где из портретных фото можно сделать карточку игрока местного клуба — их посетители смогут забрать на память.

Снаружи выставки гости смогут проверить точность и скорость в играх, вдохновленных хоккейными упражнениями и тренировками. Болельщиков также ждут встречи с действующими игроками и легендами хоккея.

Выставка «Внутри КХЛ» — результат масштабного конкурса идей по развитию спортивной среды, который команда Fonteam объявила осенью 2023 года. В голосовании за проекты участвовали: чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев, журналист Карен Адамян, Эдамс из медиафутбольной команды 2DROTS и капитан футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Я с детства жил в атмосфере любви к спорту и мечтал связать с ним свою жизнь. Мой папа — профессиональный хоккеист, который всегда делился историями об изнанке индустрии и о том, что происходит за пределами ледовой арены. Мне кажется, хоккеи? — второи? по популярности вид спорта в стране. Несмотря на это, мало кто знает его историю и любимых клубов. Думаю, что идея передвижной выставки должна помочь популяризировать хоккей — с помощью рассказа об основателях, первопроходцах, творцах истории лиги и чемпионах Кубка Гагарина. Не помню, кто именно это сказал, но основная мысль такая: «Без прошлого нет будущего». И мне кажется, что развитие любого вида спорта всегда прочно связано с его истоками», — рассказывает Павел Рундзя, один из победителей конкурса Fonteam и автор идеи «Внутри КХЛ».

В 2024-м, помимо выставки, Fonteam сделала еще два проекта. Летом в эко-городе Байкальске появилось современное поле для игры в футбол, а женская футбольная команда «Атланта» из Череповца увидела большой спорт вблизи — участницы побывали в кэмпе футбольной школы GirlPower, где играли и тренировались с профессиональными спортсменками. Также у команды теперь есть оснащенный спортзал и возможность участвовать в междугородних соревнованиях.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Читайте также
Покупательница квартиры Долиной подала встречный иск на певицу
Главные интриги КХЛ перед стартом сезона 2024/25
Названы две самые распространенные схемы мошенничества
ХАМАС опубликовало видео с Александром Лобановым и другими погибшими заложниками
Популярное видео
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости