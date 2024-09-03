Внутри российского хоккея: в тур отправляется передвижная выставка истории КХЛ от команды Fonteam

Экспозицию увидят жители городов, где пройдут матчи лиги в новом сезоне.

3 сентября стартует масштабное роад-шоу «Внутри КХЛ» — передвижная выставка, которая покажет изнанку хоккея и расскажет о важных событиях из истории лиги. Мобильная экспозиция побывает в российских городах, где пройдут матчи нового сезона Фонбет КХЛ.

Отправная точка — старт сезона 3 сентября в Магнитогорске, где сыграют «Металлург» и «Локомотив». По случаю открытия сезона на площади у ледовой арены состоится ивент от FONBET, где выступят певица МИНАЕВА, чей хит «Шоколадка» не покидал чарты все лето, и независимый рок-музыкант Найк Борзов с полным концертным составом. Финал маршрута — Омск, родина «Авангарда», ставшего обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.

Fonteam.

График и маршрут выставки:

3 сентября. Магнитогорск, УКРК «Арена Металлург»

11 сентября. Уфа, УСА «Уфа-Арена»

21 сентября. Ярославль, УКРК «Арена-2000-Локомотив»

30 сентября. Омск, «G-Drive Арена»

Выставочным залом станет грузовая фура. Ее контейнер превратится в зону мультимедийного экспонирования: шайбы, амуниция и клюшки участников решающих матчей; коллекция артефактов и талисманов; зона с играми, а также сердце экспозиции — Кубок Гагарина.

«Внутри КХЛ» покажет хоккей в деталях — истории, быт, локальные атрибуты. Экспозиция будет трансформироваться в зависимости от города пребывания, у каждого клуба появится возможность рассказать о собственных традициях и достижениях. Отдельное внимание — «Стене славы», которая соберет обширный архив фотографий, инфографики и хроники, отражающий ход событий лиги с 2008 года.

Fonteam.

У выставки будет отдельная интерактивная зона, где гостей будут ждать: квиз об истории КХЛ, аркадный игровой автомат, а также AI-фотобудка, где из портретных фото можно сделать карточку игрока местного клуба — их посетители смогут забрать на память.

Снаружи выставки гости смогут проверить точность и скорость в играх, вдохновленных хоккейными упражнениями и тренировками. Болельщиков также ждут встречи с действующими игроками и легендами хоккея.

Выставка «Внутри КХЛ» — результат масштабного конкурса идей по развитию спортивной среды, который команда Fonteam объявила осенью 2023 года. В голосовании за проекты участвовали: чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев, журналист Карен Адамян, Эдамс из медиафутбольной команды 2DROTS и капитан футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Я с детства жил в атмосфере любви к спорту и мечтал связать с ним свою жизнь. Мой папа — профессиональный хоккеист, который всегда делился историями об изнанке индустрии и о том, что происходит за пределами ледовой арены. Мне кажется, хоккеи? — второи? по популярности вид спорта в стране. Несмотря на это, мало кто знает его историю и любимых клубов. Думаю, что идея передвижной выставки должна помочь популяризировать хоккей — с помощью рассказа об основателях, первопроходцах, творцах истории лиги и чемпионах Кубка Гагарина. Не помню, кто именно это сказал, но основная мысль такая: «Без прошлого нет будущего». И мне кажется, что развитие любого вида спорта всегда прочно связано с его истоками», — рассказывает Павел Рундзя, один из победителей конкурса Fonteam и автор идеи «Внутри КХЛ».

В 2024-м, помимо выставки, Fonteam сделала еще два проекта. Летом в эко-городе Байкальске появилось современное поле для игры в футбол, а женская футбольная команда «Атланта» из Череповца увидела большой спорт вблизи — участницы побывали в кэмпе футбольной школы GirlPower, где играли и тренировались с профессиональными спортсменками. Также у команды теперь есть оснащенный спортзал и возможность участвовать в междугородних соревнованиях.