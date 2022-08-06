«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: шанс для Холанна мощно стартовать в АПЛ?
Чемпион АПЛ-2021/22 «Манчестер Сити» откроет новый сезон матчем против «Вест Хэма». Игра состоится 7 августа 2022 года на «Лондон Стэдиум» и начнется в 18.30 по московскому времени. Обслужит ее 37-летний арбитр Майкл Оливер. В России игру посмотреть не получится.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» 7 августа 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Манчестер Сити» лучшие шансы на победу. Поставить на успех «горожан» можно с коэффициентом 1.37, это приблизительно 72% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 5.30 (18%), триумф «Вест Хэма» — за 8.50 (10%).
В 37-м туре прошлого сезона «Вест Хэм» вел 2:0 после первого тайма, но в итоге сыграл с командой Пепа вничью. На то, что «молотобойцы» не проиграют и на этот раз, котировка — 3.30.
Также есть возможность оформить их победу с форой (+1.5) мяча за 1.83. В этом случае Ф2(-1.5) доступна за 2.04.
Всем известны атакующие возможности и сила «Сити», поэтому можно смело брать тотал больше 2.5 мяча за 1.56. ТМ 2.5 идет за 2.43.
Индивидуальный тотал «горожан» больше 1.5 гола оценен коэффициентом 1.42, ИТБ2 (2.5) — 2.33. У «Вест Хэма» даже один гол доступен за довольно крупные 1.65.
Букмекеры считают, что у новичка «Сити» Эрлинга Холанна отличные шансы забить дебютный мяч в официальных матчах. Взять это событие можно за 1.60.
Наиболее вероятный точный счет — победа гостей 2:0 за 7.00.
«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча 1-го тура АПЛ 7 августа 2022 года
«Манчестер Сити» неудачно открыл новый футбольный сезон: Пеп дал игрокам возможность подольше отдохнуть перед Суперкубком Англии и организовал для них только два товарищеских матча, но это не сработало — «Ливерпуль» сыграл интенсивно, собранно и впервые за 16 лет забрал трофей. Один кубок «горожане» упустили, но это не повод посыпать голову пеплом: главные задачи в этом году — победа в Лиге чемпионов и очередной триумф в АПЛ.
Для достижения обеих целей боссы выделили Гвардиоле 108 млн евро на два трансфера — усиление атаки Эрлингом Холанном и цементирование опорной зоны полузащитником «Лидса» Калвином Филлипсом. Глубина состава в целом не нужна была лучшему клубу Англии, но обновление крови, несомненно, было необходимо. Хотя не всем оно пришлось по душе: например, бывший форвард «Манчестера» Кун Агуэро остался недоволен продажей в «Челси» Рахима Стерлинга.
С очередными многомиллионными тратами от «Сити» наконец ждут прорыва в Европе, но и про внутренний чемпионат забывать нельзя. Важно стартовать мощно и как можно скорее оторваться от преследователей, чтобы в конце сезона не пришлось активно пахать на два турнира.
В этом году, как кажется на первый взгляд, конкуренция в лиге вырастет: отлично укрепился «Арсенал», под себя «Тоттенхэм» подстроил тактик Конте, нельзя сбрасывать со счетов «МЮ» и «Челси» — они поймали небольшой кризис, но вполне могут встать в полный рост уже в самое ближайшее время. Где-то поодаль тот же «Вест Хэм». Конечно, бороться с титанами за топ-4 у них не получится, но покусывать их — почему бы нет. Это реально уже в первом туре: на «обе забьют» котировка 1.83.
Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»
«Вест Хэм» в последние годы неплохо сопротивлялся «Сити»: за пять матчей ни разу не проиграл крупно и трижды сыграл вничью. И все-таки разница команд в классе очевидна, а сейчас «молотобойцы» находятся не в лучшем состоянии: в четырех товарищеских матчах перед началом сезона три свели вничью и один отдали «Рейнджерс» (1:3). Гости должны уверенно стартовать — не как «Бавария», конечно, но очень близко к ней.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 1.95.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
13
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
14
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0