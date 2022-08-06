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«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: шанс для Холанна мощно стартовать в АПЛ?

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» 7 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press
Норвежец еще не забивал в официальных играх.

Чемпион АПЛ-2021/22 «Манчестер Сити» откроет новый сезон матчем против «Вест Хэма». Игра состоится 7 августа 2022 года на «Лондон Стэдиум» и начнется в 18.30 по московскому времени. Обслужит ее 37-летний арбитр Майкл Оливер. В России игру посмотреть не получится.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
07 авг, 18:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» 7 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Манчестер Сити» лучшие шансы на победу. Поставить на успех «горожан» можно с коэффициентом 1.37, это приблизительно 72% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 5.30 (18%), триумф «Вест Хэма» — за 8.50 (10%).

В 37-м туре прошлого сезона «Вест Хэм» вел 2:0 после первого тайма, но в итоге сыграл с командой Пепа вничью. На то, что «молотобойцы» не проиграют и на этот раз, котировка — 3.30.

Также есть возможность оформить их победу с форой (+1.5) мяча за 1.83. В этом случае Ф2(-1.5) доступна за 2.04.

Всем известны атакующие возможности и сила «Сити», поэтому можно смело брать тотал больше 2.5 мяча за 1.56. ТМ 2.5 идет за 2.43.

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Индивидуальный тотал «горожан» больше 1.5 гола оценен коэффициентом 1.42, ИТБ2 (2.5) — 2.33. У «Вест Хэма» даже один гол доступен за довольно крупные 1.65.

Букмекеры считают, что у новичка «Сити» Эрлинга Холанна отличные шансы забить дебютный мяч в официальных матчах. Взять это событие можно за 1.60.

Наиболее вероятный точный счет — победа гостей 2:0 за 7.00.

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча 1-го тура АПЛ 7 августа 2022 года

«Манчестер Сити» неудачно открыл новый футбольный сезон: Пеп дал игрокам возможность подольше отдохнуть перед Суперкубком Англии и организовал для них только два товарищеских матча, но это не сработало — «Ливерпуль» сыграл интенсивно, собранно и впервые за 16 лет забрал трофей. Один кубок «горожане» упустили, но это не повод посыпать голову пеплом: главные задачи в этом году — победа в Лиге чемпионов и очередной триумф в АПЛ.

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Для достижения обеих целей боссы выделили Гвардиоле 108 млн евро на два трансфера — усиление атаки Эрлингом Холанном и цементирование опорной зоны полузащитником «Лидса» Калвином Филлипсом. Глубина состава в целом не нужна была лучшему клубу Англии, но обновление крови, несомненно, было необходимо. Хотя не всем оно пришлось по душе: например, бывший форвард «Манчестера» Кун Агуэро остался недоволен продажей в «Челси» Рахима Стерлинга.

С очередными многомиллионными тратами от «Сити» наконец ждут прорыва в Европе, но и про внутренний чемпионат забывать нельзя. Важно стартовать мощно и как можно скорее оторваться от преследователей, чтобы в конце сезона не пришлось активно пахать на два турнира.

В этом году, как кажется на первый взгляд, конкуренция в лиге вырастет: отлично укрепился «Арсенал», под себя «Тоттенхэм» подстроил тактик Конте, нельзя сбрасывать со счетов «МЮ» и «Челси» — они поймали небольшой кризис, но вполне могут встать в полный рост уже в самое ближайшее время. Где-то поодаль тот же «Вест Хэм». Конечно, бороться с титанами за топ-4 у них не получится, но покусывать их — почему бы нет. Это реально уже в первом туре: на «обе забьют» котировка 1.83.

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Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»

«Вест Хэм» в последние годы неплохо сопротивлялся «Сити»: за пять матчей ни разу не проиграл крупно и трижды сыграл вничью. И все-таки разница команд в классе очевидна, а сейчас «молотобойцы» находятся не в лучшем состоянии: в четырех товарищеских матчах перед началом сезона три свели вничью и один отдали «Рейнджерс» (1:3). Гости должны уверенно стартовать — не как «Бавария», конечно, но очень близко к ней.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 1.95.

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 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
2
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
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