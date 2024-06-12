Матч Венгрии и Швейцарии будет веселее, чем кажется. Собослаи и Амдуни заставят фанатов вздрогнуть
15 июня в Кельне состоится матч первого тура группового этапа ЧЕ-2024 Венгрия — Швейцария. Команды сойдутся на стадионе «Рейн Энерги». Встреча начнется в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее покажет онлайн кинотеатр «Okko» по платной подписке.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Венгрия — Швейцария 15 июня 2024 года
Аналитики отдали предпочтение номинальным гостям: поставить на викторию «красных крестоносцев» можно с коэффициентом 2.27, что составляет примерно 44% вероятности. Успех Венгрии доступен с котировкой 3.42 (28%), ничья идет за те же 3.42 (28%).
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.17, ТМ 2.5 — за близкие 1.71.
Шансы увидеть обмен голами оценили в 1.93, вариант «обе забьют — нет» доступен за почти идентичные 1.90.
Швейцарцы трижды подряд выиграли у венгров. Поставить на неожиданную победу или ничью мадьяров можно за 1.70.
Наиболее вероятный счет поединка, по версии экспертов, — 1:1. Этот исход идет за 6.17.
Венгрия — Швейцария: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 15 июня 2024 года
Венгрия великолепно сыграла в квалификации Евро — у коллектива Марко Росси ни одного поражения в восьми матчах, пять побед и три ничьи. Мадьяры забили (16) больше всех соперников по группе — Сербии, Черногории, Литвы и Болгарии. Пропущенных мячей (7) тоже меньше, чем у конкурентов. В результате венгры заняли первую строчку, опередив сербов на четыре балла.
Команда Росси демонстрирует веселый футбол — только в двух матчах отбора она сохранила ворота сухими и лишь в одном не отличилась сама. В шести поединках соперники оформили не менее трех мячей.
Самый результативный игрок сборной в отборочном турнире — Доминик Собослаи, который сделал 4+4 по «гол+пас». На втором месте Барнабаш Варга — нападающий «Ференцвароша» забил столько же, но у него нет ассистов.
Перед Евро команда Росси провела четыре товарищеских встречи. Она выиграла у Турции (1:0), Косово (2:0) и Израиля (3:0), но уступила Ирландии (1:2). Это единственное поражение Венгрии за два года.
В квалификации Евро-2024 Швейцария заняла второе место в группе с Румынией, Израилем, Беларусью, Косово и Андоррой. «Красные крестоносцы» забили (22) больше всех соперников, но этого не хватило для первой строчки. Парни Мурата Якина до последнего боролись за лидерство с румынами. Все решалось в финальном туре в очном матче, где швейцарцы уступили в гостях (0:1).
Лучшим бомбардиром команды во время отбора стал Зеки Амдуни с шестью мячами. У Рубена Варгаса 3+2 по «гол+пас», а у Джердана Шачири — 2+3.
К чемпионату Европы «красные крестоносцы» готовились через контрольные встречи с Данией (0:0), Ирландией (1:0), Эстонией (4:0) и Австрией (1:1).
Травмы и дисквалификации перед матчем Венгрия — Швейцария
Накануне старта на групповом этапе у обеих команд нет потерь.
Венгрия — Швейцария: статистика личных встреч
У соперников богатая история столкновений. За все время они играли между собой 46 раз, учитывая товарищеские матчи и старые турниры, вроде Кубка Центральной Европы. 30 раз победила Венгрия, 11 — Швейцария. Пять встреч завершились вничью.
В XXI веке команды пересекались лишь трижды. В 2002-м «красные крестоносцы» взяли верх в товарняке (2:1). А позже — в обоих поединках отборочного турнира чемпионата мира-2018 (3:2, 5:2).
Прогноз и ставка на матч Венгрия — Швейцария
Мадьяры забили минимум дважды в шести предыдущих официальных матчах. А в пяти последних встречах с их участием обе команды оформили три мяча или больше. У «красных крестоносцев» в шести из восьми прошлых поединков отличились оба соперника. Швейцария — одна из самых результативных сборных отборочного турнира, но и пропустила прилично (11). Обмен голами в ближайшей игре — самый вероятный исход.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.93.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4