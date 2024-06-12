Матч Венгрии и Швейцарии будет веселее, чем кажется. Собослаи и Амдуни заставят фанатов вздрогнуть

Прогноз и ставка на матч чемпионата Европы Венгрия — Швейцария 15 июня 2024 года

Из 46 предыдущих встреч сборных 30 остались за венграми.

15 июня в Кельне состоится матч первого тура группового этапа ЧЕ-2024 Венгрия — Швейцария. Команды сойдутся на стадионе «Рейн Энерги». Встреча начнется в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее покажет онлайн кинотеатр «Okko» по платной подписке.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Венгрия — Швейцария 15 июня 2024 года

Аналитики отдали предпочтение номинальным гостям: поставить на викторию «красных крестоносцев» можно с коэффициентом 2.27, что составляет примерно 44% вероятности. Успех Венгрии доступен с котировкой 3.42 (28%), ничья идет за те же 3.42 (28%).

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.17, ТМ 2.5 — за близкие 1.71.

Шансы увидеть обмен голами оценили в 1.93, вариант «обе забьют — нет» доступен за почти идентичные 1.90.

Швейцарцы трижды подряд выиграли у венгров. Поставить на неожиданную победу или ничью мадьяров можно за 1.70.

Наиболее вероятный счет поединка, по версии экспертов, — 1:1. Этот исход идет за 6.17.

Венгрия — Швейцария: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 15 июня 2024 года

Венгрия великолепно сыграла в квалификации Евро — у коллектива Марко Росси ни одного поражения в восьми матчах, пять побед и три ничьи. Мадьяры забили (16) больше всех соперников по группе — Сербии, Черногории, Литвы и Болгарии. Пропущенных мячей (7) тоже меньше, чем у конкурентов. В результате венгры заняли первую строчку, опередив сербов на четыре балла.

Команда Росси демонстрирует веселый футбол — только в двух матчах отбора она сохранила ворота сухими и лишь в одном не отличилась сама. В шести поединках соперники оформили не менее трех мячей.

Самый результативный игрок сборной в отборочном турнире — Доминик Собослаи, который сделал 4+4 по «гол+пас». На втором месте Барнабаш Варга — нападающий «Ференцвароша» забил столько же, но у него нет ассистов.

Перед Евро команда Росси провела четыре товарищеских встречи. Она выиграла у Турции (1:0), Косово (2:0) и Израиля (3:0), но уступила Ирландии (1:2). Это единственное поражение Венгрии за два года.

В квалификации Евро-2024 Швейцария заняла второе место в группе с Румынией, Израилем, Беларусью, Косово и Андоррой. «Красные крестоносцы» забили (22) больше всех соперников, но этого не хватило для первой строчки. Парни Мурата Якина до последнего боролись за лидерство с румынами. Все решалось в финальном туре в очном матче, где швейцарцы уступили в гостях (0:1).

Лучшим бомбардиром команды во время отбора стал Зеки Амдуни с шестью мячами. У Рубена Варгаса 3+2 по «гол+пас», а у Джердана Шачири — 2+3.

К чемпионату Европы «красные крестоносцы» готовились через контрольные встречи с Данией (0:0), Ирландией (1:0), Эстонией (4:0) и Австрией (1:1).

Сборная Швейцарии. Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем Венгрия — Швейцария

Накануне старта на групповом этапе у обеих команд нет потерь.

Венгрия — Швейцария: статистика личных встреч

У соперников богатая история столкновений. За все время они играли между собой 46 раз, учитывая товарищеские матчи и старые турниры, вроде Кубка Центральной Европы. 30 раз победила Венгрия, 11 — Швейцария. Пять встреч завершились вничью.

В XXI веке команды пересекались лишь трижды. В 2002-м «красные крестоносцы» взяли верх в товарняке (2:1). А позже — в обоих поединках отборочного турнира чемпионата мира-2018 (3:2, 5:2).

Золтан Гера и Желсон Фернандеш (Венгрия — Швейцария). Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч Венгрия — Швейцария

Мадьяры забили минимум дважды в шести предыдущих официальных матчах. А в пяти последних встречах с их участием обе команды оформили три мяча или больше. У «красных крестоносцев» в шести из восьми прошлых поединков отличились оба соперника. Швейцария — одна из самых результативных сборных отборочного турнира, но и пропустила прилично (11). Обмен голами в ближайшей игре — самый вероятный исход.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.93.