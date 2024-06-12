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Сегодня, 09:15

Матч Венгрии и Швейцарии будет веселее, чем кажется. Собослаи и Амдуни заставят фанатов вздрогнуть

Прогноз и ставка на матч чемпионата Европы Венгрия — Швейцария 15 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Доминик Собослаи (сборная Венгрии).
Фото Getty Images
Сборная Швейцарии.
Фото Getty Images
Золтан Гера и Желсон Фернандеш (Венгрия — Швейцария).
Фото Getty Images
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Из 46 предыдущих встреч сборных 30 остались за венграми.

15 июня в Кельне состоится матч первого тура группового этапа ЧЕ-2024 Венгрия — Швейцария. Команды сойдутся на стадионе «Рейн Энерги». Встреча начнется в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее покажет онлайн кинотеатр «Okko» по платной подписке.

Чемпионат Европы. Группа A
15 июн, 16:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Венгрия
Швейцария

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Венгрия — Швейцария 15 июня 2024 года

Аналитики отдали предпочтение номинальным гостям: поставить на викторию «красных крестоносцев» можно с коэффициентом 2.27, что составляет примерно 44% вероятности. Успех Венгрии доступен с котировкой 3.42 (28%), ничья идет за те же 3.42 (28%).

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.17, ТМ 2.5 — за близкие 1.71.

Шансы увидеть обмен голами оценили в 1.93, вариант «обе забьют — нет» доступен за почти идентичные 1.90.

Швейцарцы трижды подряд выиграли у венгров. Поставить на неожиданную победу или ничью мадьяров можно за 1.70.

Наиболее вероятный счет поединка, по версии экспертов, — 1:1. Этот исход идет за 6.17.

Венгрия — Швейцария: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 15 июня 2024 года

Венгрия великолепно сыграла в квалификации Евро — у коллектива Марко Росси ни одного поражения в восьми матчах, пять побед и три ничьи. Мадьяры забили (16) больше всех соперников по группе — Сербии, Черногории, Литвы и Болгарии. Пропущенных мячей (7) тоже меньше, чем у конкурентов. В результате венгры заняли первую строчку, опередив сербов на четыре балла.

Команда Росси демонстрирует веселый футбол — только в двух матчах отбора она сохранила ворота сухими и лишь в одном не отличилась сама. В шести поединках соперники оформили не менее трех мячей.

Самый результативный игрок сборной в отборочном турнире — Доминик Собослаи, который сделал 4+4 по «гол+пас». На втором месте Барнабаш Варга — нападающий «Ференцвароша» забил столько же, но у него нет ассистов.

Перед Евро команда Росси провела четыре товарищеских встречи. Она выиграла у Турции (1:0), Косово (2:0) и Израиля (3:0), но уступила Ирландии (1:2). Это единственное поражение Венгрии за два года.

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В квалификации Евро-2024 Швейцария заняла второе место в группе с Румынией, Израилем, Беларусью, Косово и Андоррой. «Красные крестоносцы» забили (22) больше всех соперников, но этого не хватило для первой строчки. Парни Мурата Якина до последнего боролись за лидерство с румынами. Все решалось в финальном туре в очном матче, где швейцарцы уступили в гостях (0:1).

Лучшим бомбардиром команды во время отбора стал Зеки Амдуни с шестью мячами. У Рубена Варгаса 3+2 по «гол+пас», а у Джердана Шачири — 2+3.

К чемпионату Европы «красные крестоносцы» готовились через контрольные встречи с Данией (0:0), Ирландией (1:0), Эстонией (4:0) и Австрией (1:1).

Сборная Швейцарии.
Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем Венгрия — Швейцария

Накануне старта на групповом этапе у обеих команд нет потерь.

Венгрия — Швейцария: статистика личных встреч

У соперников богатая история столкновений. За все время они играли между собой 46 раз, учитывая товарищеские матчи и старые турниры, вроде Кубка Центральной Европы. 30 раз победила Венгрия, 11 — Швейцария. Пять встреч завершились вничью.

В XXI веке команды пересекались лишь трижды. В 2002-м «красные крестоносцы» взяли верх в товарняке (2:1). А позже — в обоих поединках отборочного турнира чемпионата мира-2018 (3:2, 5:2).

Золтан Гера и Желсон Фернандеш (Венгрия — Швейцария).
Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч Венгрия — Швейцария

Мадьяры забили минимум дважды в шести предыдущих официальных матчах. А в пяти последних встречах с их участием обе команды оформили три мяча или больше. У «красных крестоносцев» в шести из восьми прошлых поединков отличились оба соперника. Швейцария — одна из самых результативных сборных отборочного турнира, но и пропустила прилично (11). Обмен голами в ближайшей игре — самый вероятный исход.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.93.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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