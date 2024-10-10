Венгрия провалила начало Лиги наций — нет ни побед, ни голов. Зато Нидерланды — одна из самых ярких сборных на старте турнира
«Оранжевые» забили больше всех — на пару с Германией.
11 октября сборные Венгрии и Нидерландов сыграют в третьем туре группового этапа Лиги наций. Местом встречи соперников станет «Пушкаш Арена» в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. Главный судья — Лукас Фендрих из Швейцарии. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Венгрия — Нидерланды 11 октября 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей очевидными фаворитами: победу «Оранжевых» оценили в 1.64, это примерно 54% вероятности. На успех Венгрии предложили котировку 4.80 (21%), на ничью — 3.95 (25%).
Поставить на выигрыш Нидерландов с форой (-1) можно за 2.07. Опция Ф(+1) на команду Марко Росси доступна за 1.73.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.12. «Обе забьют» дали за 1.72, обратный рынок — за 2.08.
Самым ожидаемым результатом встречи эксперты назвали ничью 1:1. Коэффициент на этот счет — 6.60.
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Венгрия — Нидерланды: прогноз и анализ матча Лиги наций 11 октября 2024 года
После неудачного выступления на Евро-2024 команда Марко Росси завалила и старт в Лиге наций: с крупным счетом влетела Германии в Дюссельдорфе (0:5), а на «Пушкаш Арене» разошлась нулевой ничьей со сборной Боснии и Герцеговины. Если венгры продолжат в том же духе, то рискуют свалиться в дивизион В — сейчас они замыкают таблицу группы 3 с одним очком. Боснийцы набрали столько же, но находятся выше по дополнительным показателям.
Сборная Нидерландов ярко начала групповой этап Лиги наций — на стадионе «Филипс» в Эйндховене разгромила Боснию (5:2). Джошуа Зиркзее и Тиджани Рейндерс оформили 1+1, Коди Гакпо, Вут Вегхорст и Хави Симонс забили по мячу, а Дониэлл Мален отметился результативной передачей.
В следующей игре полуфиналисты Евро-2024 устроили результативную перестрелку с Германией на «Йохан Кройф Арене» (2:2). Парни Роналда Кумана повели уже на второй минуте — Рейндерс отличился с паса Райана Гравенберха. Но ушли на перерыв, уступая в счете: на 38-й минуте Дениз Ундав сравнял, а на 45-й ассистировал Йозуа Киммиху. На старте второго тайма хозяева снова огорчили «Бундестим»: Брайан Бробби отдал, Дензел Дюмфрис забил на 50-й минуте.
Ничья не позволила никому из соперников оторваться в таблице: набрали по четыре балла, немцы стоят выше лишь из-за разницы мячей — 7-2 против 7-4 у «Оранжевых». Нидерланды и «Бундестим» — самые результативные в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Ближайшие преследователи — Швеция и Румыния с шестью голами.
Травмы и дисквалификации перед матчем Венгрия — Нидерланды
О потерях в составах обеих команд не сообщалось.
Венгрия — Нидерланды: статистика личных встреч
Все пять матчей сборных в XXI веке закончились разгромными триумфами «Оранжевых»: в отборе ЧМ-2014 (8:1, 4:1), в квалификации Евро-2012 (5:3, 4:0) и в июньском товарняке перед ЧМ-2010 (6:1).
По итогам восьми официальных поединков в XX веке у каждой команды по три победы, еще два противостояния завершились вничью. Также соперники провели четыре товарищеские встречи — и Нидерланды, и Венгрия выиграли по два раза.
Прогноз и ставка на матч Венгрия — Нидерланды
В первом туре Лиги наций команда Марко Росси пострадала от Германии, а теперь встретится с не менее мощным нападением. Парни Роналда Кумана зажгли в атаке на старте турнира и не намерены сбавлять обороты. Тем более результативные поединки для «Оранжевых» — уже тенденция. В шести подряд встречах с их участием влетело три гола или больше. Все пять матчей сборных в XXI веке также получились «верховыми».
Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 2.12 (если забьют ровно три — будет возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2