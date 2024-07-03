Венесуэла сенсационно выиграла группу, а Канада пробилась в 1/4 финала на дебютной Копе. Теперь одна из них вылетит

Прогноз и ставка на матч 1/4 финала Кубка Америки Венесуэла — Канада 6 июля 2024 года

Команды пересекались всего дважды — 14 лет назад.

6 июля в 1/4 финала Копа Америка-2024 Венесуэла встретится с Канадой. Матч пройдет на «AT&T Стэдиум» в Арлингтоне, штат Техас, и начнется в 4:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна по платной подписке в онлайн-кинотеатре «Okko».

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Венесуэла — Канада 6 июля 2024 года

Аналитики назвали Венесуэлу небольшим фаворитом. Ее выигрыш в основное время можно взять с коэффициентом 2.70, вероятность этого результата — около 67%. Мирный исход оценен в 3.05 (22%), успех Канады — в 2.95 (11%).

На выход парней Фернандо Батисты в полуфинал можно поставить за 1.85. На продвижение канадцев дальше по сетке — за 1.97.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.30, ТМ 2.5 — в 1.70. Опция «обе забьют» доступна за 1.98, обратный рынок дан за 1.85.

Аналитики вычислили наиболее вероятный итог встречи по истечении 90 минут — это ничья 0:0. Эксперты предлагают на такой результат коэффициент 5.00.

Венесуэла — Канада: прогноз и анализ матча Кубка Америки 6 июля 2024 года

Венесуэла впечатляюще выступила на групповом этапе Кубка Америки. В первом матче она одолела Эквадор со счетом 2:1. Воспользовавшись удалением Эннера Валенсии у соперника, команда Фернандо Батисты забила дважды усилиями Жондера Кадиса и Эдуардо Белло. Центральной фигурой команды стал Саломон Рондон, который активно участвовал в создании опасных моментов и организовал обе голевые атаки.

Во втором туре Венесуэла внезапно переиграла Мексику (1:0) благодаря голу Рондона с пенальти, что позволило команде досрочно выйти в четвертьфинал. В заключительном матче группы венесуэльцы встретились с Ямайкой и вновь продемонстрировали свою силу. Голы Белло, Рондона и Эрика Рамиреса принесли команде победу со счетом 3:0, обеспечив ей первое место в группе и максимальное количество очков.

Венесуэла впервые в своей истории выиграла все три матча на групповом этапе Кубка Америки. Команда демонстрирует уверенную игру, особенно благодаря Саломону Рондону, который забил два гола и отдал одну голевую передачу в трех матчах.

Сборная Канады вышла в 1/4 финала на своем дебютном Кубке Америки. В первом туре она проиграла Аргентине со счетом 0:2 — забили Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес. Во второй встрече «кленовые» одолели Перу благодаря голу Джонатана Дэвида (1:0). В третьем туре канадцы разыграли безголевую ничью с Чили, что позволило им занять второе место в группе.

Матч второго тура против Перу запомнился драматичным моментом, когда ассистент судьи Умберто Панхой потерял сознание из-за теплового удара. Инцидент заметил вратарь Канады Максим Крепо, после чего на поле выбежали медики. Панхой пришел в сознание, но покинул поле на носилках.

Впервые участвуя в Кубке Америки, Канада продемонстрировала крепкую игру и упорство, что позволило им успешно выйти из группы. Их ничья с Чили оставила южноамериканцев без плей-офф Копы впервые с 2004 года.

Травмы и дисквалификации перед матчем Венесуэла — Канада

Венесуэла лишилась Дарвина Мачиса из-за перебора желтых карточек. Других потерь у команд нет.

Венесуэла — Канада: статистика личных встреч

Соперники сыграли между собой всего два товарищеских матча. В обоих была результативная ничья (2:2, 1:1). Последний раз они встречались 14 лет назад.

Прогноз и ставка на матч Венесуэла — Канада

Канада, несмотря на невысокую результативность, имеет в составе больше футболистов мирового уровня и предпочитает играть вторым номером. Венесуэла, опираясь на Рондона, победила в матчах против Эквадора и Мексики, частично благодаря ошибкам соперников. А Ямайка — слишком слабый оппонент, чтобы рассматривать его всерьез.

Потеря вингера Дарвина Мачиса из-за перебора желтых карточек ослабит атаку венесуэльцев, что позволит Канаде сосредоточиться на удержании инициативы. Матч будет напряженным, и Канаде придется искать пути вскрытия плотной обороны Венесуэлы.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.70.