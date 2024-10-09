Месси сыграет с Венесуэлой, но не будет Гарначо и Дибалы. Это не помешает чемпионам мира
Аргентина 11 октября в рамках отборочного турнира чемпионата мира сыграет на выезде с Венесуэлой. Игра пройдет на стадионе «Монументаль» в Матурине и начнется в полночь по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».
Коэффициенты букмекеров на матч отборочного турнира чемпионата мира Венесуэла — Аргентина 11 октября 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.51, вероятность этого исхода — примерно 64%. Выигрыш Венесуэлы доступен с котировкой 6.40 (13%), ничья идет за меньшие 4.00 (23%).
Аргентина обыграла соперника в трех последних очных матчах. Вероятность непоражения хозяев в предстоящей встрече оценена в 2.46.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают превосходство «Альбиселесте»:
Тотал больше 2.5 гола предложен за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.67.
Рынок на обмен результативными ударами идет за 2.26, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.59.
Почувствуй желанный вкус победы! Хватай фрибет 3000 рублей и включайся в игру вместе с Winline
Венесуэла — Аргентина: прогноз и анализ матча отборочного турнира чемпионата мира 11 октября 2024 года
Аргентина возглавляет южноамериканскую отборочную группу, набрав 18 очков в восьми матчах. Команда Лионеля Скалони оформила шесть побед, проиграв только Колумбии (1:2) и Уругваю (0:2), которые идут в турнирной таблице на второй и третьей строчках соответственно. Во всех остальных играх аргентинцы набрали по три очка и ни разу не пропустили — в обороне лучше них действует только Парагвай с тремя пропущенными мячами. Отличились «Альбиселесте» 12 раз — на один меньше лидирующего по этому показателю Уругвая.
Самым результативным в составе аргентинцев по-прежнему является Лионель Месси, который забил три гола. Правда, участие Лео в предстоящей игре было под вопросом из-за состояния здоровья, однако главный тренер сборной подтвердил, что нападающий в норме. «Лео в порядке. Он сыграл несколько матчей перед приездом сюда. Это то, что ему было нужно. Он в форме и будет частью команды», — поделился Скалони.
При этом команда все равно пострадала из-за травм. С Венесуэлой точно не сыграют Пауло Дибала и Алехандро Гарначо, а участие Алексиса Макаллистера под вопросом — 5 октября в матче АПЛ против «Кристал Пэлас» он провел на поле лишь 45 минут. «Макаллистер тренируется отдельно из-за травмы. Посмотрим, выйдет ли он на первую игру. Пока он не может присоединиться к общей группе, и мы примем решение по нему в четверг», — сообщил Скалони.
Хозяева идут шестыми, замыкая топ команд, которые получат прямые путевки на ЧМ. Однако в этой части турнирной таблицы все плотно — «Красное вино» отстает от четвертой строчки лишь на один балл и на такое же количество очков опережает восьмую Боливию — она пока не попадает даже в стыковые матчи. Правда, последние результаты боливийцев настораживают: они не побеждали в четырех играх подряд, забив в них лишь один мяч.
Травмы и дисквалификации перед матчем Венесуэла — Аргентина
У хозяев недоступен вратарь Хоэль Гратероль.
У Аргентины под вопросом участие Макаллистера, точно не будет Дибалы и Гарначо.
Венесуэла — Аргентина: статистика личных встреч
Последние три встречи команд во всех турнирах закончились в пользу аргентинцев. Всего сборные играли друг с другом 27 раз: 23 матча остались за «Альбиселесте».
Прогноз и ставка на матч Венесуэла — Аргентина
Гости смотрятся серьезными фаворитами. Они возглавляют группу, победив всухую в шести из восьми матчей — не справились только с идущими в топ-3 Колумбией и Уругваем. К тому же у Аргентины подавляющее преимущество в личных встречах — 23 победы за 27 попыток. Венесуэла же в четырех последних играх отборочного турнира забила лишь один мяч.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 1.90.
Почувствуй желанный вкус победы! Хватай фрибет 3000 рублей и включайся в игру вместе с Winline
18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2