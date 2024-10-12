Овечкин все еще гонится за Гретцки. Против «Нью-Джерси» ему будет помогать Дюбуа
«Вашингтон» откроет новый сезон домашней игрой с «Нью-Джерси». Матч пройдет 13 октября на льду «Кэпитал Уан-Арены» и начнется в 02.00 по московскому времени. В России легально не транслируют североамериканскую лигу.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 13 октября 2024 года
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у гостей больше шансов на успех: победа «Девилз» в основное время представлена с котировкой 2.09, что составляет примерно 46% вероятности. Выигрыш «Кэпс» можно взять за 3.00 (32%), ничья идет за 4.20 (22%).
Успех команды Александра Овечкина с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 2.20, этот рынок на «Нью-Джерси» дан за 1.66.
Также доступен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 2.25, Ф2(0) — за 1.60;
• Ф1(+1.5) — за 1.49, Ф2(-1.5) — за 2.47.
Тотал больше 5.5 шайбы дан за 1.61, ТМ 5.5 — за 2.23.
Вероятность овертайма оценена в 3.70, обратное условие доступно с коэффициентом 1.23.
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«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: прогноз и анализ матча НХЛ 13 октября 2024 года
Столичная команда не провела в этом сезоне еще ни одного матча, зато «Девс» выходили на лед уже трижды. Причем два первых матча они провели в Праге в рамках «Глобальной серии» и одержали две победы — 4 и 5 октября разобрались с «Баффало» (4:1 и 3:1). Однако в первой игре в Северной Америке «Нью-Джерси» не справился с «Торонто» (2:4). Благодаря большему количеству матчей «Девилз» все равно пока возглавляют Восточную конференцию с четырьмя очками. Правда, мало кто из конкурентов выходил на лед в этом сезоне хотя бы дважды.
«Нью-Джерси» провалил прошлый сезон: финишировал 13-м на «Востоке» и серьезно отстал от зоны плей-офф. Команда слабо выглядела в защите: пропустила в регулярке 281 шайбу — больше получили в свои ворота только четыре франшизы. Летом «Девилз» укрепили вратарскую линию — пригласили Якоба Маркстрема, который до этого выступал за «Калгари». В первой же игре сезона швед оформил 30 сейвов, а после трех встреч показал 90,6% отраженных бросков — в прошлом сезоне этот показатель у «Девс» был 89,6%.
«Вот почему наш генменеджер считал приоритетом укрепление вратарской линии. Якоб хочет побеждать. Он хочет работать. Это опытный вратарь, но он ничего не принимает как должное. Он вкладывает в дело всю энергию, он требователен по отношению к партнерам. Якоб пришел сюда не просто так», — отметил новичка тренер «Нью-Джерси» Шелдон Киф.
Для «Вашингтона» предстоящий матч станет первым в сезоне. В прошлой кампании команда достаточно неожиданно проникла в плей-офф с восьмой строчки «Востока», однако там на первой же стадии всухую уступила «Рейнджерс» (0:4). Летом «Кэпс» взяли Пьер-Люка Дюбуа, который до этого показывал неплохую результативность в «Лос-Анджелесе» и «Виннипеге». Погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ продолжает нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин — до результата канадца (894) осталась 41 шайба.
Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси»
Команды традиционно играют друг с другом очень результативно: лишь в одном из 10 последних очных матчей забросили меньше шести шайб на двоих. «Нью-Джерси» на старте сезона показывал неплохую результативность — в среднем забивал ровно три гола за игру, а Пол Коттер и Тимо Майер уже отличились по два раза. В нападении «Вашингтона» тоже есть качественные исполнители: по-прежнему остается опасным Овечкин, много ждут от Дюбуа.
Рекомендуемая ставка: ТБ 6 за 1.92.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2