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Флик дебютирует в «Барсе» с непростого выезда на «Месталью». В прошлом сезоне «Валенсия» отобрала очки у каталонцев

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Валенсия» — «Барселона» 17 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Ханси Флик («Барселона»).
Фото Getty Images
Хави («Барселона»).
Фото Getty Images
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Дани Ольмо вряд ли поможет сине-гранатовым.

17 августа «Валенсия» примет «Барселону» на стадионе «Месталья» в первом туре чемпионата Испании. Стартовый свисток судьи Хосе Санчеса Мартинеса прозвучит в 22.30 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» начнут прямой эфир с 22.25 мск.

Испания. Ла Лига. 1-й тур
17 авг, 22:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Барселона

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Валенсия» — «Барселона» 17 августа 2024 года

Аналитики отдали предпочтение сине-гранатовым: поставить на победу «Барсы» можно с коэффициентом 1.70, что составляет примерно 53% вероятности. Успех команды Рубена Барахи оценили в 4.80 (21%). Ничью — в 3.85 (26%).

Считаете, что «летучие мыши» не уступят на своем поле? Опция 1Х доступна за 2.15.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00.

Рынок «обе забьют» предложили за 1.82, обратный вариант можно взять за 1.98.

По мнению экспертов, наиболее возможный результат встречи — 1:0 в пользу каталонцев. Такой счет дали с котировкой 7.50.

«Валенсия» — «Барселона»: прогноз и анализ матча ла лиги 17 августа 2024 года

Прошлый чемпионат «летучие мыши» закончили на девятой строчке — в третий раз за пять последних сезонов. До попадания в Лигу конференций команде Рубена Барахи не хватило восьми очков. Их валенсийцы растеряли на самом финише: в семи заключительных турах они не победили ни разу — пять поражений и две ничьих.

Владелец «лос чес» Питер Лим не любит тратить деньги на клуб, поэтому летом «Валенсия» почти никак не проявила себя на трансферном рынке. Вратарь Столе Димитриевски перешел свободным агентом, а форварды Дани Гомес и Рафа Мир — на правах аренды из «Леванте» и «Севильи» соответственно. При этом куда важнее тот факт, что «летучие мыши» не потеряли никого из лидеров. Бараха привык к работе в ограниченных условиях, поэтому валенсийцам вполне по силам снова включиться в борьбу за еврокубки.

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«Барса» провалила прошлый сезон: 10 очков отставания от «Реала» в чемпионате, разгром от мадридцев в финале Суперкубка Испании (1:4), а также вылеты в четвертьфиналах Кубка Испании и Лиги чемпионов. Хави хотел уйти летом, изменил решение после промежуточных весенних успехов, но в итоге действительно покинул команду: Жоана Лапорту разозлило интервью тренера, в котором он сообщил о сложной экономической ситуации клуба и призвал не завышать ожидания.

«Мы постараемся быть конкурентоспособными. Болельщики должны понять, что текущее финансовое положение клуба не имеет ничего общего с тем, что было 25 лет назад. Ситуация сложная и запутанная. Раньше тренер говорил: «Я хочу подписать вот этого, этого и этого». Сейчас все не так.

Мы не в том положении, в котором находятся другие клубы с лучшей экономической ситуацией, как, например, «Реал» и другие европейские команды. Болельщики должны это понимать. Это не значит, что мы не хотим и не будем бороться за титулы" — сказал Хави.

Хави («Барселона»).
Фото Getty Images

При этом нельзя сказать, что экс-тренер сине-гранатовых был далек от правды. Летом «Барса» подписала одного из героев Евро-2024 Дани Ольмо, но до сих пор не зарегистрировала его и еще четырех игроков — Иньиго Мартинеса, Пабло Торре, Пау Виктора и Алекса Валье.

Согласно сообщениям испанских медиа, до матча с «Валенсией» у каталонцев получится оформить лишь одного футболиста — вероятнее всего, им станет Мартинес, поскольку блауграна испытывает проблемы с центральными защитниками. Рональд Араухо травмирован, а Эрик Гарсия и Пау Кубарси отдыхают после участия в Олимпиаде. Правда, теперь это проблемы не Хави, а нового тренера «Барсы» Ханси Флика.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Валенсия» — «Барселона»

У «летучих мышей» две потери. Муктар Диакаби восстанавливается после страшной травмы колена, которую получил в мартовской игре против «Реала», он вернется в строй только к весне 2025-го. Хосе Гайя тоже в лазарете, но поправится намного раньше — к середине сентября. У сине-гранатовых из-за различных повреждений недоступны Гави, Рональд Араухо, Френки де Йонг и Ансу Фати.

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«Валенсия» — «Барселона»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне каталонцы потеряли очки на «Месталье» (1:1), зато выиграли на «Олимпик Льюис Компанис» (4:2). Суммарно история противостояния соперников в ла лиге насчитывает 178 матчей. У блауграны почти двукратное преимущество по числу побед — 89 против 43. Еще 46 поединков завершились вничью.

Прогноз и ставка на матч «Валенсия» — «Барселона»

Соперники обменялись голами в обеих встречах прошлого чемпионата и готовы продлить тренд в новом сезоне. Каталонцы испытывают кадровые проблемы в обороне, при этом в четырех последних визитах на «Месталью» огорчили «летучих мышей» как минимум однажды.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.82.

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2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
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12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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