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«Усик станет сложным соперником для Тайсона». Петр Ян дал прогноз на поединок украинца с Фьюри

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Петр Ян.
Фото Global Look Press

В ночь с 18 на 19 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится титульный бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Экс-чемпион UFC, амбассадор букмекерской компании PARI Петр Ян поделился своим прогнозом на главное событие года в мире бокса.

Петр считает, что украинец сможет дать тяжелый поединок Цыганскому Королю.

«Станет ли Усик сложным соперником для Фьюри? Думаю, да, если Усик не даст себя запереть. А мы знаем, что он очень подвижный, очень чувствительный. Я думаю, что Фьюри будет непросто», — заявил Петр.

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Он отметил, что история с переносом поединка из-за рассечения у британца может сыграть на руку Александру.

«Я думаю, что у Усика было время все переосмыслить, подготовиться. Опять же, если это рассечение не до конца срослось, оно может открыться в поединке, и это будет на руку Усику».

Тем не менее Ян считает, что у британца будет больше шансов на победу.

«Если вопрос стоит, на чьей стороне преимущество, то, безусловно, на стороне Тайсона Фьюри. Это тяжелая весовая категория, в которой Фьюри долгое время боксировал и показывал, что он чемпион в этом весе. Его главные плюсы — габариты и мощь», — отметил Петр.

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Бывший чемпион UFC рассказал, какую тактику следует использовать украинцу, чтобы увеличить свои шансы на успех.

«Усику нужно двигаться и подхватывать атаку. Попал — ушел, еще добавил. Я думаю, он знает, что будет делать, поэтому ждем, чем закончится бой», — заявил Ян.

Петр рассказал, что и сам планирует посмотреть поединок Александра Усика против Тайсона Фьюри.

«С точки зрения имиджа, медиа — кто больше заслуживает статуса? Мне кажется, что бой все покажет. Кто будет победителем, тот и заслужит. Интересное противостояние, ждем. С удовольствием посмотрю этот поединок», — резюмировал Ян.

Аналитики считают, что у соперников практически равные шансы на успех. Победа Александра Усика оценивается коэффициентом 1.96, а успех Тайсона Фьюри котируется за 1.98. Вероятности этих исходов составляют 50% и 49% соответственно. Ничья оценена коэффициентом 15.00 (1%).

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«Я вижу Усика фаворитом в этом бою». Царукян — о поединке украинца с Фьюри
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Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
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18.05 19:00
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 - : -
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