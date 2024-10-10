Украина чудовищно стартовала в Лиге наций и рискует вылететь к Литве и Фарерам. А Грузия разбила Чехию и мечтает о ЧМ
11 октября в Лиге наций состоится матч между Украиной и Грузией. Игра команд группы 1 лиги B состоится на нейтральном поле в Польше — ее примет стадион «Энея» в Познани. Стартовый свисток австрийского арбитра Юлиана Вайнбергера прозвучит в 21.45 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Украина — Грузия 11 октября 2024 года
Аналитики букмекерской компании FONBET отдали небольшое предпочтение Украине. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.25, что примерно 44% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.35 (28%), выигрыш Грузии — за 3.40 (28%).
Если гости не уступят в предстоящем матче (Х2), сыграет пари за 1.65.
Эксперты не верят, что встреча получится верховой: ТБ 2.5 идет за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.72.
И Грузия, и Украина забили хотя бы по разу в предыдущих двух турах Лиги наций. На обмен голами котировка 1.93, на вариант «обе забьют — нет» — 1.83.
На то, что счет в матче откроют номинальные хозяева, коэффициент — 1.85. На гостей — 2.35.
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Украина — Грузия: прогноз и анализ матча Лиги наций 11 октября 2024 года
Сборная Грузии шедеврально стартовала в Лиге наций и вполне может рассчитывать на повышение в классе. При жеребьевке команда под руководством Вилли Саньоля котировалась ниже Чехии и Украины, но после двух туров опережает обоих соперников на три очка. В стартовом матче грузины разорвали дома чехов (4:1), а позднее на выезде переиграли Албанию (1:0) и набрали максимальные шесть баллов. В обеих встречах отличился полузащитник испанского «Леванте» Кочорашвили. Также по голу на свой счет записали Чакветадзе, Микаутадзе и Кварацхелия, которые тащили сборную на чемпионате Европы.
«В последние несколько месяцев мы показали, что Грузия способна на многое. Мы сделаем все, чтобы осуществить нашу мечту сыграть на чемпионате мира, — заявил Хвича. — Мы считаем, что можем туда попасть, и это самое главное. У нас есть опыт и характер, чтобы воплотить эту мечту в реальность». Учитывая результаты команды в последние несколько месяцев, мечты лидера «Наполи» вполне могут сбыться.
Украина, в отличие от Грузии, начала розыгрыш в Лиге наций ужасно и рискует по итогам шести матчей упасть в лигу C, где ее будут ждать горячие матчи с Литвой, Эстонией и прочими Фарерскими островами. В первой встрече желто-синие вели 1:0 у Албании, но в итоге проиграли дома 1:2. Во второй сгорели на выезде Чехии (2:3). В результате с нулем баллов команда Сергея Реброва зависла на последнем месте и в случае поражения от Грузии может практически лишиться шансов на повышение в классе.
Учитывая текущую форму соперников и тот факт, что матч состоится на нейтральном поле, у Грузии есть неплохие шансы выиграть третью игру подряд. С другой стороны, статистика очных встреч с Украиной полностью опровергает эту вероятность: в девяти поединках грузины ни разу не праздновали успех и всего трижды сыграли вничью.
Травмы и дисквалификации перед матчем Украина — Грузия
У Грузии все лидеры в строю. Правда, некоторые из них тренируются отдельно от основы: это Хвича и защитник Гвелесиани. Так что их участие под небольшим вопросом. Также Саньоль вызвал в команду дебютанта — нападающего боснийского «Сараево» Георгия Гулиашвили.
Украина недосчиталась своего лидера атаки — нападающего «Ромы» Артема Довбика. Он получил травму и пропустит обе встречи сборной в октябре.
Украина — Грузия: статистика личных встреч
В последний раз команды пересекались почти 10 лет назад: в 2015-м Украина победила 2:1 в товарищеском матче. На официальном уровне последняя игра датирована аж 2007 годом: в отборе на Евро-2008 была зафиксирована ничья (1:1), а чуть ранее украинцы выиграли у Грузии 3:2.
Прогноз и ставка на матч Украина — Грузия
Украина слабо стартовала в Лиге наций, а Грузия, напротив, выжала максимум в играх с Чехией и Албанией. Команда Саньоля сейчас в принципе на подъеме, а ее лидеры в строю — гости вполне могут рассчитывать на очки в предстоящей игре. Тем более украинцы потеряли Довбика, который всегда очень полезен в атаке.
Плюс стоит присмотреться к голам в этой игре. Грузия забила в семи последних матчах на всех уровнях (включая ЧЕ), но и Украина, несмотря на поражения, отличилась в ворота Чехии с Албанией. Ближайшая встреча наверняка получится обоюдоострой.
Рекомендуемая ставка: Грузия не проиграет и ТБ 1.5 за 2.55.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2