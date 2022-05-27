«Уфа» — «Оренбург»: уфимцы даже без Агаларова сохранят место в РПЛ
28 мая 2022 года состоится ответный стыковой матч за право выступить в РПЛ, в котором встретятся «Уфа» и «Оренбург». Стартовый свисток на стадионе «Нефтяник» в Уфе прозвучит в 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует за пять минут до начала игры. Первая встреча закончилась вничью — 2:2.
Коэффициенты букмекеров на стыковой матч РПЛ «Уфа» — «Оренбург» 28 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Уфы» неплохие шансы остаться в РПЛ. Команда Алексея Стукалова — безусловный фаворит ответного матча: коэффициент на победу — 1.85, около 52% вероятности. Победа «Оренбурга» идет за 4.30 (22%). Даже на ничью котировка ниже — 3.60 (26%).
Чтобы добавить адреналина, можете выбрать один из вариантов результата с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 3.40, Ф2(+1.5) — за 1.29;
• Ф2(-1.5) идет за 8.90, Ф1(+1.5) — за 1.04.
Также вы можете поставить на количество забитых мячей, тем более первая игра получилась результативной. Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.14, ТМ 2.5 — в 1.71. Менее рискованная ставка — на тотал больше 1.5 мяча, коэффициент — 1.36. ТМ 1.5 идет за 3.00.
По мнению аналитиков, шансы, что обе команды снова забьют, не так уж высоки. Котировка на этот рынок — 1.98. «Обе забьют — нет» идет за более безопасные 1.77.
«Уфа» — «Оренбург»: прогноз и анализ стыкового матча РПЛ 28 мая 2022 года
«Уфа» чудом залетела в стыковые матчи — в последнем туре РПЛ добыла необходимую победу над «Рубином» (2:1) и спихнула казанцев на 15-е место. Причем уфимцы вырвались вперед в конце матча, а в добавленное время получили пенальти в свои ворота, который смазал Виталий Лисакович. Наверняка после такого триллера команда находится на эмоциональном подъеме и вылетать никуда не собирается.
Первую игру с «Оренбургом» «Уфа» провела неплохо — на 62-й минуте повела 2:0 после двух реализованных пенальти, но не удержала победу (2:2). Один из мячей уфимцев вонзил лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов (19 голов), но его участие в ответной игре под вопросом. На 56-й минуте встречи в Оренбурге Агаларова заменили из-за повреждения. Думаете, что «Уфа» все равно сыграет результативно? Берите ИТБ1 (1.5) с коэффициентом 2.06, тотал меньше идет за 1.71.
Неприятная потеря случилась и у «Оренбурга». Адесойе Ойеволе уже точно не сыграет в ответной игре, ведь на 93-й минуте домашнего матча он получил прямую красную карточку. Нигериец с российским паспортом — основной центральный защитник команды Марцела Лички. В сезоне-2021/22 он провел 25 игр во всех турнирах и помог команде стать одной из наименее пропускающих в ФНЛ — оренбуржцы вынули всего 37 мячей, меньше только у трех команд.
Вторая игра пройдет на стадионе «Уфы», а дома команда играет очень хорошо. В РПЛ один из аутсайдеров лиги проиграл на родном стадионе всего четыре раза, хотя за весь сезон заработал 12 поражений. В важном матче фактор домашней арены может сыграть за уфимцев.
Прогноз и ставка на матч «Уфа» — «Оренбург»
Даже без Агаларова «Уфа» обладает гораздо более ярким и выстроенным составом, который должен разобраться с соперником из ФНЛ. Уфимцы могли решить исход еще в первой встрече, но потеряли концентрацию в последнем отрезке матча. Плюс есть шанс, что Агаларов все-таки выйдет на поле, а с ним «Уфа» — совсем другая команда. Ранняя замена в первой игре, вероятно, не более чем перестраховка, чтобы форвард не сломался окончательно.
Рекомендуемая ставка: победа «Уфы» за 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0