Гамида заменили в первой игре из-за повреждения.

28 мая 2022 года состоится ответный стыковой матч за право выступить в РПЛ, в котором встретятся «Уфа» и «Оренбург». Стартовый свисток на стадионе «Нефтяник» в Уфе прозвучит в 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует за пять минут до начала игры. Первая встреча закончилась вничью — 2:2.

Коэффициенты букмекеров на стыковой матч РПЛ «Уфа» — «Оренбург» 28 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Уфы» неплохие шансы остаться в РПЛ. Команда Алексея Стукалова — безусловный фаворит ответного матча: коэффициент на победу — 1.85, около 52% вероятности. Победа «Оренбурга» идет за 4.30 (22%). Даже на ничью котировка ниже — 3.60 (26%).

Чтобы добавить адреналина, можете выбрать один из вариантов результата с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.40, Ф2(+1.5) — за 1.29;

• Ф2(-1.5) идет за 8.90, Ф1(+1.5) — за 1.04.

Также вы можете поставить на количество забитых мячей, тем более первая игра получилась результативной. Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.14, ТМ 2.5 — в 1.71. Менее рискованная ставка — на тотал больше 1.5 мяча, коэффициент — 1.36. ТМ 1.5 идет за 3.00.

По мнению аналитиков, шансы, что обе команды снова забьют, не так уж высоки. Котировка на этот рынок — 1.98. «Обе забьют — нет» идет за более безопасные 1.77.

«Уфа» — «Оренбург»: прогноз и анализ стыкового матча РПЛ 28 мая 2022 года

«Уфа» чудом залетела в стыковые матчи — в последнем туре РПЛ добыла необходимую победу над «Рубином» (2:1) и спихнула казанцев на 15-е место. Причем уфимцы вырвались вперед в конце матча, а в добавленное время получили пенальти в свои ворота, который смазал Виталий Лисакович. Наверняка после такого триллера команда находится на эмоциональном подъеме и вылетать никуда не собирается.

Первую игру с «Оренбургом» «Уфа» провела неплохо — на 62-й минуте повела 2:0 после двух реализованных пенальти, но не удержала победу (2:2). Один из мячей уфимцев вонзил лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов (19 голов), но его участие в ответной игре под вопросом. На 56-й минуте встречи в Оренбурге Агаларова заменили из-за повреждения. Думаете, что «Уфа» все равно сыграет результативно? Берите ИТБ1 (1.5) с коэффициентом 2.06, тотал меньше идет за 1.71.

Неприятная потеря случилась и у «Оренбурга». Адесойе Ойеволе уже точно не сыграет в ответной игре, ведь на 93-й минуте домашнего матча он получил прямую красную карточку. Нигериец с российским паспортом — основной центральный защитник команды Марцела Лички. В сезоне-2021/22 он провел 25 игр во всех турнирах и помог команде стать одной из наименее пропускающих в ФНЛ — оренбуржцы вынули всего 37 мячей, меньше только у трех команд.

Вторая игра пройдет на стадионе «Уфы», а дома команда играет очень хорошо. В РПЛ один из аутсайдеров лиги проиграл на родном стадионе всего четыре раза, хотя за весь сезон заработал 12 поражений. В важном матче фактор домашней арены может сыграть за уфимцев.

Прогноз и ставка на матч «Уфа» — «Оренбург»

Даже без Агаларова «Уфа» обладает гораздо более ярким и выстроенным составом, который должен разобраться с соперником из ФНЛ. Уфимцы могли решить исход еще в первой встрече, но потеряли концентрацию в последнем отрезке матча. Плюс есть шанс, что Агаларов все-таки выйдет на поле, а с ним «Уфа» — совсем другая команда. Ранняя замена в первой игре, вероятно, не более чем перестраховка, чтобы форвард не сломался окончательно.

Рекомендуемая ставка: победа «Уфы» за 1.85.