Турция — темная лошадка Евро-2024. Грузии не хватит одного Хвичи, чтобы противостоять Гюлеру и компании
18 июня первые матчи на Евро-2024 проведут команды из группы F. На стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде сойдутся Турция и Грузия, также с ними в квартете располагаются Португалия и Чехия. Игра начнется в 19.00 по московскому времени, прямую трансляцию с 18.00 мск будут вести телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Турция — Грузия 18 июня 2024 года
По мнению букмекеров, турки — серьезные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.76, что составляет примерно 56% вероятности. Выигрыш «Крестоносцев» предложен с котировкой 5.20 (18%), даже ничья идет за гораздо меньшие 3.75 (26%).
Вероятность того, что грузины не уступят в предстоящем матче, оценена в 2.18.
Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи также отражают огромное превосходство турок:
• 1:0 — за 5.20;
• 1:1 — за 6.00;
• 2:0 — за 6.40.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.70.
Опция «обе забьют» дана за 2.15, обратный вариант предложен за 1.74.
Турция — Грузия: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 18 июня 2024 года
Турки впечатлили в квалификации: выиграли группу с Хорватией, которая на двух последних чемпионатах мира доходила минимум до полуфинала, и крепким Уэльсом. Причем прямо по ходу отборочной кампании «Лунные звезды» сменили главного тренера — вместо Штефана Кунца пришел итальянец Винченцо Монтелла, который до этого два года возглавлял «Адана Демирспор». С ним сборная отлично провела ключевые матчи квалификации (победа над Хорватией и ничья с валлийцами) и вышла на Евро.
Также однозначно выделяется состав сборной Турции. В нем есть уже опытные топ-игроки — Хакан Чалханоглу, Керем Актюркоглу, Оркун Кекчю и другие. А также большие таланты: 19-летние Арда Гулер и Кенан Йылдыз уже получают практику в «Реале» и «Ювентусе» соответственно, 18-летний Семих Киликсой забивает за «Бешикташ», 21-летний Ахметджан Каплан превратился в основного защитника «Аякса».
Такая банда вполне может пошуметь в Германии и усложнить жизнь в группе даже фавориту — Португалии. К тому же у «Лунных звезд» немало опыта выступлений на чемпионатах Европы — с 1996 года пропустили всего два турнира, а в 2008-м завоевали бронзовые медали. В этом они точно превосходят соперника по первому туру — грузины впервые в истории вышли на крупный международный турнир.
«Крестоносцы» выглядят серьезными аутсайдерами группы F. Но на трех игроков в команде Вилли Саньоля точно стоит обратить внимание. Больше всего надежд связано с Хвичей Кварацхелией — нападающий последние два сезона провел в «Наполи» и выглядит привлекательной целью для топ-клубов. В атаке ему будет помогать форвард «Аякса» Жорж Микаутадзе — вторую половину сезона он провел в аренде в «Метце», откуда и уезжал в Амстердам прошлым летом. Также одна из звезд — вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили.
«Стать частью такого важного турнира было самой большой мечтой каждого грузина, и для всех нас был самый счастливый день, когда мы этого добились. Но мы приехали сюда не просто ради присутствия, мы хотим оставить свой след на Евро-2024, написать новую страницу истории. Мы сделаем для этого все возможное. Наша команда очень сосредоточена и готова к этому турниру. В Грузии все ждут нашего дебюта. Я думаю, 18 июня мы увидим сплоченную Грузию и постараемся победить», — поделился Хвича.
Турция — Грузия: статистика личных встреч
Команды встречались друг с другом четырежды, но в последний раз — еще в 2012 году. Трижды победили турки, грузины — лишь один раз.
Травмы и дисквалификации перед матчем Турция — Грузия
У Грузии на первый тур дисквалифицирован запасной вратарь Гиорги Лория — 38-летнего голкипера удалили со скамейки запасных в стыковом матче грузин против Греции.
У турков под вопросом состояние полузащитника Каана Айхана — 10 июня в товарищеской встрече с Польшей его заменили по ходу матча из-за травмы.
Прогноз и ставка на матч Турция — Грузия
У Турции много ярких и опытных игроков, чем Грузия похвастать не может. Плюс «Лунные звезды» отлично провели квалификацию и даже выиграли группу с мощными Хорватией и Уэльсом. «Крестоносцы» же с большим трудом протиснулись на турнир: в отборочной группе заняли четвертую строчку, а место в стыках получили благодаря успешному выступлению в Лиге наций.
Рекомендуемая ставка: победа Турции за 1.76.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4