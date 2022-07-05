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Швентек не проигрывала 37 матчей, но вылетела с Уимблдона. Кто теперь станет чемпионкой?

Прогноз и ставки на победительницу Уимблдона-2022 в женском одиночном разряде
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Симона Халеп.
Фото Global Look Press
В топ-5 есть неожиданная фамилия.

Казалось, победная серия Иги Швентек будет длиться вечно. Польская теннисистка показывала невероятно убедительный теннис и в каждом матче играла в несколько раз сильнее соперниц. К третьему кругу Уимблдона ее винстрик вырос до 37 игр, а Ализе Корне из Франции не выглядела серьезной конкуренткой. Но именно ей удалось практически невозможное.

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«Говорила себе, что в итоге кто-то должен прервать эту серию, так почему не я? Подумала, что здесь у меня лучший шанс это сделать. Возможно, это ее самое нелюбимое покрытие», — поделилась эмоциями после победы Корне. Она оказалась права насчет того, что Ига чувствует на траве дискомфорт: полька призналась, что у нее не получалось играть в полную силу даже на тренировках, поэтому поражение не стало для нее неожиданным.

В результате сетка стала открытой, а у большинства участниц появилась возможность впервые в карьере выиграть турнир «Большого шлема». «Спорт-Экспресс» и букмекерская компании БЕТСИТИ рассказывают, у кого теперь наилучшие шансы взять титул.

В сетке осталась только одна обладательница трофея на ТБШ

Опыт больших побед часто помогает выигрывать матчи и турниры, даже если не получается показать свой лучший теннис. Спортсмены с чемпионским бэкграундом умеют вовремя перестроить игру и лучше справляются с психологическим давлением. Такой набор знаний есть только у одной из оставшихся теннисисток — у Симоны Халеп.

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Мало того, что румынка дважды выигрывала турниры «Большого шлема», так еще одна из побед случилась как раз на Уимблдоне — в финале 2019 года Симона расправилась с Сереной Уильямс. Однако ее считают лишь второй фавориткой — аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают на победу Халеп коэффициент 3.00.

Эксперты предполагают, что румынка как минимум сыграет в финале, а ее соперницей по решающему матчу станет теннисистка из Туниса Онс Жабер. Со стартом Уимблдона она переместилась в рейтинге на вторую строчку и возглавила погоню за Свентек. Учитывая, что в половине Онс не осталось противниц из топ-50 рейтинга, а до поездки в Великобританию она выиграла турнир в Берлине, ее шансы забрать «мейджор» действительно высоки. Котировка — 2.60.

Третья претендентка на титул — американка Аманда Анисимова (6.00). Ей всего 20 лет, но уже в 17 она играла в полуфинале «Ролан Гаррос», поэтому определенный полезный опыт больших матчей у нее есть. Проблема в том, что в четвертьфинале ей придется играть с Халеп — победить будет непросто.

На четвертом месте — Елена Рыбакина из Казахстана (8.00). Москвичка впервые вышла в четвертьфинал на Уимблдоне и во второй раз на «Шлеме» в целом. А шансы пройти еще дальше у нее очень неплохие, потому что в 1/4 играть с Айлой Томлянович из Австралии.

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Замыкает топ-5 теннисистка, которую никто не ожидал увидеть в четвертьфинале. Это немка Юле Нимайер (12.0). «Я просто хотела выиграть первый круг после поражения в Париже. Теперь я в четвертьфинале Уимблдона», — радовалась она. У 22-летней теннисистки до этого турнира не было побед на «Шлемах», а ее единственный титул случился на турнире WTA 125 в городе Макарска, Хорватия. Теперь же Нимайер отчетливо светит полуфинал Уимблдона, ведь в 1/4 ее соперницей будет другая немка Татьяна Мария (№ 103 в рейтинге) — еще одна сенсация соревнования.

За 14.0 можно поставить на чешку Мари Бузкову, за 18.0 — на Айлу Томлянович, за 25.0 — на Татьяну Марию.

Теннис
Wimbledon
Прогнозы на спорт
Симона Халеп
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Краснодар – Факел
 - : -
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