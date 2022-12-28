Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

Овечкин в битве за личные награды сезона НХЛ. Какие шансы у россиянина стать лучшим снайпером, бомбардиром и игроком регулярки?

Ставки на индивидуальные награды Александры Овечкина
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).
Фото Global Look Press
Александру нужно прибавлять.

Александр Овечкин проводит мощный сезон в НХЛ: русский форвард «Вашингтона» гонится за рекордом Уэйна Гретцки по голам в лиге и претендует на индивидуальные награды.

Букмекерская компания БЕТСИТИ оценила шансы Алекса на Харт Трофи, Морис Ришар Трофи и Арт Росс Трофи.

Эрлинг Холанн. «Лидс» — «Манчестер Сити»: аутсайдеру АПЛ не справиться с мощью Холанна

Возьмет ли Овечкин Харт Трофи?

Награда имени Дэвида и Сесила Харт вручается игроку, который по итогам регулярного чемпионата НХЛ внес наибольший вклад в успех своей команды. Овечкин трижды забирал эту премию — в 2008-м, 2009-м и 2013-м. Рекордсмен Харт Трофи — Уэйн Гретцки: канадец побеждал девять раз, причем одна из серий растянулась на восемь лет.

Александр — однозначный лидер «Вашингтон Кэпиталз» в этом сезоне: за 37 игр нападающий уже набрал 41 балл по системе «гол+пас» (22+19), чем внес весомый вклад в подъем «Кэпс» на промежуточное пятое место в Восточной конференции. Больше никто в составе столичной команды не набрал даже 30 результативных действий: преследующий Овечкина Евгений Кузнецов насобирал всего 29 очков.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ включили Овечкина в число претендентов на Харт Трофи: поставить на то, что награда достанется Алексу, можно с коэффициентом 50.0. Главные фавориты на премию — Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюс: котировки на их победу — 3.50 и 5.50 соответственно.

Также на Харт Трофи претендуют другие россияне:

• победа Кирилла Капризова или Никиты Кучерова идет за 20.0;

• Игоря Шестеркина — за 30.0;

• успех Андрея Василевского — за 40.0;

• Евгения Малкина — за 70.0.

Иньяки Уильямс. «Бетис» — «Атлетик»: братья Уильямс и Иглесиас не выдадут максимум

Перехватит ли Овечкин у Макдэвида Морис Ришар Трофи?

Награда, названная в честь легенды «Монреаль Канадиенс», вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. Ришар — первый игрок в истории, который забросил в регулярке 50 шайб и оформил 500 голов за карьеру.

Овечкин — рекордсмен Морис Ришар Трофи: нападающий забирал награду девять раз, последний — в 2020 году. Лучший результат по голам Александр установил в 2008-м (65), в том же году он впервые выиграл награду. Кроме символа «Вашингтона» из россиян премию забирали Илья Ковальчук и дважды Павел Буре.

Поставить на то, что в этом сезоне Александр в десятый раз выиграет Морис Ришар Трофи, можно с коэффициентом 12.0. Сейчас Овечкин забросил 22 шайбы — это седьмой результат в лиге, но от идущего вторым Тейджа Томпсона его отделяют лишь четыре шайбы. Лучший бомбардир НХЛ на данный момент — Коннор Макдэвид, у него уже 31 гол. Котировка на победу канадца — 2.00.

Другие россияне тоже претендуют на Морис Ришар Трофи:

• успех Кирилла Капризова можно взять за 15.0 (19 голов);

• Никиты Кучерова — за 60.0 (13);

• Евгения Малкина — за 75.0 (11).

Жоау Феликс. «Атлетико» — «Эльче»: Гризманн и Феликс порадуют Симеоне результативной игрой

Насколько близок Овечкин к Арт Росс Трофи?

Эта награда достается лучшему бомбардиру регулярного сезона НХЛ. Капитан «Вашингтона» только однажды в карьере забрал приз — в 2008 году, когда набрал 112 баллов. Также Арт Росс Трофи выигрывали Никита Кучеров и Евгений Малкин (дважды). Рекордсмен — Уэйн Гретцки — становился обладателем награды 10 раз.

В этом сезоне Овечкин пока совершил 41 результативное действие за 37 матчей регулярки — это 12-й результат в НХЛ. Поставить на победу Александра в премии можно с коэффициентом 80.0. Главные фавориты Арт Росс Трофи — Коннор Макдэвид (67 очков) и Леон Драйзайтль (57): котировки на их победу 1.55 и 3.50 соответственно. Также неплохие шансы у Никиты Кучерова (49): его триумф доступен за 10.0.

Шансы других россиян на Арт Росс Трофи оценены значительно ниже:

• выигрыш Малкина идет за 100 (33);

• Евгения Кузнецова — за 120 (29).

1
1
Читайте также
Российский нападающий выдал лучший матч в карьере. Он набрал 4 очка!
Существование ВАДА — огромная ошибка. Эта организация никому не нужна
СМИ предсказало завершение Россией и Китаем «эпохи американских санкций»
Рогов заявил об участии около 10 тыс. поляков в боевых действиях на Украине
Захарова назвала слова Каллас о беженцах показателем расчеловечивания Запада
Аналитики RAND: США рассматривают возможность нанесения удара по России в случае эскалации
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бетис» — «Атлетик»: братья Уильямс и Иглесиас не выдадут максимум
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости