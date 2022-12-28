Овечкин в битве за личные награды сезона НХЛ. Какие шансы у россиянина стать лучшим снайпером, бомбардиром и игроком регулярки?
Александр Овечкин проводит мощный сезон в НХЛ: русский форвард «Вашингтона» гонится за рекордом Уэйна Гретцки по голам в лиге и претендует на индивидуальные награды.
Букмекерская компания БЕТСИТИ оценила шансы Алекса на Харт Трофи, Морис Ришар Трофи и Арт Росс Трофи.
Возьмет ли Овечкин Харт Трофи?
Награда имени Дэвида и Сесила Харт вручается игроку, который по итогам регулярного чемпионата НХЛ внес наибольший вклад в успех своей команды. Овечкин трижды забирал эту премию — в 2008-м, 2009-м и 2013-м. Рекордсмен Харт Трофи — Уэйн Гретцки: канадец побеждал девять раз, причем одна из серий растянулась на восемь лет.
Александр — однозначный лидер «Вашингтон Кэпиталз» в этом сезоне: за 37 игр нападающий уже набрал 41 балл по системе «гол+пас» (22+19), чем внес весомый вклад в подъем «Кэпс» на промежуточное пятое место в Восточной конференции. Больше никто в составе столичной команды не набрал даже 30 результативных действий: преследующий Овечкина Евгений Кузнецов насобирал всего 29 очков.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ включили Овечкина в число претендентов на Харт Трофи: поставить на то, что награда достанется Алексу, можно с коэффициентом 50.0. Главные фавориты на премию — Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюс: котировки на их победу — 3.50 и 5.50 соответственно.
Также на Харт Трофи претендуют другие россияне:
• победа Кирилла Капризова или Никиты Кучерова идет за 20.0;
• Игоря Шестеркина — за 30.0;
• успех Андрея Василевского — за 40.0;
• Евгения Малкина — за 70.0.
Перехватит ли Овечкин у Макдэвида Морис Ришар Трофи?
Награда, названная в честь легенды «Монреаль Канадиенс», вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. Ришар — первый игрок в истории, который забросил в регулярке 50 шайб и оформил 500 голов за карьеру.
Овечкин — рекордсмен Морис Ришар Трофи: нападающий забирал награду девять раз, последний — в 2020 году. Лучший результат по голам Александр установил в 2008-м (65), в том же году он впервые выиграл награду. Кроме символа «Вашингтона» из россиян премию забирали Илья Ковальчук и дважды Павел Буре.
Поставить на то, что в этом сезоне Александр в десятый раз выиграет Морис Ришар Трофи, можно с коэффициентом 12.0. Сейчас Овечкин забросил 22 шайбы — это седьмой результат в лиге, но от идущего вторым Тейджа Томпсона его отделяют лишь четыре шайбы. Лучший бомбардир НХЛ на данный момент — Коннор Макдэвид, у него уже 31 гол. Котировка на победу канадца — 2.00.
Другие россияне тоже претендуют на Морис Ришар Трофи:
• успех Кирилла Капризова можно взять за 15.0 (19 голов);
• Никиты Кучерова — за 60.0 (13);
• Евгения Малкина — за 75.0 (11).
Насколько близок Овечкин к Арт Росс Трофи?
Эта награда достается лучшему бомбардиру регулярного сезона НХЛ. Капитан «Вашингтона» только однажды в карьере забрал приз — в 2008 году, когда набрал 112 баллов. Также Арт Росс Трофи выигрывали Никита Кучеров и Евгений Малкин (дважды). Рекордсмен — Уэйн Гретцки — становился обладателем награды 10 раз.
В этом сезоне Овечкин пока совершил 41 результативное действие за 37 матчей регулярки — это 12-й результат в НХЛ. Поставить на победу Александра в премии можно с коэффициентом 80.0. Главные фавориты Арт Росс Трофи — Коннор Макдэвид (67 очков) и Леон Драйзайтль (57): котировки на их победу 1.55 и 3.50 соответственно. Также неплохие шансы у Никиты Кучерова (49): его триумф доступен за 10.0.
Шансы других россиян на Арт Росс Трофи оценены значительно ниже:
• выигрыш Малкина идет за 100 (33);
• Евгения Кузнецова — за 120 (29).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2