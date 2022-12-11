NAVI могут провалить второй BLAST подряд. Токсик s1mple разваливает команду
14 декабря стартует мировой финал BLAST Premier с призовым фондом 1 000 000 долларов. В нем примут участие победители сезонных ивентов серии, крупных рейтинговых турниров и лидеры рейтингового рейтинга. Всего восемь команд.
По оценкам БК БЕТСИТИ, главными претендентами на трофей являются:
FaZe Clan — 4.00
Заработали наибольшее количество рейтинговых очков в сезоне. Являются золотыми призерами шести крупных соревнований. После провала на мейджоре в Рио вернулись на пик формы всего за две недели и перекрыли неудачу серебром осеннего финала BLAST.
Heroic — 4.20
К концу года датчане подходят разогретыми. В середине ноября команда взяла серебро IEM Rio Major 2022, а затем золото BLAST Premier: Fall Finals 2022, став третьей в сезонном рейтинге.
Virtus.Pro — 4.50
Стали чемпионами бразильского мейджора, обыграв в гранд-финале Heroic 2:0, и взяли топ-1 на ESL Challenger at DreamHack Rotterdam 2022.
NAVI деморализованы
Шансы NAVI букмекер оценивает непривычно большим кэфом 6.00, и на это есть веские причины. Последние два турнира команда закончила на пятом-восьмом месте, уступив тем, кому прежде не проигрывала. Одна из главных причин спада — токсичная атмосфера в коллективе, влияющая на мораль игроков.
Источник негатива — снайпер и главная звезда состава s1mple. Гневные фразы киберспортсмена с использованием нецензурной лексики в адрес сокомандников попали даже на официальную трансляцию. И это, как утверждают приближенные к NAVI люди, только верхушка айсберга. Хэдлайнер регулярно срывается на тиммейтов и давит авторитетом, лишая уверенности не только новичков, но и старых участников. По слухам, даже капитан electroNic до сих пор не может раскрыться именно из-за страха разозлить вспыльчивого токсика.
Возможно, волна негатива в СМИ на некоторое время осадит s1mple, но если ситуация не изменится, то черно-желтые рискуют не только потерять турнир, но и развалиться как команда.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2