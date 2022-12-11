NAVI могут провалить второй BLAST подряд. Токсик s1mple разваливает команду

14 декабря стартует мировой финал BLAST Premier с призовым фондом 1 000 000 долларов. В нем примут участие победители сезонных ивентов серии, крупных рейтинговых турниров и лидеры рейтингового рейтинга. Всего восемь команд.

По оценкам БК БЕТСИТИ, главными претендентами на трофей являются:

FaZe Clan — 4.00

Заработали наибольшее количество рейтинговых очков в сезоне. Являются золотыми призерами шести крупных соревнований. После провала на мейджоре в Рио вернулись на пик формы всего за две недели и перекрыли неудачу серебром осеннего финала BLAST.

Heroic — 4.20

К концу года датчане подходят разогретыми. В середине ноября команда взяла серебро IEM Rio Major 2022, а затем золото BLAST Premier: Fall Finals 2022, став третьей в сезонном рейтинге.

Virtus.Pro — 4.50

Стали чемпионами бразильского мейджора, обыграв в гранд-финале Heroic 2:0, и взяли топ-1 на ESL Challenger at DreamHack Rotterdam 2022.

NAVI деморализованы

Шансы NAVI букмекер оценивает непривычно большим кэфом 6.00, и на это есть веские причины. Последние два турнира команда закончила на пятом-восьмом месте, уступив тем, кому прежде не проигрывала. Одна из главных причин спада — токсичная атмосфера в коллективе, влияющая на мораль игроков.

Источник негатива — снайпер и главная звезда состава s1mple. Гневные фразы киберспортсмена с использованием нецензурной лексики в адрес сокомандников попали даже на официальную трансляцию. И это, как утверждают приближенные к NAVI люди, только верхушка айсберга. Хэдлайнер регулярно срывается на тиммейтов и давит авторитетом, лишая уверенности не только новичков, но и старых участников. По слухам, даже капитан electroNic до сих пор не может раскрыться именно из-за страха разозлить вспыльчивого токсика.

Возможно, волна негатива в СМИ на некоторое время осадит s1mple, но если ситуация не изменится, то черно-желтые рискуют не только потерять турнир, но и развалиться как команда.