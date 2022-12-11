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11 декабря, 14:15

NAVI могут провалить второй BLAST подряд. Токсик s1mple разваливает команду

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Virtus.Pro.
Фото Getty Images

14 декабря стартует мировой финал BLAST Premier с призовым фондом 1 000 000 долларов. В нем примут участие победители сезонных ивентов серии, крупных рейтинговых турниров и лидеры рейтингового рейтинга. Всего восемь команд.

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По оценкам БК БЕТСИТИ, главными претендентами на трофей являются:

FaZe Clan — 4.00

Заработали наибольшее количество рейтинговых очков в сезоне. Являются золотыми призерами шести крупных соревнований. После провала на мейджоре в Рио вернулись на пик формы всего за две недели и перекрыли неудачу серебром осеннего финала BLAST.

Heroic — 4.20

К концу года датчане подходят разогретыми. В середине ноября команда взяла серебро IEM Rio Major 2022, а затем золото BLAST Premier: Fall Finals 2022, став третьей в сезонном рейтинге.

Virtus.Pro — 4.50

Стали чемпионами бразильского мейджора, обыграв в гранд-финале Heroic 2:0, и взяли топ-1 на ESL Challenger at DreamHack Rotterdam 2022.

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NAVI деморализованы

Шансы NAVI букмекер оценивает непривычно большим кэфом 6.00, и на это есть веские причины. Последние два турнира команда закончила на пятом-восьмом месте, уступив тем, кому прежде не проигрывала. Одна из главных причин спада — токсичная атмосфера в коллективе, влияющая на мораль игроков.

Источник негатива — снайпер и главная звезда состава s1mple. Гневные фразы киберспортсмена с использованием нецензурной лексики в адрес сокомандников попали даже на официальную трансляцию. И это, как утверждают приближенные к NAVI люди, только верхушка айсберга. Хэдлайнер регулярно срывается на тиммейтов и давит авторитетом, лишая уверенности не только новичков, но и старых участников. По слухам, даже капитан electroNic до сих пор не может раскрыться именно из-за страха разозлить вспыльчивого токсика.

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Возможно, волна негатива в СМИ на некоторое время осадит s1mple, но если ситуация не изменится, то черно-желтые рискуют не только потерять турнир, но и развалиться как команда.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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