Седьмой подряд титул «Зенита» или чудо-дебют Станковича в «Спартаке»? Кто станет чемпионом России в сезоне-2024/25

Ставки и коэффициенты на чемпиона РПЛ в сезоне-2024/25

Петербуржцы в поисках конкурентов.

Финиш сезона-2023/24 получился необычайно драматичным. Обладатель титула определялся в заключительном туре, главным фаворитом гонки считалось «Динамо», но на протяжении получаса в онлайн-таблице лидировал «Краснодар».

Развязка наступила на 85-й минуте матча «Зенита» с «Ростовом». Гол Артура принес петербуржцам шестое чемпионство кряду — это повторение рекорда «Спартака» по длительности серии. А еще клубы сравнялись по количеству побед в постсоветскую эпоху — по 10.

«Спорт-Экспресс» рассказывает, на кого обратить внимание в погоне за золотом следующего розыгрыша РПЛ.

Главный фаворит

Аналитики букмекеров считают, что «Зенит» снова не встретит сопротивления на пути к чемпионскому титулу, — триумф коллектива Сергея Семака идет с коэффициентом 1.55.

Сине-бело-голубые активно работают над усилением: за 6,3 миллиона евро увели у «Локомотива» лучшего ассистента прошлого розыгрыша РПЛ — Максима Глушенкова. Полузащитник уже успел ярко проявить себя в Суперкубке России — оформил дубль в ворота «Краснодара».

Максим Глушенков («Зенит»). Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»

Вратарскую позицию усилил блиставший эффектными сейвами в «Балтике» Евгений Латышонок — он перебрался в Санкт-Петербург за 300 тысяч евро. Также клуб подписал Сергея Волкова из «Краснодара» (5 миллионов евро), Юрия Горшкова из «Крыльев Советов» (1,26 миллиона евро) и выкупил у «Локо» Вильсона Изидора (4 миллиона евро).

В списке потерь только ушедшие свободными агентами Данил Круговой (ЦСКА) и Александр Васютин («Акрон»). Но трансферы на выход еще ожидаются: по словам заместителя гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина, «кого-то из нынешнего состава 1 сентября в команде не будет». Вероятно, речь идет о футболистах, на которых Семак не рассчитывает.

Если не «Зенит», то кто?

По мнению экспертов, главным конкурентом сине-бело-голубых станет «Спартак». Правда, шансы москвичей закончить сезон на первом месте оценили невысоко — за 8.00.

У красно-белых новый тренер — Деян Станкович. В прошлом сезоне серб привел «Ференцварош» к победе в чемпионате Венгрии. А до этого 2,5 года возглавлял «Црвену Звезду», с которой трижды выиграл Суперлигу Сербии и взял два Кубка Сербии. Но скромная работа «Спартака» на трансферном рынке пока не намекает на чемпионские амбиции. На данный момент клуб потратил только 2 миллиона евро на Виллиана Жозе — в минувшем розыгрыше ла лиги бразилец оформил 10 голов и пять ассистов за «Бетис».

Вместо подписания новых игроков москвичи сосредоточились на расставании с ненужными: свободными агентами «Лукойл Арену» покинули Георгий Джикия, Леон Классен, Квинси Промес, Алекс Крал, Виктор Мозес и Кейта Бальде.

Деян Станкович («Спартак»). Фото Global Look Press

На потенциальный триумф «Динамо», «Локомотива» или ЦСКА специалисты дали одинаковую котировку 12.00. В прошлом сезоне московские клубы финишировали на третьем, четвертом и шестом местах соответственно.

На то, что Мурад Мусаев приведет «Краснодар» к первой в истории клуба победе в РПЛ, можно поставить за 15.00.