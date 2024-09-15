Барко, Маркиньос и остальные не в лучшей форме. Но это не помешает «Спартаку» раздавить «Крылья»

Красно-белые в этом сезоне уже дважды разгромили самарцев.

19 сентября «Спартак» примет «Крылья Советов» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России. Игра пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени. Москвичи после трех туров возглавляют группу А. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 20.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов» 19 сентября 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, хозяева — серьезные фавориты: успех «Спартака» в основное время предложен с котировкой 1.38, что составляет приблизительно 71% вероятности. Выигрыш коллектива Игоря Осинькина можно взять за 8.20 (11%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 5.20 (18%).

Вероятность триумфа красно-белых с учетом серии пенальти оценена в 1.21, этот рынок на «Крылья Советов» дан за 4.42.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:

• 2:0 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.23.

Рынок «обе забьют» доступен за 1.95, обратный вариант оценили в 1.85.

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«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча Кубка России 19 сентября 2024 года

Красно-белые сбавили после шикарного летнего отрезка — всего одна победа в четырех последних играх во всех турнирах. Покорился только «Рубин» в чемпионате (1:0). Серьезной проблемой на этом промежутке стало махачкалинское «Динамо», которое обыграло «Спартак» в Кубке России (1:0) и затем удержало ничью в РПЛ (1:1). При этом москвичи возглавляют кубковую группу с шестью очками — такое же количество баллов набрали «Динамо» из Москвы и Дагестана, но они ниже по дополнительным показателям.

Серьезно угасла атакующая мощь москвичей: в четырех предыдущих играх они ни разу не забили больше одного, а в двух матчах вообще не отличились ни разу. При этом в семи стартовых поединках сезона во всех турнирах красно-белые наколотили 15 мячей и оформили четыре разгромные победы по 3:0. Летом «Спартак» основательно усилил атакующую линию: взял Эсекьеля Барко, Маркиньоса и Виллиана Жозе, ближе к концу трансферного окна команду пополнил заточенный на нападение фланговый защитник Рикарду Мангаш — в дебютной встрече с махачкалинским «Динамо» он вышел на замену на правый край атаки.

«Конечно, я тоже ждал большего количества ударов по воротам соперника, — высказался после игры с «Динамо» главный тренер «Спартака» Деян Станкович. — Потому и выставил такой атакующий состав. Но тут игра не получилась. Отдам должное «Динамо»: они агрессивно и хорошо оборонялись, выиграли много дуэлей. Не удалось больше бить, чтобы победить. Сегодня мы хотели сыграть в атакующий футбол, хотели как можно скорее вскрыть эту игру. И нам это удалось: мы первыми забили. К сожалению, не смогли удержать победный счет».

«Крылья» замыкают кубковую группу — в первых трех турах потерпели три поражения с общим счетом 1:9. Команда в целом тяжело вошла в новый сезон: потерпела шесть поражений в стартовых семи играх во всех турнирах — говорили о возможной отставке тренера Игоря Осинькина. Результаты по-прежнему не впечатляют, но в РПЛ команда хотя бы поднялась на 10-ю строчку и к «Спартаку» подошла после победы над «Рубином» (2:0).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Спартак» — «Крылья Советов»

У хозяев недоступны травмированные Виллиан Жозе и Никита Чернов.

У «Крыльев» не будет запасного вратаря Сергея Песьякова.

«Спартак» — «Крылья Советов»: статистика личных встреч

Команды в этом сезоне встречались уже два раза — в обоих случаях красно-белые разгромили «Крылья» по 3:0. Всего соперники пересекались 118 раз: «Спартак» победил в 81 матче, потерпев всего 19 поражений.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Крылья Советов»

Несмотря на неудачный период, «Спартак» все равно выглядит серьезным фаворитом. «Крылья» проводят очень слабый сезон (восемь поражений в 11 играх во всех турнирах) и прилично пропускают — в среднем ровно по два мяча за 90 минут. В двух встречах с красно-белыми самарцы получили в свои ворота по три гола. К тому же москвичи исторически успешно играют с «Крыльями Советов» — 12 побед в предыдущих 15 поединках во всех соревнованиях.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.00.

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