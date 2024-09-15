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15 сентября, 23:50

Барко, Маркиньос и остальные не в лучшей форме. Но это не помешает «Спартаку» раздавить «Крылья»

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов» 19 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Эсекьель Барко («Спартак»).
Фото Официальный сайт «Спартака»
Красно-белые в этом сезоне уже дважды разгромили самарцев.

19 сентября «Спартак» примет «Крылья Советов» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России. Игра пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени. Москвичи после трех туров возглавляют группу А. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 20.30 мск.

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19 сент, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Крылья Советов

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов» 19 сентября 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, хозяева — серьезные фавориты: успех «Спартака» в основное время предложен с котировкой 1.38, что составляет приблизительно 71% вероятности. Выигрыш коллектива Игоря Осинькина можно взять за 8.20 (11%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 5.20 (18%).

Вероятность триумфа красно-белых с учетом серии пенальти оценена в 1.21, этот рынок на «Крылья Советов» дан за 4.42.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:

• 2:0 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.23.

Рынок «обе забьют» доступен за 1.95, обратный вариант оценили в 1.85.

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Игроки &laquo;Зенита&raquo;: Дуглас Сантос, Александр Соболев и&nbsp;Лусиано Гонду. Гонду и Соболев разобрались с ЦСКА. «Рубин» ждет третье поражение от «Зенита» в этом сезоне

«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча Кубка России 19 сентября 2024 года

Красно-белые сбавили после шикарного летнего отрезка — всего одна победа в четырех последних играх во всех турнирах. Покорился только «Рубин» в чемпионате (1:0). Серьезной проблемой на этом промежутке стало махачкалинское «Динамо», которое обыграло «Спартак» в Кубке России (1:0) и затем удержало ничью в РПЛ (1:1). При этом москвичи возглавляют кубковую группу с шестью очками — такое же количество баллов набрали «Динамо» из Москвы и Дагестана, но они ниже по дополнительным показателям.

Серьезно угасла атакующая мощь москвичей: в четырех предыдущих играх они ни разу не забили больше одного, а в двух матчах вообще не отличились ни разу. При этом в семи стартовых поединках сезона во всех турнирах красно-белые наколотили 15 мячей и оформили четыре разгромные победы по 3:0. Летом «Спартак» основательно усилил атакующую линию: взял Эсекьеля Барко, Маркиньоса и Виллиана Жозе, ближе к концу трансферного окна команду пополнил заточенный на нападение фланговый защитник Рикарду Мангаш — в дебютной встрече с махачкалинским «Динамо» он вышел на замену на правый край атаки.

&laquo;Спартак&raquo; на&nbsp;выезде сыграл вничью с&nbsp;махачкалинским &laquo;Динамо&raquo; (1:1) в&nbsp;8-м туре РПЛ. Махачкала неприступна для «Спартака». «Динамо» снова лишило Станковича очков

«Конечно, я тоже ждал большего количества ударов по воротам соперника, — высказался после игры с «Динамо» главный тренер «Спартака» Деян Станкович. — Потому и выставил такой атакующий состав. Но тут игра не получилась. Отдам должное «Динамо»: они агрессивно и хорошо оборонялись, выиграли много дуэлей. Не удалось больше бить, чтобы победить. Сегодня мы хотели сыграть в атакующий футбол, хотели как можно скорее вскрыть эту игру. И нам это удалось: мы первыми забили. К сожалению, не смогли удержать победный счет».

«Крылья» замыкают кубковую группу — в первых трех турах потерпели три поражения с общим счетом 1:9. Команда в целом тяжело вошла в новый сезон: потерпела шесть поражений в стартовых семи играх во всех турнирах — говорили о возможной отставке тренера Игоря Осинькина. Результаты по-прежнему не впечатляют, но в РПЛ команда хотя бы поднялась на 10-ю строчку и к «Спартаку» подошла после победы над «Рубином» (2:0).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Спартак» — «Крылья Советов»

У хозяев недоступны травмированные Виллиан Жозе и Никита Чернов.

У «Крыльев» не будет запасного вратаря Сергея Песьякова.

«Спартак» — «Крылья Советов»: статистика личных встреч

Команды в этом сезоне встречались уже два раза — в обоих случаях красно-белые разгромили «Крылья» по 3:0. Всего соперники пересекались 118 раз: «Спартак» победил в 81 матче, потерпев всего 19 поражений.

15&nbsp;сентября. &laquo;Акрон&raquo; дома победил &laquo;Химки&raquo; (3:0) в&nbsp;матче 8-го тура РПЛ. Артем Дзюба сделал голевую передачу. У Дзюбы — ассист в стиле Роналду. Артем удачно дебютировал за «Акрон»

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Крылья Советов»

Несмотря на неудачный период, «Спартак» все равно выглядит серьезным фаворитом. «Крылья» проводят очень слабый сезон (восемь поражений в 11 играх во всех турнирах) и прилично пропускают — в среднем ровно по два мяча за 90 минут. В двух встречах с красно-белыми самарцы получили в свои ворота по три гола. К тому же москвичи исторически успешно играют с «Крыльями Советов» — 12 побед в предыдущих 15 поединках во всех соревнованиях.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.00.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 0 : 2
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 2 : 4
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 0 : 0
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 0 : 1
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 2 : 0
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 4 : 2
15.09 16:30
Акрон – Химки
 3 : 0
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
 1 : 1
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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