Барко, Маркиньос и остальные не в лучшей форме. Но это не помешает «Спартаку» раздавить «Крылья»
19 сентября «Спартак» примет «Крылья Советов» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России. Игра пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени. Москвичи после трех туров возглавляют группу А. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 20.30 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов» 19 сентября 2024 года
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, хозяева — серьезные фавориты: успех «Спартака» в основное время предложен с котировкой 1.38, что составляет приблизительно 71% вероятности. Выигрыш коллектива Игоря Осинькина можно взять за 8.20 (11%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 5.20 (18%).
Вероятность триумфа красно-белых с учетом серии пенальти оценена в 1.21, этот рынок на «Крылья Советов» дан за 4.42.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:
• 2:0 — за 6.00;
• 1:0 — за 6.80;
• 2:1 — за 7.60.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.23.
Рынок «обе забьют» доступен за 1.95, обратный вариант оценили в 1.85.
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«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча Кубка России 19 сентября 2024 года
Красно-белые сбавили после шикарного летнего отрезка — всего одна победа в четырех последних играх во всех турнирах. Покорился только «Рубин» в чемпионате (1:0). Серьезной проблемой на этом промежутке стало махачкалинское «Динамо», которое обыграло «Спартак» в Кубке России (1:0) и затем удержало ничью в РПЛ (1:1). При этом москвичи возглавляют кубковую группу с шестью очками — такое же количество баллов набрали «Динамо» из Москвы и Дагестана, но они ниже по дополнительным показателям.
Серьезно угасла атакующая мощь москвичей: в четырех предыдущих играх они ни разу не забили больше одного, а в двух матчах вообще не отличились ни разу. При этом в семи стартовых поединках сезона во всех турнирах красно-белые наколотили 15 мячей и оформили четыре разгромные победы по 3:0. Летом «Спартак» основательно усилил атакующую линию: взял Эсекьеля Барко, Маркиньоса и Виллиана Жозе, ближе к концу трансферного окна команду пополнил заточенный на нападение фланговый защитник Рикарду Мангаш — в дебютной встрече с махачкалинским «Динамо» он вышел на замену на правый край атаки.
«Конечно, я тоже ждал большего количества ударов по воротам соперника, — высказался после игры с «Динамо» главный тренер «Спартака» Деян Станкович. — Потому и выставил такой атакующий состав. Но тут игра не получилась. Отдам должное «Динамо»: они агрессивно и хорошо оборонялись, выиграли много дуэлей. Не удалось больше бить, чтобы победить. Сегодня мы хотели сыграть в атакующий футбол, хотели как можно скорее вскрыть эту игру. И нам это удалось: мы первыми забили. К сожалению, не смогли удержать победный счет».
«Крылья» замыкают кубковую группу — в первых трех турах потерпели три поражения с общим счетом 1:9. Команда в целом тяжело вошла в новый сезон: потерпела шесть поражений в стартовых семи играх во всех турнирах — говорили о возможной отставке тренера Игоря Осинькина. Результаты по-прежнему не впечатляют, но в РПЛ команда хотя бы поднялась на 10-ю строчку и к «Спартаку» подошла после победы над «Рубином» (2:0).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Спартак» — «Крылья Советов»
У хозяев недоступны травмированные Виллиан Жозе и Никита Чернов.
У «Крыльев» не будет запасного вратаря Сергея Песьякова.
«Спартак» — «Крылья Советов»: статистика личных встреч
Команды в этом сезоне встречались уже два раза — в обоих случаях красно-белые разгромили «Крылья» по 3:0. Всего соперники пересекались 118 раз: «Спартак» победил в 81 матче, потерпев всего 19 поражений.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Крылья Советов»
Несмотря на неудачный период, «Спартак» все равно выглядит серьезным фаворитом. «Крылья» проводят очень слабый сезон (восемь поражений в 11 играх во всех турнирах) и прилично пропускают — в среднем ровно по два мяча за 90 минут. В двух встречах с красно-белыми самарцы получили в свои ворота по три гола. К тому же москвичи исторически успешно играют с «Крыльями Советов» — 12 побед в предыдущих 15 поединках во всех соревнованиях.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.00.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|2 : 4
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|0 : 0
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|0 : 1
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|2 : 0
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|4 : 2
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|3 : 0
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|1 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1