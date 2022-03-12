Южане лишь раз проиграли красно-белым в Москве за пять лет.

13 марта в 21-м туре чемпионата России между собой сыграют «Спартак» и «Краснодар». Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие-Арена» и начнется в 19.00. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 13 марта 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Спартак». На москвичей можно поставить с котировкой 1.67 — это примерно 58% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.70 (20%), а победа «Краснодара» есть в линии за 4.50 (22%).

Ф1(-1) идет за 2.10, а Ф2(+1) — за 1.73.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.68, ТМ 2.5 можно взять за 2.26.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 1.70. Обратный результат есть за 2.17.

13.03.2022 | Спартак — Краснодар

«Спартак» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча РПЛ 13 марта 2022 года

Последний визит «Краснодара» на «Открытие-Арену» получился крайне негативным для южной команды. «Быки» проиграли красно-белым со счетом 6:1, и команда Пауло Ваноли хотела бы повторить подобный результат. Но статистика говорит, что сделать это будет непросто. Разгромная победа, добытая 7 марта прошлого года, до сих пор остается единственной победой москвичей над краснодарцами на домашней арене с 2017 года.

Тот матч можно считать аномалией, а в этом есть смысл поставить на то, что «Краснодар» не проиграет, за 2.30. Это выглядит вполне логичным исходом, ведь «быки» не проигрывают в РПЛ с 6 ноября прошлого года и уже успели одержать победу в новом году — над «Уралом» со счетом 2:1. «Спартак» же начал сезон не совсем удачно: победа и поражение в двух матчах.

Также берем исход «обе забьют» за 1.70. Эта ставка играла в шести из последних семи случаев. Надеемся, что и в этом матче команды смогут обменяться забитыми мячами.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Краснодар»

Несмотря на победу над «Краснодаром» со счетом 6:1 год назад, общая статистика намекает на то, что для красно-белых это игра не будет легкой. Лишь раз на своей арене «Спартак» побеждал «Краснодар» с 2017 года. Поставим на то, что «Краснодар» не проиграет и в этот раз, за 2.30, продлив свою серию без поражений в новом году до трех матчей.

Рекомендуемая ставка: «Краснодар» не проиграет за 2.30.