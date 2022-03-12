«Спартак» — «Краснодар»: легионеры не спасут команду Ваноли
13 марта в 21-м туре чемпионата России между собой сыграют «Спартак» и «Краснодар». Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие-Арена» и начнется в 19.00. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 13 марта 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Спартак». На москвичей можно поставить с котировкой 1.67 — это примерно 58% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.70 (20%), а победа «Краснодара» есть в линии за 4.50 (22%).
Ф1(-1) идет за 2.10, а Ф2(+1) — за 1.73.
Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.68, ТМ 2.5 можно взять за 2.26.
Исход «обе забьют» предлагают взять за 1.70. Обратный результат есть за 2.17.
«Спартак» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча РПЛ 13 марта 2022 года
Последний визит «Краснодара» на «Открытие-Арену» получился крайне негативным для южной команды. «Быки» проиграли красно-белым со счетом 6:1, и команда Пауло Ваноли хотела бы повторить подобный результат. Но статистика говорит, что сделать это будет непросто. Разгромная победа, добытая 7 марта прошлого года, до сих пор остается единственной победой москвичей над краснодарцами на домашней арене с 2017 года.
Тот матч можно считать аномалией, а в этом есть смысл поставить на то, что «Краснодар» не проиграет, за 2.30. Это выглядит вполне логичным исходом, ведь «быки» не проигрывают в РПЛ с 6 ноября прошлого года и уже успели одержать победу в новом году — над «Уралом» со счетом 2:1. «Спартак» же начал сезон не совсем удачно: победа и поражение в двух матчах.
Также берем исход «обе забьют» за 1.70. Эта ставка играла в шести из последних семи случаев. Надеемся, что и в этом матче команды смогут обменяться забитыми мячами.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Краснодар»
Несмотря на победу над «Краснодаром» со счетом 6:1 год назад, общая статистика намекает на то, что для красно-белых это игра не будет легкой. Лишь раз на своей арене «Спартак» побеждал «Краснодар» с 2017 года. Поставим на то, что «Краснодар» не проиграет и в этот раз, за 2.30, продлив свою серию без поражений в новом году до трех матчей.
Рекомендуемая ставка: «Краснодар» не проиграет за 2.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|- : -
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7