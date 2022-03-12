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«Спартак» — «Краснодар»: легионеры не спасут команду Ваноли

Прогноз и ставка на матч чемпионата России по футболу «Спартак» — «Краснодар» 13 марта
Виталий Пудздрав
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Южане лишь раз проиграли красно-белым в Москве за пять лет.

13 марта в 21-м туре чемпионата России между собой сыграют «Спартак» и «Краснодар». Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие-Арена» и начнется в 19.00. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Краснодар
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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 13 марта 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Спартак». На москвичей можно поставить с котировкой 1.67 — это примерно 58% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.70 (20%), а победа «Краснодара» есть в линии за 4.50 (22%).

Ф1(-1) идет за 2.10, а Ф2(+1) — за 1.73.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.68, ТМ 2.5 можно взять за 2.26.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 1.70. Обратный результат есть за 2.17.

13.03.2022 | Спартак — Краснодар
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«Спартак» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча РПЛ 13 марта 2022 года

Последний визит «Краснодара» на «Открытие-Арену» получился крайне негативным для южной команды. «Быки» проиграли красно-белым со счетом 6:1, и команда Пауло Ваноли хотела бы повторить подобный результат. Но статистика говорит, что сделать это будет непросто. Разгромная победа, добытая 7 марта прошлого года, до сих пор остается единственной победой москвичей над краснодарцами на домашней арене с 2017 года.

Тот матч можно считать аномалией, а в этом есть смысл поставить на то, что «Краснодар» не проиграет, за 2.30. Это выглядит вполне логичным исходом, ведь «быки» не проигрывают в РПЛ с 6 ноября прошлого года и уже успели одержать победу в новом году — над «Уралом» со счетом 2:1. «Спартак» же начал сезон не совсем удачно: победа и поражение в двух матчах.

Также берем исход «обе забьют» за 1.70. Эта ставка играла в шести из последних семи случаев. Надеемся, что и в этом матче команды смогут обменяться забитыми мячами.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Краснодар»

Несмотря на победу над «Краснодаром» со счетом 6:1 год назад, общая статистика намекает на то, что для красно-белых это игра не будет легкой. Лишь раз на своей арене «Спартак» побеждал «Краснодар» с 2017 года. Поставим на то, что «Краснодар» не проиграет и в этот раз, за 2.30, продлив свою серию без поражений в новом году до трех матчей.

Рекомендуемая ставка: «Краснодар» не проиграет за 2.30.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
16
1
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 - : -
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 - : -
13.03 14:00
Химки – Сочи
 - : -
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Рубин – Ростов
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
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Сочи

 8
П
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Краснодар

 6
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Зенит

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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Спартак

 17 1 7
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