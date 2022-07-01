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«Спартак» — «Енисей»: Абаскалю пора определиться с основой на Суперкубок

Прогноз и ставка на товарищеский матч «Спартак» — «Енисей» 2 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль («Спартак»).
Фото Global Look Press
Пока у красно-белых очень много экспериментов.

До старта нового сезона РПЛ осталось около двух недель, и предсезонная подготовка идет полным ходом. «Спартак» сыграет очередной товарищеский матч, в котором столкнется с представителем ФНЛ «Енисеем». Игра пройдет на тренировочной базе красно-белых в Москве, стартовый свисток прозвучит в 17.00 мск.

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Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Енисей» 2 июля 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Спартак» — безусловный фаворит: поставить на успех красно-белых можно с коэффициентом 1.53, это примерно 63% вероятности. Победа «Енисея» идет за 5.30 (16%). Даже на ничью котировка немного ниже — 4.20 (21%).

Команды встречались друг с другом пять раз, и клуб из Красноярска не проиграл лишь однажды. Поставить на Х2 в предстоящем матче можно с коэффициентом 2.40.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.20, Ф2(+1.5) — за 1.60;

• Ф1(-2.5) можно взять за 3.90, Ф2(+2.5) — за 1.22.

Эксперты практически не сомневаются, что отличатся обе команды. Котировка на этот рынок — 1.52. «Обе забьют — нет» можно оформить за 2.36.

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«Спартак» — «Енисей»: прогноз и анализ товарищеского матча 2 июля 2022 года

«Спартак» провел два товарищеских матча, в которых боролся с командами из ФНЛ. Красно-белые обыграли «Балтику» (3:2) и выковали ничью с «Аланией» (2:2). Пока команда Гильермо Абаскаля много пропускает, но все же она выходила в разных сочетаниях и наигрывает расстановку в четыре защитника, которая более привычна молодому испанцу. В прошлом сезоне москвичи использовали трех стопперов.

Считаете, что красно-белые получат двушку и от «Енисея»? Индивидуальный тотал команды из Красноярска больше гола можно оформить с коэффициентом 2.75, ИТМ2 (1.5) идет за 1.40.

«Спартак» активно заигрывает молодежь и игроков резерва: например, в матче с «Балтикой» на поле у москвичей отметились 22 футболиста. Первый тайм красно-белые отыграли одним составом, второй — другим. При этом москвичи немало забивают — правда, соперники по уровню были явно ниже победителя БЕТСИТИ Кубка России.

Индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 гола предложен с котировкой 1.41, ИТМ1 (1.5) оценен в 2.70.

«Енисей» пока провел один спарринг, в котором уступил новичку РПЛ «Торпедо» (1:2). Красноярцы не так активно ротируют состав и наигрывают основу. В матче с автозаводцами в составе команды Артема Горлова произошло только две замены.

Соперники преследуют разные задачи: Абаскаль в сжатые сроки знакомится с абсолютно новой командой и просматривает всех игроков, ведь совсем скоро — Суперкубок России. «Енисей» же уже готовится к тяжелому сезону в ФНЛ. В прошлом розыгрыше команде не хватило всего двух очков, чтобы запрыгнуть на четвертую строчку и попасть в стыковые матчи за право играть в премьер-лиге.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Енисей»

Матчи «Спартака» на предсезонке пока получаются очень результативными. Вероятно, Абаскаль уже имеет представление о команде и на матч с «Енисеем» будет делать ставку на игроков основной обоймы, ведь Суперкубок с «Зенитом» уже 9 июля. Мощное нападение красно-белых способно подарить еще один яркий матч.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» и ТБ 2.5 за 1.98.

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ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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2
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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