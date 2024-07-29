«Спартак» почувствовал вкус победы под руководством Станковича. И воспользуется проблемами «Динамо» в FONBET Кубке России

Бело-голубые страдают от кадровых проблем.

31 июля в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится московское дерби — «Спартак» сойдется с «Динамо». Игра на «Лукойл Арене» начнется в 18.30 по столичному времени. Прямую трансляцию с 18.00 мск покажет телеканал «Матч ТВ».

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» 31 июля 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают, что у красно-белых больше шансов на успех: победа «Спартака» в основное время доступна с котировкой 2.19, что составляет примерно 43% вероятности. Триумф бело-голубых дан за 3.00 (32%), коэффициент на ничью — 3.65 (25%).

Успех подопечных Деяна Станковича с учетом серии пенальти идет за 1.74, выигрыш «Динамо» — за 2.10.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка намекают на превосходство «Спартака»:

• 1:1 — за 6.00;

• 2:1 — за 7.80;

• 1:0 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.20.

Рынок «обе забьют» идет за 1.55, обратный вариант предложен с коэффициентом 2.35.

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«Спартак» — «Динамо»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 31 июля 2024 года

Красно-белые вошли в сезон с новым тренером. Дебютный матч во главе с Деяном Станковичем москвичи отдали «Оренбургу» (0:2), однако следом уверенно обыграли «Химки» (3:1). В поединке с подмосковной командой дебютировал самый дорогой с лета 2019-го новичок клуба Эсекьель Барко (14 миллионов евро) — аргентинец сразу же отличился изящным ударом со штрафного. Также против химчан первый мяч в чемпионате наконец оформил зимний рекрут «Спартака» Манфред Угальде.

Вероятно, Станкович пока ищет оптимальный состав — за два матча чемпионата на поле у красно-белых появилось 20 футболистов. Непоколебимы лишь позиции вратаря Александра Максименко, защитников Срджана Бабича и Никиты Чернова, а также полузащитника Романа Зобнина. При этом один из игроков «Спартака» отстранен от игр с основой — Александр Соболев, в первом туре РПЛ вышедший в стартовом составе. Нападающий настроен на переход в «Зенит», из-за чего и лишился места на поле.

«Динамо» после обидно упущенного в прошлом сезоне чемпионства стартовало в РПЛ очень убедительно — одержало две победы со счетом 3:1, в том числе в дерби над «Локомотивом». При этом у команды есть проблемы с составом, из-за которых на поле выходит много молодежи. Против железнодорожников у бело-голубых на поле появились 10 футболистов в возрасте до 22 лет.

«Динамо» играло без семи основных игроков, — отреагировал член совета директоров клуба Сергей Степашин. — Поэтому, конечно, играла молодежь. Игра была сложной. Безусловно, нужно усиление в защиту, для меня это очевидно, очевидно и тренеру. Мы сегодня переговорили с членами совета директоров на эту тему в перерыве. Так что будем усиливаться".

Травмы и дисквалификации перед матчем «Спартак» — «Динамо»

У красно-белых готовы все футболисты, а вот у «Динамо» есть проблемы с составом. Травмированы Хорхе Карраскаль, Роберто Фернандес и Луис Чавес, а Фабиан Бальбуэна со сборной Парагвая выступает на Олимпиаде.

«Спартак» — «Динамо»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды встретились пять раз — дважды в чемпионате и трижды в Кубке (тоже играли в одной группе, а потом сошлись в плей-офф). Четыре поединка закончились в пользу «Спартака» и лишь один — победой бело-голубых.

Всего клубы пересекались 213 раз во всех турнирах: 83 победы на стороне красно-белых, 58 игр остались за «Динамо».

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Динамо»

Красно-белые успешно играют с «Динамо»: обыграли соперника в четырех из пяти матчей в прошлом сезоне. Бело-голубые же крайне редко побеждают «Спартак» — взяли верх лишь в трех из прошлых 15 встреч во всех турнирах. К тому же подопечные Лички вряд ли успеют решить кадровые проблемы до игры, а в обороне у них действительно не все гладко — в РПЛ в основе выходили 19-летние Иван Лепский и Милан Майсторович.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» за 2.19.

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