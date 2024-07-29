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«Спартак» почувствовал вкус победы под руководством Станковича. И воспользуется проблемами «Динамо» в FONBET Кубке России

Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России «Спартак» — «Динамо» 31 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Деян Станкович, главный тренер «Спартака»).
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram
Бело-голубые страдают от кадровых проблем.

31 июля в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится московское дерби — «Спартак» сойдется с «Динамо». Игра на «Лукойл Арене» начнется в 18.30 по столичному времени. Прямую трансляцию с 18.00 мск покажет телеканал «Матч ТВ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
31 июл, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» 31 июля 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают, что у красно-белых больше шансов на успех: победа «Спартака» в основное время доступна с котировкой 2.19, что составляет примерно 43% вероятности. Триумф бело-голубых дан за 3.00 (32%), коэффициент на ничью — 3.65 (25%).

Успех подопечных Деяна Станковича с учетом серии пенальти идет за 1.74, выигрыш «Динамо» — за 2.10.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка намекают на превосходство «Спартака»:

• 1:1 — за 6.00;

• 2:1 — за 7.80;

• 1:0 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.20.

Рынок «обе забьют» идет за 1.55, обратный вариант предложен с коэффициентом 2.35.

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«Спартак» — «Динамо»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 31 июля 2024 года

Красно-белые вошли в сезон с новым тренером. Дебютный матч во главе с Деяном Станковичем москвичи отдали «Оренбургу» (0:2), однако следом уверенно обыграли «Химки» (3:1). В поединке с подмосковной командой дебютировал самый дорогой с лета 2019-го новичок клуба Эсекьель Барко (14 миллионов евро) — аргентинец сразу же отличился изящным ударом со штрафного. Также против химчан первый мяч в чемпионате наконец оформил зимний рекрут «Спартака» Манфред Угальде.

Вероятно, Станкович пока ищет оптимальный состав — за два матча чемпионата на поле у красно-белых появилось 20 футболистов. Непоколебимы лишь позиции вратаря Александра Максименко, защитников Срджана Бабича и Никиты Чернова, а также полузащитника Романа Зобнина. При этом один из игроков «Спартака» отстранен от игр с основой — Александр Соболев, в первом туре РПЛ вышедший в стартовом составе. Нападающий настроен на переход в «Зенит», из-за чего и лишился места на поле.

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«Динамо» после обидно упущенного в прошлом сезоне чемпионства стартовало в РПЛ очень убедительно — одержало две победы со счетом 3:1, в том числе в дерби над «Локомотивом». При этом у команды есть проблемы с составом, из-за которых на поле выходит много молодежи. Против железнодорожников у бело-голубых на поле появились 10 футболистов в возрасте до 22 лет.

«Динамо» играло без семи основных игроков, — отреагировал член совета директоров клуба Сергей Степашин. — Поэтому, конечно, играла молодежь. Игра была сложной. Безусловно, нужно усиление в защиту, для меня это очевидно, очевидно и тренеру. Мы сегодня переговорили с членами совета директоров на эту тему в перерыве. Так что будем усиливаться".

Травмы и дисквалификации перед матчем «Спартак» — «Динамо»

У красно-белых готовы все футболисты, а вот у «Динамо» есть проблемы с составом. Травмированы Хорхе Карраскаль, Роберто Фернандес и Луис Чавес, а Фабиан Бальбуэна со сборной Парагвая выступает на Олимпиаде.

«Спартак» — «Динамо»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды встретились пять раз — дважды в чемпионате и трижды в Кубке (тоже играли в одной группе, а потом сошлись в плей-офф). Четыре поединка закончились в пользу «Спартака» и лишь один — победой бело-голубых.

Всего клубы пересекались 213 раз во всех турнирах: 83 победы на стороне красно-белых, 58 игр остались за «Динамо».

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Динамо»

Красно-белые успешно играют с «Динамо»: обыграли соперника в четырех из пяти матчей в прошлом сезоне. Бело-голубые же крайне редко побеждают «Спартак» — взяли верх лишь в трех из прошлых 15 встреч во всех турнирах. К тому же подопечные Лички вряд ли успеют решить кадровые проблемы до игры, а в обороне у них действительно не все гладко — в РПЛ в основе выходили 19-летние Иван Лепский и Милан Майсторович.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» за 2.19.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Г
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 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

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 2
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Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

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Зенит

 4
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 2
И К Ж
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Динамо

 1 1 0
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