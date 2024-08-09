Барко и Угальде фантастически сыгрались. «Ахмат» не остановит нападение красно-белых

«Спартак» забивал по три мяча в трех предыдущих играх.

«Спартак» в четвертом туре чемпионата России примет «Ахмат», у которого в этом сезоне еще ни одной победы в РПЛ. Игра пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени, главный арбитр — Владислав Безбородов. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 19.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат» 11 августа 2024 года

Букмекеры считают красно-белых серьезными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 67% вероятности. Выигрыш грозненцев доступен с котировкой 6.80 (13%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 4.90 (20%).

«Ахмат» не проигрывает «Спартаку» на протяжении четырех матчей. Рынок на непоражение (Х2) команды в предстоящем поединке предложен за 2.85.

Правда, три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отразили однозначное превосходство москвичей:

• 2:0 — за 6.40;

• 1:0 — за 7.00;

• 2:1 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.23.

Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 1.85, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.95.

«Спартак» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча РПЛ 11 августа 2024 года

Красно-белые набрали отличную форму после поражения от «Оренбурга» в первом туре (0:2). Далее москвичи оформили три победы в трех матчах, каждый раз забивая по три мяча. Среди поверженных оказалось и статусное «Динамо», с которым коллектив Деяна Станковича разделался в Кубке России (3:0). Особенно мощно выглядит атака «Спартака». Ярко стартовал купленный этим летом за 14 миллионов евро Эсекьель Барко — у него 1+2 в трех играх во всех турнирах. Также наконец раззабивался пришедший еще прошлой зимой нападающий Манфред Угальде — уже четыре гола. За половину прошлого сезона костариканец отметился лишь одним взятием ворот.

«Действительно много разговоров идет относительно Барко, и это закономерно, — высказался бывший игрок «Спартака» Сергей Шавло. — Он достойный игрок. Да, кто-то считает, что пока, мол, ему рано давать полноценную характеристику, надо посмотреть в других матчах, с более сильными соперниками. Я скажу так: классного игрока видно сразу. То, что он делает, как работает с мячом, как начинает атаки, как завершает. Барко в минувших матчах стал ведущим игроком, который созидает. Создает опасные моменты, сам угрожает. Только приехал и сразу вошел в игру, сам забил, отдает результативные передачи».

Красно-белые за это лето привезли уже пятерых новичков: Барко, Маркиньос, Виллиан Жозе, Игорь Дмитриев (сдали в аренду «Крыльям Советов») и Александр Довбня. При этом трансферная кампания команды не закончена. Сейчас москвичи договариваются о покупке двух игроков «Галатасарая» — нападающего Керема Актюркоглу и защитника Деррика Кена.

«Ахмат» стартовал далеко не так ярко: в первых трех турах добыл лишь два очка — сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Оренбургом» (0:0), а также крупно проиграл «Локомотиву» (0:5). Единственная победа коллектива Магомеда Адиева случилась в Кубке над «Нижним Новгородом» (4:1). С такими результатами грозненцы расположились лишь четырнадцатыми. При этом летом команда тоже оформила несколько интересных трансферов: подписала защитника Александра Жирова, арендовала у «Зенита» Арсена Адамова, а также заплатила в сумме больше трех миллионов евро за южноамериканцев Мауро Луна Диале и Фелиппе Кардозу.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Спартак» — «Ахмат»

У хозяев не будет только Александра Соболева, который по-прежнему отстранен. У гостей травмированы Лукас Ловат и Евгений Харин.

«Спартак» — «Ахмат»: статистика личных встреч

Грозненцы не проигрывали красно-белым на протяжении четырех матчей — три ничьих и победа. Всего же команды пересекались 39 раз во всех турнирах: 19 раз победил «Спартак», девять — «Ахмат».

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Ахмат»

Москвичи в трех предыдущих играх забили по три мяча. В отличном состоянии находятся Барко и Угальде, у которого четыре гола в трех прошлых встречах. «Ахмат» же не лучшим образом выступает в обороне: сыграл на ноль только в одном из четырех матчей сезона во всех турнирах, а в прошлом туре пропустил пять от «Локомотива.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 2.45.