Барко и Угальде фантастически сыгрались. «Ахмат» не остановит нападение красно-белых
«Спартак» в четвертом туре чемпионата России примет «Ахмат», у которого в этом сезоне еще ни одной победы в РПЛ. Игра пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени, главный арбитр — Владислав Безбородов. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 19.50 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат» 11 августа 2024 года
Букмекеры считают красно-белых серьезными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 67% вероятности. Выигрыш грозненцев доступен с котировкой 6.80 (13%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 4.90 (20%).
«Ахмат» не проигрывает «Спартаку» на протяжении четырех матчей. Рынок на непоражение (Х2) команды в предстоящем поединке предложен за 2.85.
Правда, три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отразили однозначное превосходство москвичей:
• 2:0 — за 6.40;
• 1:0 — за 7.00;
• 2:1 — за 7.40.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.23.
Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 1.85, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.95.
«Спартак» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча РПЛ 11 августа 2024 года
Красно-белые набрали отличную форму после поражения от «Оренбурга» в первом туре (0:2). Далее москвичи оформили три победы в трех матчах, каждый раз забивая по три мяча. Среди поверженных оказалось и статусное «Динамо», с которым коллектив Деяна Станковича разделался в Кубке России (3:0). Особенно мощно выглядит атака «Спартака». Ярко стартовал купленный этим летом за 14 миллионов евро Эсекьель Барко — у него 1+2 в трех играх во всех турнирах. Также наконец раззабивался пришедший еще прошлой зимой нападающий Манфред Угальде — уже четыре гола. За половину прошлого сезона костариканец отметился лишь одним взятием ворот.
«Действительно много разговоров идет относительно Барко, и это закономерно, — высказался бывший игрок «Спартака» Сергей Шавло. — Он достойный игрок. Да, кто-то считает, что пока, мол, ему рано давать полноценную характеристику, надо посмотреть в других матчах, с более сильными соперниками. Я скажу так: классного игрока видно сразу. То, что он делает, как работает с мячом, как начинает атаки, как завершает. Барко в минувших матчах стал ведущим игроком, который созидает. Создает опасные моменты, сам угрожает. Только приехал и сразу вошел в игру, сам забил, отдает результативные передачи».
Красно-белые за это лето привезли уже пятерых новичков: Барко, Маркиньос, Виллиан Жозе, Игорь Дмитриев (сдали в аренду «Крыльям Советов») и Александр Довбня. При этом трансферная кампания команды не закончена. Сейчас москвичи договариваются о покупке двух игроков «Галатасарая» — нападающего Керема Актюркоглу и защитника Деррика Кена.
«Ахмат» стартовал далеко не так ярко: в первых трех турах добыл лишь два очка — сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Оренбургом» (0:0), а также крупно проиграл «Локомотиву» (0:5). Единственная победа коллектива Магомеда Адиева случилась в Кубке над «Нижним Новгородом» (4:1). С такими результатами грозненцы расположились лишь четырнадцатыми. При этом летом команда тоже оформила несколько интересных трансферов: подписала защитника Александра Жирова, арендовала у «Зенита» Арсена Адамова, а также заплатила в сумме больше трех миллионов евро за южноамериканцев Мауро Луна Диале и Фелиппе Кардозу.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Спартак» — «Ахмат»
У хозяев не будет только Александра Соболева, который по-прежнему отстранен. У гостей травмированы Лукас Ловат и Евгений Харин.
«Спартак» — «Ахмат»: статистика личных встреч
Грозненцы не проигрывали красно-белым на протяжении четырех матчей — три ничьих и победа. Всего же команды пересекались 39 раз во всех турнирах: 19 раз победил «Спартак», девять — «Ахмат».
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Ахмат»
Москвичи в трех предыдущих играх забили по три мяча. В отличном состоянии находятся Барко и Угальде, у которого четыре гола в трех прошлых встречах. «Ахмат» же не лучшим образом выступает в обороне: сыграл на ноль только в одном из четырех матчей сезона во всех турнирах, а в прошлом туре пропустил пять от «Локомотива.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 2.45.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0