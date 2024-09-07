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Казахстан остановил Холанна и сотворил чудо против Норвегии. Со Словенией повторить не получится

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Словения — Казахстан 9 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Станислав Черчесов, главный тренер сборной Казахстана.
Фото Getty Images
Сборная Черчесова отдала очень много сил против скандинавской команды.

Казахстан, ведомый Станиславом Черчесовым, во втором туре группового этапа Лиги наций отправится на выезд к Словении. Команды выступают во втором дивизионе. Игра пройдет 9 сентября на арене «Стожице» в Любляне, стартовый свисток португальского рефери Жоау Пиньейру прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямой эфир покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций B. Группа 3
09 сент, 21:45. Stozice Stadium (Любляна)
Словения
Казахстан

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Словения — Казахстан 9 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: победа Словении доступна с котировкой 1.43, что составляет приблизительно 68% вероятности. Успех команды Станислава Черчесова дан за 8.40 (11%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 4.50 (21%).

Казахстан в первом туре тоже считался однозначным аутсайдером, но сдержал Норвегию (0:0). Вероятность еще одного непоражения сборной оценена в 2.93.

Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство словенцев:

• 1:0 — за 4.40;

• 2:0 — за 4.80;

• 1:1 — за 7.80.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.14, ТМ 2.5 — за 1.66.

Рынок «обе забьют» идет за 2.47, альтернативная опция предложена за 1.49.

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Словения — Казахстан: прогноз и анализ матча Лиги наций 9 сентября 2024 года

Обе команды стартовали с ничьих. Хозяева сдержали крепкую Австрию, пошумевшую на прошедшем чемпионате Европы. Очко принес реализованный пенальти главной атакующей надеждой команды Беньямином Шешко. 21-летний форвард «Лейпцига» отбегал за сборную уже 33 матча, в которых отметился 11 голами, а дебютировал он на следующий день после 18-летия. Словенцы, несмотря на солидное территориальное превосходство соперника (61% владения против 39%), слаженно действовали в обороне и редко допускали моменты у ворот Матевжа Видовшека.

Казахстан сдержал другого фаворита квартета Норвегию. Коллектив Черчесова успешно отбился от Эрлинга Холанна, Александра Серлота, Мартина Эдегора и других заметных европейских футболистов. Норвежцы нанесли 19 ударов, владели серьезным преимуществом во владении мячом (65% против 35%), подали 12 угловых, но так и не пробили Игоря Шацкого. Правда, осязаемой контригры казахстанцы не показали — за 90 минут выбросили лишь четыре удара. Стоять в таком стиле очень тяжело — в дальнейшем может и не повезти.

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«Мы начали новый путь — Лига наций, — проанализировал после игры Черчесов. — Это другой уровень, каждая игра будет нам нужна. Наша задача — готовиться к каждой игре, выходить против соперников и искать у них проблемные зоны. Поздравил ребят с началом. За самоотдачу можно поставить пять. Над игрой в атаке нам нужно поработать. Опыт подсказывает, что лучше ничего не говорить сейчас. Когда смотришь запись игры, ты смотришь на все в абсолютно другом свете. Нам нельзя терять мячи, особенно в переходных фазах. Это рабочий момент, который мы обсудим и над этим поработаем».

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Команды встречались друг с другом дважды — оба раза в отборочной кампании последнего чемпионата Европы. Словенцы победили с одинаковым счетом 2:1.

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Прогноз и ставка на матч Словения — Казахстан

Непонятно, за счет чего казахстанцы удивят слаженную Словению. Команда Матьяжа Кека впечатлила на Евро-2024, не пропустив от Англии и Португалии, а от Дании и Сербии получив всего по одному. Казахстан не достигает уровня ни одной из этих команд и перед предстоящей схваткой отдал кучу сил против Норвегии. Вероятно, словенцы без больших проблем раскусят вымотанного оппонента.

Рекомендуемая ставка: ИТМ2 (0.5) за 1.68.

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4
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5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
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10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
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Оренбург – Локомотив
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Факел – Пари НН
 - : -
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ЦСКА – Зенит
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