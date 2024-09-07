Казахстан остановил Холанна и сотворил чудо против Норвегии. Со Словенией повторить не получится
Казахстан, ведомый Станиславом Черчесовым, во втором туре группового этапа Лиги наций отправится на выезд к Словении. Команды выступают во втором дивизионе. Игра пройдет 9 сентября на арене «Стожице» в Любляне, стартовый свисток португальского рефери Жоау Пиньейру прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямой эфир покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Словения — Казахстан 9 сентября 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: победа Словении доступна с котировкой 1.43, что составляет приблизительно 68% вероятности. Успех команды Станислава Черчесова дан за 8.40 (11%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 4.50 (21%).
Казахстан в первом туре тоже считался однозначным аутсайдером, но сдержал Норвегию (0:0). Вероятность еще одного непоражения сборной оценена в 2.93.
Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство словенцев:
• 1:0 — за 4.40;
• 2:0 — за 4.80;
• 1:1 — за 7.80.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.14, ТМ 2.5 — за 1.66.
Рынок «обе забьют» идет за 2.47, альтернативная опция предложена за 1.49.
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Словения — Казахстан: прогноз и анализ матча Лиги наций 9 сентября 2024 года
Обе команды стартовали с ничьих. Хозяева сдержали крепкую Австрию, пошумевшую на прошедшем чемпионате Европы. Очко принес реализованный пенальти главной атакующей надеждой команды Беньямином Шешко. 21-летний форвард «Лейпцига» отбегал за сборную уже 33 матча, в которых отметился 11 голами, а дебютировал он на следующий день после 18-летия. Словенцы, несмотря на солидное территориальное превосходство соперника (61% владения против 39%), слаженно действовали в обороне и редко допускали моменты у ворот Матевжа Видовшека.
Казахстан сдержал другого фаворита квартета Норвегию. Коллектив Черчесова успешно отбился от Эрлинга Холанна, Александра Серлота, Мартина Эдегора и других заметных европейских футболистов. Норвежцы нанесли 19 ударов, владели серьезным преимуществом во владении мячом (65% против 35%), подали 12 угловых, но так и не пробили Игоря Шацкого. Правда, осязаемой контригры казахстанцы не показали — за 90 минут выбросили лишь четыре удара. Стоять в таком стиле очень тяжело — в дальнейшем может и не повезти.
«Мы начали новый путь — Лига наций, — проанализировал после игры Черчесов. — Это другой уровень, каждая игра будет нам нужна. Наша задача — готовиться к каждой игре, выходить против соперников и искать у них проблемные зоны. Поздравил ребят с началом. За самоотдачу можно поставить пять. Над игрой в атаке нам нужно поработать. Опыт подсказывает, что лучше ничего не говорить сейчас. Когда смотришь запись игры, ты смотришь на все в абсолютно другом свете. Нам нельзя терять мячи, особенно в переходных фазах. Это рабочий момент, который мы обсудим и над этим поработаем».
Травмы и дисквалификации перед матчем Словения — Казахстан
У хозяев под вопросом участие из-за состояния здоровья вингера Нино Жугель. У гостей все готовы к матчу.
Словения — Казахстан: статистика личных встреч
Команды встречались друг с другом дважды — оба раза в отборочной кампании последнего чемпионата Европы. Словенцы победили с одинаковым счетом 2:1.
Прогноз и ставка на матч Словения — Казахстан
Непонятно, за счет чего казахстанцы удивят слаженную Словению. Команда Матьяжа Кека впечатлила на Евро-2024, не пропустив от Англии и Португалии, а от Дании и Сербии получив всего по одному. Казахстан не достигает уровня ни одной из этих команд и перед предстоящей схваткой отдал кучу сил против Норвегии. Вероятно, словенцы без больших проблем раскусят вымотанного оппонента.
Рекомендуемая ставка: ИТМ2 (0.5) за 1.68.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1