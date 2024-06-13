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Дания и Словения рубились в отборе на Евро и попали в одну группу. Шешко и Хейлунн знают слабые места и не уйдут без голов

Прогноз и ставка на матч чемпионата Европы Словения — Дания 16 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Пьер-Эмиль Хейбьерг и Расмус Хейлунн (сборная Дании).
Фото Getty Images
Юссуф Поульсен и Тими Элшник (Дания — Словения).
Фото Getty Images
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Балканцы попали на Евро лишь второй раз — прошлый был в 2000 году.

16 июня сборная Словении стартует на Евро-2024 с поединка против Дании в группе С. Матч пройдет на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию в России покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 18.45 мск. Другие соперники команд по квартету — Англия и Сербия.

Чемпионат Европы. Группа C
16 июн, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Словения
Дания

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Словения — Дания 16 июня 2024 года

Эксперты назвали скандинавов фаворитами: сыграть на победу «датского динамита» предложили за 1.78, это примерно 55% вероятности. Успех словенцев доступен за 5.19 (18%), ничья — за близкие 3.64 (27%).

Поставить на непоражение бело-зеленых (1Х) можно за 2.14.

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.18, ТМ 2.5 — за 1.71.

Обмен забитыми мячами оценили в 2.09. Обратный рынок — в 1.77.

По мнению аналитиков, наиболее вероятна победа Дании со счетом 1:0. Поставить на это событие можно за 6.23.

Словения — Дания: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 16 июня 2024 года

Словения и Дания попали в один квартет на Евро, сыграв вместе и в квалификации к основному турниру. В отборе им противостояли Финляндия, Казахстан, Северная Ирландия и Сан-Марино. Словенцы и датчане заняли первые два места, показав идентичные результаты. У обеих команд по 22 очка, семь побед, два поражения и одной ничьей.

Датчане забили 19 мячей, пропустив 10. А Словения оформила 20 голов и девять раз доставала мяч из своих ворот. Несмотря на лучшую разницу, команда Матьяжа Кека пропустила скандинавов на первую строчку по результатам очных встреч. Дома красно-белые победили (2:1), а из Словении увезли ничью (1:1).

Бело-зеленые вышли в финальную часть Евро лишь второй раз в истории — до этого они попали на ЧЕ-2000. Команда тоже была в группе C — вместе с Испанией, Норвегией и Югославией. В первом туре словенцы разделили очки (3:3) с Югославией, хотя вели со счетом 3:0. Во втором уступили Испании (1:2), а в третьем разошлись «миром» (0:0) с Норвегией. Словения заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф.

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Главный тренер нынешней команды Матьяж Кек рассказал, что «смотрел тот турнир не только как тренер, но и как болельщик, как большой любитель футбола».

«Наша сборная очень хорошо сыграла на том Евро. Классные были матчи, а против Югославии была фантастическая игра. То поколение стало примером для игроков, которых я сейчас тренирую. Надеюсь, пришло время нашей первой победы на Евро», — поделился Кек.

Лучший игрок бело-зеленых в отборочном турнире — Беньямин Шешко (5+2). Андраж Шпорар набрал 3+3. Тройку лучших по гол+пас замкнул Петар Стоянович (1+3).

В 2024-м парни Кека сыграли пять товарищеских матчей: с США (1:0), Мальтой (2:2), Португалией (2:0), Арменией (2:1), Болгарией (1:1).

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У Дании ярче всех в отборочном турнире сыграл Расмус Хейлунн — 21-летний форвард забил семь мячей и один раз ассистировал. Интересно, что главный тренер датчан Каспер Юлманд в молодости играл с отцом Хёйлунна Андерсом и знает главную звезду команды буквально с детства.

«Я видел много его матчей и знаю, что он собой представляет. Это один из тех молодых игроков, которые каждый день думают: «Чему я могу сегодня научиться? Как я могу стать лучше?» В основе его характера — желание становиться лучше», — рассказал Юлманд.

Второй лучший игрок команды — Йонас Винд — набрал 3+4 в гол+пас. Третье место поделили Пьер-Эмиль Хёйбьерг и Йоаким Меле (по 2+1).

В этом году у «динамита» было четыре контрольных матча: против Швейцарии (0:0), Фарер (2:0), Швеции (2:1) и Норвегии (3:1).

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Травмы и дисквалификации перед матчем Словения — Дания

У обеих команд нет травмированных или отстраненных футболистов.

Словения — Дания: статистика личных встреч

Команды сыграли между собой лишь шесть матчей: по два в отборах на ЧМ-1998 и Евро-2024 и еще пару товарищеских поединков в нулевых. Словения ни разу не побеждала, уступив Дании пять раз, а еще в одной встрече добилась ничьей.

В отборочном турнире чемпионата Европы-2024 команды сыграли в одной группе: красно-белые выиграли дома (2:1), а в Словении случилась та самая единственная ничья (1:1).

Юссуф Поульсен и Тими Элшник (Дания — Словения).
Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч Словения — Дания

Минимум три мяча влетело в пяти из шести прошлых официальных матчей бело-зеленых. В квалификации Евро словенцы не забили лишь в одном из 10 поединков. А в шести из семи предыдущих официальных встреч балканцы открывали счет.

Интересно, что датчанам, наоборот, плохо дается первый матч на Евро. Из девяти попыток лишь одна завершилась победой, в остальных было три ничьи и пять поражений. Но, как и Словения, в девяти из 10 встреч отбора ЧЕ красно-белые не ушли с поля без гола.

Все указывает на то, что команды, которые хорошо друг друга знают и много забивают, поразят ворота друг друга. Тем более что в квалификации они тоже обменялись голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.09.

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Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
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Виктор Александров

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