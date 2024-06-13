Дания и Словения рубились в отборе на Евро и попали в одну группу. Шешко и Хейлунн знают слабые места и не уйдут без голов
16 июня сборная Словении стартует на Евро-2024 с поединка против Дании в группе С. Матч пройдет на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию в России покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 18.45 мск. Другие соперники команд по квартету — Англия и Сербия.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Словения — Дания 16 июня 2024 года
Эксперты назвали скандинавов фаворитами: сыграть на победу «датского динамита» предложили за 1.78, это примерно 55% вероятности. Успех словенцев доступен за 5.19 (18%), ничья — за близкие 3.64 (27%).
Поставить на непоражение бело-зеленых (1Х) можно за 2.14.
Тотал больше 2.5 гола идет за 2.18, ТМ 2.5 — за 1.71.
Обмен забитыми мячами оценили в 2.09. Обратный рынок — в 1.77.
По мнению аналитиков, наиболее вероятна победа Дании со счетом 1:0. Поставить на это событие можно за 6.23.
Словения — Дания: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 16 июня 2024 года
Словения и Дания попали в один квартет на Евро, сыграв вместе и в квалификации к основному турниру. В отборе им противостояли Финляндия, Казахстан, Северная Ирландия и Сан-Марино. Словенцы и датчане заняли первые два места, показав идентичные результаты. У обеих команд по 22 очка, семь побед, два поражения и одной ничьей.
Датчане забили 19 мячей, пропустив 10. А Словения оформила 20 голов и девять раз доставала мяч из своих ворот. Несмотря на лучшую разницу, команда Матьяжа Кека пропустила скандинавов на первую строчку по результатам очных встреч. Дома красно-белые победили (2:1), а из Словении увезли ничью (1:1).
Бело-зеленые вышли в финальную часть Евро лишь второй раз в истории — до этого они попали на ЧЕ-2000. Команда тоже была в группе C — вместе с Испанией, Норвегией и Югославией. В первом туре словенцы разделили очки (3:3) с Югославией, хотя вели со счетом 3:0. Во втором уступили Испании (1:2), а в третьем разошлись «миром» (0:0) с Норвегией. Словения заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф.
Главный тренер нынешней команды Матьяж Кек рассказал, что «смотрел тот турнир не только как тренер, но и как болельщик, как большой любитель футбола».
«Наша сборная очень хорошо сыграла на том Евро. Классные были матчи, а против Югославии была фантастическая игра. То поколение стало примером для игроков, которых я сейчас тренирую. Надеюсь, пришло время нашей первой победы на Евро», — поделился Кек.
Лучший игрок бело-зеленых в отборочном турнире — Беньямин Шешко (5+2). Андраж Шпорар набрал 3+3. Тройку лучших по гол+пас замкнул Петар Стоянович (1+3).
В 2024-м парни Кека сыграли пять товарищеских матчей: с США (1:0), Мальтой (2:2), Португалией (2:0), Арменией (2:1), Болгарией (1:1).
У Дании ярче всех в отборочном турнире сыграл Расмус Хейлунн — 21-летний форвард забил семь мячей и один раз ассистировал. Интересно, что главный тренер датчан Каспер Юлманд в молодости играл с отцом Хёйлунна Андерсом и знает главную звезду команды буквально с детства.
«Я видел много его матчей и знаю, что он собой представляет. Это один из тех молодых игроков, которые каждый день думают: «Чему я могу сегодня научиться? Как я могу стать лучше?» В основе его характера — желание становиться лучше», — рассказал Юлманд.
Второй лучший игрок команды — Йонас Винд — набрал 3+4 в гол+пас. Третье место поделили Пьер-Эмиль Хёйбьерг и Йоаким Меле (по 2+1).
В этом году у «динамита» было четыре контрольных матча: против Швейцарии (0:0), Фарер (2:0), Швеции (2:1) и Норвегии (3:1).
Травмы и дисквалификации перед матчем Словения — Дания
У обеих команд нет травмированных или отстраненных футболистов.
Словения — Дания: статистика личных встреч
Команды сыграли между собой лишь шесть матчей: по два в отборах на ЧМ-1998 и Евро-2024 и еще пару товарищеских поединков в нулевых. Словения ни разу не побеждала, уступив Дании пять раз, а еще в одной встрече добилась ничьей.
В отборочном турнире чемпионата Европы-2024 команды сыграли в одной группе: красно-белые выиграли дома (2:1), а в Словении случилась та самая единственная ничья (1:1).
Прогноз и ставка на матч Словения — Дания
Минимум три мяча влетело в пяти из шести прошлых официальных матчей бело-зеленых. В квалификации Евро словенцы не забили лишь в одном из 10 поединков. А в шести из семи предыдущих официальных встреч балканцы открывали счет.
Интересно, что датчанам, наоборот, плохо дается первый матч на Евро. Из девяти попыток лишь одна завершилась победой, в остальных было три ничьи и пять поражений. Но, как и Словения, в девяти из 10 встреч отбора ЧЕ красно-белые не ушли с поля без гола.
Все указывает на то, что команды, которые хорошо друг друга знают и много забивают, поразят ворота друг друга. Тем более что в квалификации они тоже обменялись голами.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.09.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4