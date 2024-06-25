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Словакия и Румыния распишут ничью, чтобы выйти в плей-офф. Из-за этого за бортом останется Украина

Прогноз и ставка на матч чемпионата Европы Словакия — Румыния 26 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Мартин Дубравка (сборная Словакии).
Фото Getty Images
Милан Шкриньяр (сборная Словакии).
Фото Getty Images
Николае Станчу (сборная Румынии).
Фото Getty Images
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В группе Е все команды набрали поровну очков за два тура.

26 июня в третьем туре ЧЕ-2024 Словакия встретится с Румынией. Команды выступают в группе Е, в которой борются с Украиной и Бельгией. У всех сборных после двух туров по три очка. Поединок словаков и румын пройдет на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурте и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» стартует в 18.45 мск.

Чемпионат Европы. Группа E
26 июн, 19:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Словакия
Румыния

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Словакия — Румыния 26 июня 2024 года

Аналитики не выявили явного фаворита. Выигрыш номинальных хозяев можно взять с коэффициентом 3.44, вероятность этого результата — около 28%. «Мирный» исход оценен в 2.06 (48%), успех «трехцветных» — в 3.94 (24%).

На непоражение парней Эдварда Иорданеску можно поставить за 1.39.

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.98, ТМ 2.5 — за 1.38. Опция «обе забьют» доступна за 2.03, обратный рынок дан за 1.82.

Аналитики вычислили наиболее вероятный счет — 1:1. Эксперты предлагают на него коэффициент 4.08.

Словакия — Румыния: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 26 июня 2024 года

После сенсационной победы над Бельгией (1:0) сборная Словакии уступила Украине (1:2). Для «соколов» игра началась удачно: Иван Шранц открыл счет на 17-й минуте. Этот гол придал словакам уверенности, и они доминировали в первом тайме.

Во второй половине Украина переломила ход матча. Николай Шапаренко сравнял счет на 54-й минуте, воспользовавшись ошибкой Юрая Куцки. На 80-й минуте коллектив Франческо Кальцоны пропустил снова: отличился Роман Яремчук.

Украинская команда, сделав несколько замен, нашла свою игру и добилась важной победы. А вот Словакия, несмотря на хороший старт, не удержала преимущество и потеряла три очка, что усложнило ее положение в группе перед заключительным туром.

Милан Шкриньяр (сборная Словакии).
Фото Getty Images

Матч между сборными Бельгии и Румынии завершился в пользу «красных дьяволов» (2:0). Парни Доменико Тедеско начали встречу активно и забии самый быстрый гол своей истории: на 73-й секунде точно выстрелил Юри Тилеманс. После пропущенного мяча Румыния не скисла и старалась навязать свою игру, но моменты у нее были редкими.

Во втором тайме Бельгия продолжила доминировать. На 64-й минуте Ромелу Лукаку удвоил результат, но его гол отменили из-за офсайда — уже в третий раз за турнир. Чуть позже второе взятие румынских ворот все-таки состоялось — его оформил Кевин Де Брейне. Полузащитник установил окончательный счет и был признали лучшим игроком матча.

Румынская команда, несмотря на старания, не реализовала свои немногочисленные моменты. В начале матча Кастельс отразил опасный удар Дрэгушина, а попытка выйти один на один была сорвана Вертонгеном. Герой первого тура Станчу в этот раз промолчал.

Николае Станчу (сборная Румынии).
Фото Getty Images

Группа Е на Евро-2024 представляет собой наибольшую интригу: перед последним туром у всех четырех сборных по три очка. Ничьи в последних матчах приведут к тому, что у всех будет по четыре балла, и Украина займет последнее место из-за худшей разницы мячей, так как в личных встречах у всех будет паритет. Словакию и Румынию устроит мирный результат, который с большой вероятностью обеспечит им выход в плей-офф, хотя и не на 100%.

Для Румынии ничья выгодна, поскольку она окажется выше Словакии при равенстве очков благодаря лучшей разнице мячей. Однако для «соколов» ситуация сложнее: благодаря победе над Бельгией они могут занять первое место и встретиться с третьей командой из групп A, B, C или D. Что предпочтительнее в сравнении с вероятной встречей с Испанией в случае финиша на третьей строчке.

Травмы и дисквалификации перед матчем Словакия — Румыния

У команд нет потерь.

Словакия — Румыния: статистика личных встреч

Соперники сталкивались в 11 матчах, семь из них были товарищескими. В них «соколы» взяли верх один раз и дважды уступили. Еще четыре раза соперники разошлись «миром». В официальных поединках румыны были сильнее три раза и однажды сыграли вничью. У словаков ноль побед.

Прогноз и ставка на матч Словакия — Румыния

Словакия не уступила в 10 из 13 предыдущих официальных поединков. Румыния проиграла только один раз в 14 последних официальных матчах. Учитывая, что обе команды полностью устраивает ничья, они вряд ли полезут в атаку и не захотят подставляться. Поэтому стоит рискнуть и сыграть на результат.

Рекомендуемая ставка: ничья за 2.06.

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4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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