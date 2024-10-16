Ротенберг опасается большого количества удалений. Однако Деанджело и партнеры набрали топовую форму перед дерби с ЦСКА

СКА — второй по результативности в лиге.

17 октября в регулярном чемпионате FONBET КХЛ пройдет армейское дерби — СКА примет ЦСКА. Игра в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажет телеканал «Матч ТВ».

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА 17 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех СКА в основное время можно с коэффициентом 1.95, вероятность этого результата — около 49%. Выигрыш московских армейцев идет за 3.20 (29%), ничья дана за 4.20 (22%).

Победа петербуржцев с учетом овертайма и серии буллитов доступна с котировкой 1.60, этот рынок на ЦСКА идет за 2.35.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

Тотал больше 5.5 гола дан за 1.90, ТМ 5.5 предложен с таким же коэффициентом.

Вероятность того, что каждая команда пробьет ИТБ 1.5 шайбы, оценена в 1.62. Обратный вариант можно взять за 2.15.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

СКА — ЦСКА: прогноз и анализ матча FONBET КХЛ 17 октября 2024 года

СКА идет на втором месте в Западной конференции. Правда, команда в пяти последних матчах оформила лишь одну победу в основное время — справилась с «Автомобилистом» (5:2). При этом один из успехов в овертайме произошел против лидера «Запада» «Локомотива» (4:3). Петербуржцы показывают высокую результативность: в среднем за игру забрасывают 3,62 шайбы — больше во всей КХЛ только у «Торпедо» (3,87). Мощно в команду влился американский защитник Энтони Деанджело — у него уже 1+12 в восьми играх.

Проблемой команды Романа Ротенберга остается большое количество удалений: в среднем за игру СКА проводит в меньшинстве шесть минут и 21 секунду — это четвертый показатель в лиге. Всего армейцы набрали уже 101 минуту и 30 секунд штрафного времени — чуть больше только у «Торпедо» (101.52). Пропустили петербуржцы в меньшинстве 14 раз — столько же у московского «Динамо», а вот больше ни у кого.

«Есть что улучшить — нам нужно убрать удаления, — проанализировал Ротенберг на пресс-конференции после игры с «Автомобилистом». — В хоккее бывают ситуации, которые требуют, чтобы спортсмен сыграл до конца — где-то пойдет на нарушение ради команды. Это понятно, но есть удаления, которые нам совершенно не нужны. Мы сыграли с Ярославлем и Минском 30 минут в меньшинстве: втроем, вчетвером — это полтора периода из шести. Это очень много».

ЦСКА идет на «Западе» четвертым, но отстает от СКА лишь на два очка — этот гандикап может исчезнуть в случае победы в очном матче. При этом на те же два балла команда оторвалась от восьмой строчки. В Западной конференции команды идут очень плотно. К игре со СКА москвичи подошли после двух поражений — от «Автомобилиста» по буллитам (3:4) и минского «Динамо» в овертайме (4:5). В последних семи встречах у них лишь одна победа в основное время.

Прогноз и ставка на матч СКА — ЦСКА

В этом сезоне команды еще не встречались, однако СКА идет на серии из шести побед в личном противостоянии. Текущая форма петербуржцев тоже лучше: две победы подряд — у ЦСКА два поражения кряду и четыре проигрыша в пяти последних матчах регулярного чемпионата. Подопечные Ротенберга — вторые по средней результативности в КХЛ. ЦСКА же пропускает в среднем ровно три раза за игру.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3) за 1.92.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита