Ротенберг опасается большого количества удалений. Однако Деанджело и партнеры набрали топовую форму перед дерби с ЦСКА
17 октября в регулярном чемпионате FONBET КХЛ пройдет армейское дерби — СКА примет ЦСКА. Игра в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажет телеканал «Матч ТВ».
Коэффициенты букмекеров на матч FONBET чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА 17 октября 2024 года
Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех СКА в основное время можно с коэффициентом 1.95, вероятность этого результата — около 49%. Выигрыш московских армейцев идет за 3.20 (29%), ничья дана за 4.20 (22%).
Победа петербуржцев с учетом овертайма и серии буллитов доступна с котировкой 1.60, этот рынок на ЦСКА идет за 2.35.
Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
Тотал больше 5.5 гола дан за 1.90, ТМ 5.5 предложен с таким же коэффициентом.
Вероятность того, что каждая команда пробьет ИТБ 1.5 шайбы, оценена в 1.62. Обратный вариант можно взять за 2.15.
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СКА — ЦСКА: прогноз и анализ матча FONBET КХЛ 17 октября 2024 года
СКА идет на втором месте в Западной конференции. Правда, команда в пяти последних матчах оформила лишь одну победу в основное время — справилась с «Автомобилистом» (5:2). При этом один из успехов в овертайме произошел против лидера «Запада» «Локомотива» (4:3). Петербуржцы показывают высокую результативность: в среднем за игру забрасывают 3,62 шайбы — больше во всей КХЛ только у «Торпедо» (3,87). Мощно в команду влился американский защитник Энтони Деанджело — у него уже 1+12 в восьми играх.
Проблемой команды Романа Ротенберга остается большое количество удалений: в среднем за игру СКА проводит в меньшинстве шесть минут и 21 секунду — это четвертый показатель в лиге. Всего армейцы набрали уже 101 минуту и 30 секунд штрафного времени — чуть больше только у «Торпедо» (101.52). Пропустили петербуржцы в меньшинстве 14 раз — столько же у московского «Динамо», а вот больше ни у кого.
«Есть что улучшить — нам нужно убрать удаления, — проанализировал Ротенберг на пресс-конференции после игры с «Автомобилистом». — В хоккее бывают ситуации, которые требуют, чтобы спортсмен сыграл до конца — где-то пойдет на нарушение ради команды. Это понятно, но есть удаления, которые нам совершенно не нужны. Мы сыграли с Ярославлем и Минском 30 минут в меньшинстве: втроем, вчетвером — это полтора периода из шести. Это очень много».
ЦСКА идет на «Западе» четвертым, но отстает от СКА лишь на два очка — этот гандикап может исчезнуть в случае победы в очном матче. При этом на те же два балла команда оторвалась от восьмой строчки. В Западной конференции команды идут очень плотно. К игре со СКА москвичи подошли после двух поражений — от «Автомобилиста» по буллитам (3:4) и минского «Динамо» в овертайме (4:5). В последних семи встречах у них лишь одна победа в основное время.
Прогноз и ставка на матч СКА — ЦСКА
В этом сезоне команды еще не встречались, однако СКА идет на серии из шести побед в личном противостоянии. Текущая форма петербуржцев тоже лучше: две победы подряд — у ЦСКА два поражения кряду и четыре проигрыша в пяти последних матчах регулярного чемпионата. Подопечные Ротенберга — вторые по средней результативности в КХЛ. ЦСКА же пропускает в среднем ровно три раза за игру.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3) за 1.92.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2