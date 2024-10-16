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Ротенберг опасается большого количества удалений. Однако Деанджело и партнеры набрали топовую форму перед дерби с ЦСКА

Прогноз и ставка на матч FONBET КХЛ СКА — ЦСКА 17 октября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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СКА.
Фото Global Look Press
СКА — второй по результативности в лиге.

17 октября в регулярном чемпионате FONBET КХЛ пройдет армейское дерби — СКА примет ЦСКА. Игра в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажет телеканал «Матч ТВ».

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА 17 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех СКА в основное время можно с коэффициентом 1.95, вероятность этого результата — около 49%. Выигрыш московских армейцев идет за 3.20 (29%), ничья дана за 4.20 (22%).

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Победа петербуржцев с учетом овертайма и серии буллитов доступна с котировкой 1.60, этот рынок на ЦСКА идет за 2.35.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

  • Ф1(0) — за 1.52, Ф2(0) — за 2.45;
  • Ф1(-1.5) — за 2.40, Ф2(+1.5) — за 1.55.

Тотал больше 5.5 гола дан за 1.90, ТМ 5.5 предложен с таким же коэффициентом.

Вероятность того, что каждая команда пробьет ИТБ 1.5 шайбы, оценена в 1.62. Обратный вариант можно взять за 2.15.

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СКА — ЦСКА: прогноз и анализ матча FONBET КХЛ 17 октября 2024 года

СКА идет на втором месте в Западной конференции. Правда, команда в пяти последних матчах оформила лишь одну победу в основное время — справилась с «Автомобилистом» (5:2). При этом один из успехов в овертайме произошел против лидера «Запада» «Локомотива» (4:3). Петербуржцы показывают высокую результативность: в среднем за игру забрасывают 3,62 шайбы — больше во всей КХЛ только у «Торпедо» (3,87). Мощно в команду влился американский защитник Энтони Деанджело — у него уже 1+12 в восьми играх.

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Проблемой команды Романа Ротенберга остается большое количество удалений: в среднем за игру СКА проводит в меньшинстве шесть минут и 21 секунду — это четвертый показатель в лиге. Всего армейцы набрали уже 101 минуту и 30 секунд штрафного времени — чуть больше только у «Торпедо» (101.52). Пропустили петербуржцы в меньшинстве 14 раз — столько же у московского «Динамо», а вот больше ни у кого.

«Есть что улучшить — нам нужно убрать удаления, — проанализировал Ротенберг на пресс-конференции после игры с «Автомобилистом». — В хоккее бывают ситуации, которые требуют, чтобы спортсмен сыграл до конца — где-то пойдет на нарушение ради команды. Это понятно, но есть удаления, которые нам совершенно не нужны. Мы сыграли с Ярославлем и Минском 30 минут в меньшинстве: втроем, вчетвером — это полтора периода из шести. Это очень много».

ЦСКА идет на «Западе» четвертым, но отстает от СКА лишь на два очка — этот гандикап может исчезнуть в случае победы в очном матче. При этом на те же два балла команда оторвалась от восьмой строчки. В Западной конференции команды идут очень плотно. К игре со СКА москвичи подошли после двух поражений — от «Автомобилиста» по буллитам (3:4) и минского «Динамо» в овертайме (4:5). В последних семи встречах у них лишь одна победа в основное время.

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Прогноз и ставка на матч СКА — ЦСКА

В этом сезоне команды еще не встречались, однако СКА идет на серии из шести побед в личном противостоянии. Текущая форма петербуржцев тоже лучше: две победы подряд — у ЦСКА два поражения кряду и четыре проигрыша в пяти последних матчах регулярного чемпионата. Подопечные Ротенберга — вторые по средней результативности в КХЛ. ЦСКА же пропускает в среднем ровно три раза за игру.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3) за 1.92.

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 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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Спартак – Краснодар
 - : -
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Химки – Локомотив
 - : -
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Динамо Мх – ЦСКА
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