Ротенберг жжет на пресс-конференциях, Демидов рвет на льду. Кризисный «Авангард» не удержит яркий СКА

Армейцы очень много забивают.

23 сентября СКА примет «Авангард» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце», начало запланировано на 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и KHL Prime, эфир стартует в 19.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Авангард» 23 сентября 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, петербуржцы — серьезные фавориты: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.77, что составляет примерно 55% вероятности. Выигрыш «ястребов» доступен с котировкой 3.80 (25%), ничья идет за 4.50 (20%).

Успех армейцев с учетом овертайма и серии буллитов дан за 1.47, этот рынок на «Авангард» оценен в 2.67.

Также предложена широкая вариация ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.40, Ф2(0) — за 2.95;

• Ф1(-1.5) — за 2.33, Ф2(+1.5) — за 1.59.

Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.58, ТМ 4.5 — за 2.35.

Вероятность овертайма оценена в 4.20, обратный вариант можно взять за 1.23.

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СКА — «Авангард»: прогноз и анализ матча КХЛ 23 сентября 2024 года

СКА — одна из самых веселых команд сезона, и дело тут не только в огненных пресс-конференциях Романа Ротенберга. Армейцы входят в топ-10 КХЛ по заброшенным (3,14) и в топ-5 по пропущенным (3,00) шайбам в среднем за игру. В последних трех их матчах в регулярном чемпионате зрители увидели минимум шесть голов суммарно с обеих сторон. Причем все встречи петербуржцы выиграли: в овертайме додавили «Ладу» (4:3), в основное время разделались с «Сочи» (7:4) и «Торпедо» (4:3).

Одним из лучших бомбардиров СКА в этом сезоне является 18-летний Иван Демидов, настрелявший уже шесть результативных действий (3+3). Такое же количество голевых баллов в составе клуба оформили лишь куда более опытные Степан Фальковский и Марат Хайруллин (оба по 2+4). Также неплохую форму набрал вернувшийся этим летом из НХЛ Евгений Кузнецов — у него в регулярке 1+4. «Он молодец, он услышал. Умный образованный парень с высоким хоккейным интеллектом. Наше будущее. Ваня очень много работал летом. Не буду раскрывать детали, но он проделал над собой огромную работу. Это видно по тому, как он сейчас играет на команду. Это командная победа. И нам нужны такие ребята, которые вносят свой вклад. В первую очередь он выигрывает борьбу и стыки, ловит шайбу на себя», — хвалил хоккеиста тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Сочи».

«Авангард» ярко начал сезон — оформил три победы подряд с общим счетом 10:4, после чего заметно сбавил. Последующие четыре поединка закончились для омичей поражениями. При этом в команде выступает один из самых результативных защитников текущего сезона КХЛ: Семен Чистяков забросил уже три шайбы.

«У нас сложности с тем, чтобы забивать голы в равных составах, а наши противники, наоборот, хорошо пользуются своими возможностями, — проанализировал проблемы «ястребов» нападающий Коул Кэсселс. — Неприятно, обидно, но мы найдем способ выбраться из этой ситуации. В каком-то плане даже хорошо, что это происходит сейчас, в начале сезона. Это лучше, чем если бы такие проблемы возникли ближе к весне».

Прогноз и ставка на матч СКА — «Авангард»

В трех из пяти предыдущих очных матчей петербуржцы отгрузили «ястребам» минимум четыре шайбы. К предстоящей игре СКА подобрался с отличными показателями в атаке: за три прошлых матча регулярного чемпионата отличился 14 раз — 4,67 раза за три периода. «Авангард» же испытывает проблемы в обороне: в двух из трех последних встреч в КХЛ получил в свои ворота четыре шайбы.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3.5) за 2.47.

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