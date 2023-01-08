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«Сибирь» — «Ак Барс»: Радулов не поможет казанцам победить в Новосибирске

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Сибирь» — «Ак Барс» 9 января 2023 года
Евгений Коростелев
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ХК «Ак Барс».
Фото Официальный сайт ХК «Ак Барс»
Сибиряки находятся в лучшей форме.

9 января в регулярном чемпионате КХЛ состоится матч между «Сибирью» и «Ак Барсом». Игра начнется в 15.30 по московскому времени на «Арене Сибирь» в Новосибирске. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал KHL Prime. Старт трансляции — в 15.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Ак Барс» 9 января 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ оценила шансы команд как равные. На победы «Сибири» и «Ак Барса» в основное время выставлены коэффициенты — 2.65, вероятность исхода — примерно по 37%. Ничья идет за 3.70 (26%).

Успех соперников с учетом овертайма и серии буллитов также доступен за 1.92 для каждого.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 2.15, ТМ 4.5 — в 1.73.

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Считаете, что обе команды отличатся по два и более раза? Такое условие предложено взять за 2.33, обратный исход — за 1.63.

На то, что во всех периодах будет заброшено больше одной шайбы, котировка — 9.50.

Дубль в матче идет за 2.55, хет-трик — за 15.0.

Есть два горячих варианта для ставки с коэффициентом 20.0:

  • удаление главного тренера;

  • разбитое стекло.

«Сибирь» — «Ак Барс»: прогноз и анализ матча КХЛ 9 января 2022 года

«Сибирь» воспользовалась черной серией лидеров — «Автомобилиста» с «Металлургом» — и вплотную приблизилась к вершине. В последних шести матчах команда Андрея Мартемьянова добыла пять побед, и теперь от лидеров ее отделяют всего два балла. При этом в таблице новосибирцы только пятые — плотность очень высокая.

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Из этих самых пяти побед четыре одержаны над прямыми конкурентами: «Сибирь» дважды одолела «Автомобилиста» (4:0 и 1:0Б), а еще расправилась с «Авангардом» (3:1) и «Металлургом» (3:2Б). Подтянулись новосибирцы к соперникам и по заброшенным шайбам: в их активе уже 113 голов (у «Магнитки» — 135). В то же время у команды неплохая оборона: пропущено 107 шайб, и это второй показатель в топ-5 конференции.

В среднем «Сибирь» пропускает 2.18 раза за игру. На то, что «Ак Барс» забросит меньше 2.5 гола, котировка — 1.52.

У казанцев тоже пять побед в шести предыдущих играх, но топовых соперников практически не было: «Сочи», дважды «Витязь», «Нефтехимик». Как не было и разгромных выигрышей — в основном в одну-две шайбы. При этом, по статистике, «Ак Барс» уступает «Сибири»: забросил чуть меньше (110 против 113), а пропустил слегка больше (110 против 107).

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Прогноз и ставка на матч «Сибирь» — «Ак Барс»

«Сибирь» не проигрывает дома в трех матчах кряду, а еще одолела «барсов» в двух встречах в ноябре прошлого года — то есть меньше двух месяцев назад (4:2 и 6:3). Команда Мартемьянова находится в лучшей форме: победила нескольких топовых соперников и на своем льду готова побить еще одного.

Рекомендуемая ставка: победа Сибири в матче за 1.92.

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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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