«Сибирь» — «Ак Барс»: Радулов не поможет казанцам победить в Новосибирске
9 января в регулярном чемпионате КХЛ состоится матч между «Сибирью» и «Ак Барсом». Игра начнется в 15.30 по московскому времени на «Арене Сибирь» в Новосибирске. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал KHL Prime. Старт трансляции — в 15.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Ак Барс» 9 января 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ оценила шансы команд как равные. На победы «Сибири» и «Ак Барса» в основное время выставлены коэффициенты — 2.65, вероятность исхода — примерно по 37%. Ничья идет за 3.70 (26%).
Успех соперников с учетом овертайма и серии буллитов также доступен за 1.92 для каждого.
Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 2.15, ТМ 4.5 — в 1.73.
Считаете, что обе команды отличатся по два и более раза? Такое условие предложено взять за 2.33, обратный исход — за 1.63.
На то, что во всех периодах будет заброшено больше одной шайбы, котировка — 9.50.
Дубль в матче идет за 2.55, хет-трик — за 15.0.
Есть два горячих варианта для ставки с коэффициентом 20.0:
-
удаление главного тренера;
-
разбитое стекло.
«Сибирь» — «Ак Барс»: прогноз и анализ матча КХЛ 9 января 2022 года
«Сибирь» воспользовалась черной серией лидеров — «Автомобилиста» с «Металлургом» — и вплотную приблизилась к вершине. В последних шести матчах команда Андрея Мартемьянова добыла пять побед, и теперь от лидеров ее отделяют всего два балла. При этом в таблице новосибирцы только пятые — плотность очень высокая.
Из этих самых пяти побед четыре одержаны над прямыми конкурентами: «Сибирь» дважды одолела «Автомобилиста» (4:0 и 1:0Б), а еще расправилась с «Авангардом» (3:1) и «Металлургом» (3:2Б). Подтянулись новосибирцы к соперникам и по заброшенным шайбам: в их активе уже 113 голов (у «Магнитки» — 135). В то же время у команды неплохая оборона: пропущено 107 шайб, и это второй показатель в топ-5 конференции.
В среднем «Сибирь» пропускает 2.18 раза за игру. На то, что «Ак Барс» забросит меньше 2.5 гола, котировка — 1.52.
У казанцев тоже пять побед в шести предыдущих играх, но топовых соперников практически не было: «Сочи», дважды «Витязь», «Нефтехимик». Как не было и разгромных выигрышей — в основном в одну-две шайбы. При этом, по статистике, «Ак Барс» уступает «Сибири»: забросил чуть меньше (110 против 113), а пропустил слегка больше (110 против 107).
Прогноз и ставка на матч «Сибирь» — «Ак Барс»
«Сибирь» не проигрывает дома в трех матчах кряду, а еще одолела «барсов» в двух встречах в ноябре прошлого года — то есть меньше двух месяцев назад (4:2 и 6:3). Команда Мартемьянова находится в лучшей форме: победила нескольких топовых соперников и на своем льду готова побить еще одного.
Рекомендуемая ставка: победа Сибири в матче за 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2