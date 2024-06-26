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Италия с трудом пробилась в плей-офф Евро. Дерзкая Швейцария Якина может закончить путь действующих чемпионов на турнире

Прогноз и ставка на матч 1/8 финала чемпионата Европы Швейцария — Италия 29 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Мурат Якин, главный тренер сборной Швейцарии.
Фото Global Look Press
Игра «Скуадра адзурры» вызывает много вопросов.

29 июня в 19.00 по московскому времени начнется первый матч 1/8 финала чемпионата Европы. В Берлине на «Олимпиаштадионе» сойдутся сборные Швейцарии и Италии, занявшие вторые места в группах А и В соответственно. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер».

Чемпионат Европы. 1/8 финала
29 июн, 19:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Швейцария
Италия

Коэффициенты букмекеров на игру 1/8 финала чемпионата Европы Швейцария — Италия

Аналитики букмекерской компании FONBET считают, что у итальянцев немного больше шансов на успех: победа «Скуадры адзурры» в основное время доступна с котировкой 2.45, вероятность этого исхода — примерно 39%. Выигрыш подопечных Мурата Якина можно взять за 3.40 (28%), ничья идет за чуть меньшие 3.00 (33%).

Успех Италии с учетом дополнительного времени и серии пенальти предложен за 1.70, этот рынок на Швейцарию дан за 2.20.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают небольшое превосходство итальянцев:

• 0:0 — за 5.50;

• 1:1 — за 6.00;

• победа Италии 1:0 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.50, ТМ 2.5 — за 1.55.

Вероятность обмена результативными ударами оценена в 2.02, обратный вариант можно взять за 1.80.

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Швейцария — Италия: прогноз и анализ матча 1/8 финала чемпионата Европы

Италия с огромным трудом добыла прямую путевку в плей-офф — ее принес гол Маттиа Дзакканьи на последней из восьми компенсированных минут матча заключительного тура группового этапа с Хорватией (1:1). От восторга, который случился после стартовой победы «Скуадры адзурры» над Албанией (2:1), почти ничего не осталось. Далее подопечные Лучано Спаллетти были по игре, но не по счету уничтожены Испанией (0:1) и с огромным трудом вырвали ничью с хорватами. А ведь после успеха с албанцами некоторые даже посчитали итальянцев одними из фаворитов турнира.

«Это был тяжелый матч, но главное было выйти из сложной группы. Мы счастливы. Приятно сыграть вничью и пробиться в плей-офф в последний момент. Может быть, против Испании мы казались уязвимыми, чего не должно быть в исполнении такой отличной команды, как наша. Нам определенно нужно расти, даже если на таких турнирах времени на это не хватает. Конечно, в плане игры мы можем добиться большего, но в плане отношения к делу мы едва ли заслуживаем упрека. Это точка, от которой мы должны отталкиваться», — поделился защитник итальянцев Джованни ди Лоренцо после игры с Хорватией.

Италия настолько заставила в себе сомневаться, что не выглядит явным фаворитом даже в предстоящем матче со Швейцарией. Подопечные Мурата Якина были настолько же близки к первой строчке в группе А, насколько «Скуадра адзурра» прикоснулась к третьей. Швейцарцы в заключительном туре упустили победу над мощной Германией лишь в компенсированное время — Никлас Фюллькруг вскоре после выхода на замену головой пробил Янна Зоммера (1:1). До этого «Красные крестоносцы» обыграли Венгрию (3:1) и не дожали Шотландию (1:1).

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Швейцария выглядела против немцев очень организованно и показала, что готова к матчам против топ-соперников. Италия же пока не может считаться командой уровня Германии. К тому же на прошлом Евро швейцарцы добились неплохого результата — проникли в четвертьфинал, где только в серии пенальти уступили Испании. В 1/8 команда прошла мощную Францию — тоже в серии 11-метровых. Ждем ремейка?

Швейцария — Италия: статистика личных встреч

Последние матчи команд прошли в квалификации к ЧМ-2022 — обе встречи завершились вничью (1:1 и 0:0), а швейцарцы по итогу обогнали Италию, которая не попала на турнир в Катаре. При этом сборные встречались на групповом этапе прошлого Евро — там «Скуадра адзурра» разгромила оппонента (3:0).

Общий баланс тоже в пользу Италии — 29 побед в 60 играх и всего семь поражений, последнее из которых случилось еще в 1993 году.

Травмы и дисквалификации перед матчем Швейцария — Италия

У Швейцарии из-за перебора желтых карточек игру пропустит правый защитник Сильван Видмер. Италия не сможет рассчитывать на защитника Рикардо Калафьори — он также перебрал «горчичников».

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Прогноз и ставка на матч Швейцария — Италия

«Красные крестоносцы» едва не спихнули мощную Германию с первого места в группе А — в заключительном туре показали невероятно организованную игру и шли к минимальной победе, которая не осуществилась только из-за пропущенного в компенсированное время мяча. Италия эпизодически классно выглядела против Албании — но уровень соперника все же смущает. Испанцы вчистую разобрали подопечных Спаллетти, спасительная ничья с Хорватией — дикий фарт на восьмой добавленной минуте. Высока вероятность, что обученная и классно действующая Швейцария быстро закончит мучения итальянцев.

Рекомендуемая ставка: проход Швейцарии за 2.20.

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Евро-2024
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