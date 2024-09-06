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Швейцария потеряла двух ключевых игроков. Обозленная Испания исправится за неудачу в игре с Сербией

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Швейцария — Испания 8 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Ламин Ямаль (сборная Испании) в матче против Сербии.
Фото Global Look Press
Мурату Якину не помогут Эльведи и Джака.

8 сентября во втором туре группового этапа Лиги наций встретятся топ-сборные из высшего дивизиона — Швейцария и Испания. Игра пройдет в коммуне Ланси на «Стад де Женев», стартовый свисток боснийского рефери Ирфана Пельто прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 4
08 сент, 21:45. Stade de Geneve (Женева)
Швейцария
Испания

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Швейцария — Испания 8 сентября 2024 года

Эксперты букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: победа «Красной фурии» предложена с котировкой 1.71, вероятность этого исхода — примерно 57%. Успех «Красных крестоносцев» дан за 5.00 (19%) — это наименее ожидаемый результат поединка. Коэффициент на ничью — 3.90 (24%).

В прошлом сезоне Лиги наций команды обменялись победами. Рынок на непоражение Швейцарии (1Х) в предстоящем матче доступен за 2.19.

Три наиболее реальных, по данным аналитиков, результата встречи отражают лучшие шансы испанцев:

• 1:0 — за 5.20;

• 1:1 и 2:0 — за 6.40.

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.71.

Обмен результативными ударами оценен в 1.98, рынок «обе забьют — нет» дан за 1.82.

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Швейцария — Испания: прогноз и анализ матча Лиги наций 8 сентября

Швейцарцы после элитного выступления на летнем чемпионате Европы провалили старт Лиги наций. В Германии они проникли в четвертьфинал, где лишь в серии пенальти уступили будущим финалистам — Англии. При этом по пути сборная Мурата Якина выкинула Италию (2:0), а в финальном туре группового этапа едва не прикончила немцев (1:1). Но в первом туре Лиги наций «Красные крестоносцы» однозначно уступили Дании — заканчивали игру вдевятером и за 90 минут выбросили лишь пять ударов в сторону ворот соперника. Правда, после игры швейцарцы были недовольны судейством.

«Эльведи имеет преимущество, его оттягивают назад или блокируют, а затем он падает, — рассудил Мурат Якин. — Не понимаю, как судья интерпретирует такое действие и показывает здесь красную карточку. Это перевернуло всю игру, мы потеряли контроль после этого. Перед счетом 0:1 Эмболо долго лежал на земле, практически каждый наш игрок просил датчан выбить мяч. К сожалению, это была нечестная игра с их стороны».

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Испания тоже стартовала не лучшим образом — сыграла по нулям с Сербией. Конечно, «Красная фурия» выступала на выезде, но все же они выиграли летний чемпионат Европы, на котором сербы даже не вышли из группы и показали очень ограниченный футбол. При этом испанцы владели огромным превосходством — 22 на девять по ударам, девять против двух по угловым и 68% на 32% по владению мячом. Однако в конце они едва не проиграли — Лука Йович запорол выход один на один, который мог принести балканцам неожиданные три очка.

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Прогноз и ставка на матч Швейцария — Испания

Испанцы выглядели намного мощнее сербов, но не забили. Вряд ли чемпион Европы провалит по реализации два матча подряд, тем более в составе находятся все звезды прошедшего турнира. Швейцария же крайне не убедила против Дании, к тому же потеряла основного защитника Эльведи и ключевого персонажа центра поля Джаку — без них будет еще тяжелее. Вдобавок Испания владеет огромным превосходством в личном противостоянии.

Рекомендуемая ставка: победа Испании за 1.71.

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 И В Н П +/- О
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
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 4
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 5
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Бителло

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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Динамо

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