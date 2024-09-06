Швейцария потеряла двух ключевых игроков. Обозленная Испания исправится за неудачу в игре с Сербией
8 сентября во втором туре группового этапа Лиги наций встретятся топ-сборные из высшего дивизиона — Швейцария и Испания. Игра пройдет в коммуне Ланси на «Стад де Женев», стартовый свисток боснийского рефери Ирфана Пельто прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Швейцария — Испания 8 сентября 2024 года
Эксперты букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: победа «Красной фурии» предложена с котировкой 1.71, вероятность этого исхода — примерно 57%. Успех «Красных крестоносцев» дан за 5.00 (19%) — это наименее ожидаемый результат поединка. Коэффициент на ничью — 3.90 (24%).
В прошлом сезоне Лиги наций команды обменялись победами. Рынок на непоражение Швейцарии (1Х) в предстоящем матче доступен за 2.19.
Три наиболее реальных, по данным аналитиков, результата встречи отражают лучшие шансы испанцев:
• 1:0 — за 5.20;
• 1:1 и 2:0 — за 6.40.
Тотал больше 2.5 гола идет за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.71.
Обмен результативными ударами оценен в 1.98, рынок «обе забьют — нет» дан за 1.82.
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Швейцария — Испания: прогноз и анализ матча Лиги наций 8 сентября
Швейцарцы после элитного выступления на летнем чемпионате Европы провалили старт Лиги наций. В Германии они проникли в четвертьфинал, где лишь в серии пенальти уступили будущим финалистам — Англии. При этом по пути сборная Мурата Якина выкинула Италию (2:0), а в финальном туре группового этапа едва не прикончила немцев (1:1). Но в первом туре Лиги наций «Красные крестоносцы» однозначно уступили Дании — заканчивали игру вдевятером и за 90 минут выбросили лишь пять ударов в сторону ворот соперника. Правда, после игры швейцарцы были недовольны судейством.
«Эльведи имеет преимущество, его оттягивают назад или блокируют, а затем он падает, — рассудил Мурат Якин. — Не понимаю, как судья интерпретирует такое действие и показывает здесь красную карточку. Это перевернуло всю игру, мы потеряли контроль после этого. Перед счетом 0:1 Эмболо долго лежал на земле, практически каждый наш игрок просил датчан выбить мяч. К сожалению, это была нечестная игра с их стороны».
Испания тоже стартовала не лучшим образом — сыграла по нулям с Сербией. Конечно, «Красная фурия» выступала на выезде, но все же они выиграли летний чемпионат Европы, на котором сербы даже не вышли из группы и показали очень ограниченный футбол. При этом испанцы владели огромным превосходством — 22 на девять по ударам, девять против двух по угловым и 68% на 32% по владению мячом. Однако в конце они едва не проиграли — Лука Йович запорол выход один на один, который мог принести балканцам неожиданные три очка.
Травмы и дисквалификации перед матчем Швейцария — Испания
Швейцарцы потеряли дисквалифицированных Нико Эльведи и Гранита Джаку. У Испании к матчу готовы все футболисты.
Швейцария — Испания: статистика личных встреч
«Красная фурия» выглядит опасным оппонентом для Швейцарии — обыграла соперника в 17 из 25 встреч. Швейцарцы оказались сильнее лишь дважды.
Прогноз и ставка на матч Швейцария — Испания
Испанцы выглядели намного мощнее сербов, но не забили. Вряд ли чемпион Европы провалит по реализации два матча подряд, тем более в составе находятся все звезды прошедшего турнира. Швейцария же крайне не убедила против Дании, к тому же потеряла основного защитника Эльведи и ключевого персонажа центра поля Джаку — без них будет еще тяжелее. Вдобавок Испания владеет огромным превосходством в личном противостоянии.
Рекомендуемая ставка: победа Испании за 1.71.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1