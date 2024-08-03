Шара Буллет выйдет в октагон спустя полтора месяца с последнего поединка. Это не помешает ему нокаутировать Олексейчука

У Магомедова отличная ударная техника.

Вечером 3 августа начнется турнир UFC on ABC, в соглавном событии которого сойдутся россиянин Шарабутдин Магомедов и представитель Польши Михал Олексейчук. Ивент пройдет в Абу-Даби на «Etihad Arena». Ориентировочное время начало поединка — 00.10 мск. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на бой UFC Шара Буллет — Михал Олексейчук 4 августа 2024 года

Букмекеры считают россиянина серьезным фаворитом: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.25, это около 79% вероятности. Успех Олексейчука предложен с котировкой 4.15 (20%), ничья идет за 64.0 (1%).

Вероятность того, что бой пройдет всю дистанцию в три раунда, оценена в 2.90. Обратный вариант доступен за 1.38.

Также представлен выбор на тотал раундов:

• тотал больше 1.5 — за 1.47, ТМ 1.5 — за 2.57;

• тотал больше 2.5 — за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.65.

Рынок на то, что бой завершится нокаутом (любого из бойцов), идет за 1.61. Вероятность, что такого не будет, оценена в 2.23.

Победа Магомедова нокаутом дана за 1.79, эта же ставка на поляка предложена с котировкой 7.70.

Шара Буллет — Михал Олексейчук: прогноз и анализ боя UFC 4 августа 2024 года

Россиянина считают огромным фаворитом, но он серьезно рискует этим боем. Шарабутдин дебютировал в UFC в октябре 2023-го и провел уже два победных боя — единогласным решением судей оказался сильнее Бруну Силвы и нокаутировал Антонио Троколли. Поединок с Троколли состоялся совсем недавно — 22 июня на еще одном турнире UFC on ABC. Между боями прошло чуть больше месяца: этого маловато, чтобы полностью восстановиться и провести еще один тренировочный лагерь. Все-таки с бразильцем Шара Буллет разобрался уже в третьем раунде и провел в октагоне достаточно времени.

Возможно, такое решение принято из-за того, что турнир проходит в ОАЭ — пока Шарабутдин выступал только в этой стране. У него могут быть проблемы с тем, чтобы драться в США и других странах, из-за травмы глаза — перенес на нем восемь операций и имеет проблемы со зрением. Даже Дэйна Уайт говорил, что не собирается устраивать бои россиянина в Штатах, где проходит большинство ивентов UFC. «Будет ли Шара драться в США? Думаю, что нет. Оставим его здесь», ? сказал Уайт на пресс-конференции после второго поединка Магомедова в организации.

Олексейчук выступает в промоушене намного дольше: дебютировал еще в декабре 2017 на UFC 219 и с тех пор провел 14 поединков. Правда, статистика поляка не такая идеальная, как у россиянина: шесть поражений, а один его бой признали несостоявшимся из-за проваленного допинг-теста спортсмена. Особенно сдал Михал в последние годы — всего одна победа в четырех предыдущих поединках.

Прогноз и ставка на бой Шара Буллет — Михал Олексейчук

Оба файтера специализируются на ударной технике: Шара Буллет в среднем за минуту в октагоне UFC выбрасывает 7,10 акцентированных ударов, Олексейчук — 5,07. При этом поляк позволяет по себе попадать гораздо чаще, чем россиянин: 4,27 раза в среднем за минуту против 2,95. Михал не обладает мощными скиллами в борьбе, которыми мог бы смутить соперника, и имеет ужасную статистику из трех поражений в предыдущих четырех боях.

Рекомендуемая ставка: победа Магомедова нокаутом за 1.79.