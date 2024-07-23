В прошлом сезоне «Тобол» выбил из Лиги конференций «Базель». Справятся ли костанайцы с другой командой из Швейцарии
25 июля во втором отборочном этапе Лиги конференций встретятся «Санкт-Галлен» и «Тобол». Первый поединок пройдет в Швейцарии на стадионе «Кибунпарк» и начнется в 21.00 по московскому времени. Его не покажут в России. Рассудит команды ирландский арбитр Роберт Харви.
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги конференций «Санкт-Галлен» — «Тобол» 25 июля 2024 года
Аналитики не сомневаются в победе хозяев. На их триумф можно поставить с коэффициентом 1.37, вероятность такого исхода — примерно 69%. Ничья доступна за 5.20 (19%), успех желто-зеленых — за 8.20 (12%).
Если считаете, что клуб из Костаная преподнесет сюрприз и не проиграет, хватайте опцию Х2 за 3.18.
Специалисты практически уверены в квалификации «Санкт-Галлена» в следующий раунд и оценили это событие в 1.15. Проход «Тобола» дали с котировкой 5.25.
Тотал больше 2.5 мяча предложили за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.23.
Рынок «обе забьют» идет за 1.96, обратный вариант — за 1.84.
«Санкт-Галлен» — «Тобол»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги конференций 25 июля 2024 года
«Санкт-Галлен» — редкий гость еврокубков и за последние 15 лет попадал туда всего три раза. Самый успешный заход получился в сезоне-2013/14: швейцарский клуб не пустил в групповой этап Лиги Европы московский «Спартак» (1:1, 4:2) и занял последнее место в квартете с «Валенсией» (1:5, 2:3), «Суонси» (0:1, 1:0) и «Кубанью» (2:0, 0:4).
Два других появления получались скоротечными. Во втором квалификационном раунде ЛЕ-2018/19 вылетели от норвежского «Сарпсборга» из-за правила гостевого гола (2:1, 0:1). А в третьем отборочном этапе ЛЕ-2020/21 — от афинского АЕК (0:1).
Теперь «Санкт-Галлену» предстоит встреча с «Тоболом», который год назад уже снимал с пробега швейцарский клуб — во втором раунде квалификации Лиги конференций желто-зеленые выбили «Базель» (3:1, 1:2).
Сенсационную победу, которая определила исход противостояния, коллектив из Костаная добыл на «Санкт-Якоб Парк». На 25-й минуте хозяева открыли счет и ушли на перерыв лидерами. А во втором тайме «комбайнеры» вонзили фавориту три мяча — на этом им потребовалось всего 15 минут. В ответной игре красно-синие были близки к камбэку — уже на 32-й минуте вели со счетом 2:0. Надежды швейцарцев оборвались за три минуты до свистка на перерыв: команда Нурбола Жумаскалиева реализовала пенальти и снова вышла вперед по сумме двух матчей. Во втором тайме голов не было, «Тобол» в третий раз подряд пробился во второй отборочный этап ЛК.
До попадания в групповую стадию не хватило совсем чуть-чуть: желто-зеленые с большим трудом прошли североирландский «Дерри Сити» (1:0, 0:1, пен 6:5), а затем споткнулись на «Виктории Пльзень» (1:2, 0:3).
Прошлый чемпионат «комбайнеры» закончили на восьмой строчке, но победа в Кубке Казахстана позволила им стартовать в Лиге Европы. Первая встреча с «Ружомбероком» получилась богатой на взятия ворот: к перерыву соперники оформили пять мячей на двоих, правда, счет был не в пользу «Тобола» (2:3). В заключительные 15 минут словацкий клуб забил еще дважды.
Ответный поединок на Центральном стадионе в Костанае начался с гола хозяев уже на восьмой минуте, но продолжения не последовало. Минимальной победы (1:0) для полноценного камбэка оказалось недостаточно — это и привело команду Нурбола Жумаскалиева в Лигу конференций.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Санкт-Галлен» — «Тобол»
У желто-зеленых потерь нет. Хозяевам не помогут Бетим Фазлии, Муса Нуу, Грегори Карлен и Йован Милошевич — все находятся в лазарете.
«Санкт-Галлен» — «Тобол»: статистика личных встреч
Ранее клубы не играли друг с другом ни в официальных соревнованиях, ни в товарищеских матчах.
Прогноз и ставка на матч «Санкт-Галлен» — «Тобол»
Встреча на стадионе «Кибунпарк» обещает веселый сценарий. В шести из 10 игр желто-зеленых в квалификации еврокубков было забито три мяча или больше. «Санкт-Галлен» вошел в четверку самых результативных команд швейцарской суперлиги с 60 голами за 38 туров — столько же у «Винтертура», а больше оформили только «Лугано» (67) и «Янг Бойз» (76), вице-чемпионы и чемпионы страны соответственно.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 2.02.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1