В прошлом сезоне «Тобол» выбил из Лиги конференций «Базель». Справятся ли костанайцы с другой командой из Швейцарии

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги конференций «Санкт-Галлен» — «Тобол» 25 июля 2024 года

«Санкт-Галлен» попал в еврокубки впервые за четыре года.

25 июля во втором отборочном этапе Лиги конференций встретятся «Санкт-Галлен» и «Тобол». Первый поединок пройдет в Швейцарии на стадионе «Кибунпарк» и начнется в 21.00 по московскому времени. Его не покажут в России. Рассудит команды ирландский арбитр Роберт Харви.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги конференций «Санкт-Галлен» — «Тобол» 25 июля 2024 года

Аналитики не сомневаются в победе хозяев. На их триумф можно поставить с коэффициентом 1.37, вероятность такого исхода — примерно 69%. Ничья доступна за 5.20 (19%), успех желто-зеленых — за 8.20 (12%).

Если считаете, что клуб из Костаная преподнесет сюрприз и не проиграет, хватайте опцию Х2 за 3.18.

Специалисты практически уверены в квалификации «Санкт-Галлена» в следующий раунд и оценили это событие в 1.15. Проход «Тобола» дали с котировкой 5.25.

Тотал больше 2.5 мяча предложили за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.23.

Рынок «обе забьют» идет за 1.96, обратный вариант — за 1.84.

«Санкт-Галлен» — «Тобол»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги конференций 25 июля 2024 года

«Санкт-Галлен» — редкий гость еврокубков и за последние 15 лет попадал туда всего три раза. Самый успешный заход получился в сезоне-2013/14: швейцарский клуб не пустил в групповой этап Лиги Европы московский «Спартак» (1:1, 4:2) и занял последнее место в квартете с «Валенсией» (1:5, 2:3), «Суонси» (0:1, 1:0) и «Кубанью» (2:0, 0:4).

Два других появления получались скоротечными. Во втором квалификационном раунде ЛЕ-2018/19 вылетели от норвежского «Сарпсборга» из-за правила гостевого гола (2:1, 0:1). А в третьем отборочном этапе ЛЕ-2020/21 — от афинского АЕК (0:1).

Теперь «Санкт-Галлену» предстоит встреча с «Тоболом», который год назад уже снимал с пробега швейцарский клуб — во втором раунде квалификации Лиги конференций желто-зеленые выбили «Базель» (3:1, 1:2).

Рамазан Оразов («Базель» — «Тобол»). Фото Global Look Press

Сенсационную победу, которая определила исход противостояния, коллектив из Костаная добыл на «Санкт-Якоб Парк». На 25-й минуте хозяева открыли счет и ушли на перерыв лидерами. А во втором тайме «комбайнеры» вонзили фавориту три мяча — на этом им потребовалось всего 15 минут. В ответной игре красно-синие были близки к камбэку — уже на 32-й минуте вели со счетом 2:0. Надежды швейцарцев оборвались за три минуты до свистка на перерыв: команда Нурбола Жумаскалиева реализовала пенальти и снова вышла вперед по сумме двух матчей. Во втором тайме голов не было, «Тобол» в третий раз подряд пробился во второй отборочный этап ЛК.

До попадания в групповую стадию не хватило совсем чуть-чуть: желто-зеленые с большим трудом прошли североирландский «Дерри Сити» (1:0, 0:1, пен 6:5), а затем споткнулись на «Виктории Пльзень» (1:2, 0:3).

Прошлый чемпионат «комбайнеры» закончили на восьмой строчке, но победа в Кубке Казахстана позволила им стартовать в Лиге Европы. Первая встреча с «Ружомбероком» получилась богатой на взятия ворот: к перерыву соперники оформили пять мячей на двоих, правда, счет был не в пользу «Тобола» (2:3). В заключительные 15 минут словацкий клуб забил еще дважды.

Ответный поединок на Центральном стадионе в Костанае начался с гола хозяев уже на восьмой минуте, но продолжения не последовало. Минимальной победы (1:0) для полноценного камбэка оказалось недостаточно — это и привело команду Нурбола Жумаскалиева в Лигу конференций.

«Ружомберок» — «Тобол». Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем «Санкт-Галлен» — «Тобол»

У желто-зеленых потерь нет. Хозяевам не помогут Бетим Фазлии, Муса Нуу, Грегори Карлен и Йован Милошевич — все находятся в лазарете.

«Санкт-Галлен» — «Тобол»: статистика личных встреч

Ранее клубы не играли друг с другом ни в официальных соревнованиях, ни в товарищеских матчах.

Прогноз и ставка на матч «Санкт-Галлен» — «Тобол»

Встреча на стадионе «Кибунпарк» обещает веселый сценарий. В шести из 10 игр желто-зеленых в квалификации еврокубков было забито три мяча или больше. «Санкт-Галлен» вошел в четверку самых результативных команд швейцарской суперлиги с 60 голами за 38 туров — столько же у «Винтертура», а больше оформили только «Лугано» (67) и «Янг Бойз» (76), вице-чемпионы и чемпионы страны соответственно.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 2.02.