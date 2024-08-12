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Две недели назад «Зенит» разгромил «Рубин» в РПЛ. Теперь команды сыграют в Казани снова — уже в Кубке России

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Рубин» — «Зенит» 14 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Рубин» — «Зенит».
Фото Официальный сайт, ФК «Зенит»
Максим Глушенков («Зенит»).
Фото Официальный сайт, ФК «Зенит»
Мирлинд Даку («Рубин»).
Фото Официальный сайт ФК «Рубин»
Вендел в матче «Рубин» — «Зенит».
Фото Официальный сайт, ФК «Зенит»
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Этим летом петербуржцы не жалеют соперников.

14 августа на «Ак Барс Арене» состоится встреча второго тура группового этапа Кубка России — «Рубин» примет «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 17.15 по московскому времени. Начало прямого эфира на телеканале «Матч ТВ» — в 17.00 мск.

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14 авг, 17:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Рубин» — «Зенит» 14 августа 2024 года

Эксперты назвали фаворитами действующих чемпионов России. Победа «Зенита» идет с коэффициентом 1.60, вероятность — примерно 58%. Успех «Рубина» доступен за 5.50 (18%), ничья — за 4.15 (24%).

Две недели назад петербуржцы разгромили команду Рашида Рахимова на «Ак Барс Арене» в РПЛ (4:0). Верите, что в Кубке России казанцы не уступят? Опцию 1Х можно взять за 2.35.

Тотал больше 2.5 гола оценили в 1.80, ТМ 2.5 — в 2.00. На «обе забьют» дали котировку 1.87, на обратный вариант — 1.93.

В пяти играх подряд парни Сергея Семака не пропустили ни разу. Продолжение сухой серии сине-бело-голубых предложили за 2.30.

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«Рубин» — «Зенит»: прогноз и анализ матча Кубка России 14 августа 2024 года

На старте сезона петербуржцы необычайно хороши: порезвились с «Краснодаром» в Суперкубке (4:2), после чего выдали четыре разгрома кряду. Жертвами сине-бело-голубых стали «Крылья Советов» (4:0), «Рубин» (4:0), «Факел» в Кубке (3:0) и «Ростов» (5:0).

В субботу парни Сергея Семака обыграли «Динамо» (1:0) и единолично возглавили таблицу РПЛ. «Зенит» — лишь третий клуб в истории чемпионата России, который начал с четырех сухих побед подряд. Ранее это удавалось только «Крыльям Советов» в сезоне-2001 (1:0, 3:0, 3:0, 1:0) и ЦСКА в сезоне-2015/16 (1:0, 2:0, 1:0, 2:0). Коллектив Александра Тарханова в итоге финишировал на пятом месте, а команда Леонида Слуцкого взяла титул.

Максим Глушенков («Зенит»).
Фото Официальный сайт, ФК «Зенит»

Главные герои в атаке петербуржцев — Максим Глушенков и Вендел. Россиянин лидирует в топе бомбардиров РПЛ с семью голами, бразилец — в списке ассистентов с шестью передачами. Творить магию они начали еще в Суперкубке: Глушенков забил два мяча, Вендел оформил 1+2. Также заметную роль в нападении играют Матео Кассьерра (3+2) и Педро (2+1) — после четырех туров чемпионата колумбиец и бразилец входят в четверку лучших игроков «Зенита» по баллам за результативность.

Вратарскую линию однозначно усилил Евгений Латышонок. В прошлом сезоне 26-летний футболист блистал яркими сейвами в «Балтике» и помог калининградцам добраться до финала Кубка России. А в битве за единоличное лидерство с «Динамо» Латышонок стал первым голкипером сине-бело-голубых за 10 лет, который отразил пенальти в матче РПЛ в Санкт-Петербурге — парировал удар Муми Нгамале на 86-й минуте. Последним вратарем «Зенита», который отбивал пенальти на своем поле, был Юрий Лодыгин — в марте 2014 года в игре с «Крыльями Советов» на «Петровском» он сделал это даже дважды.

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В пятницу «Рубин» разошелся миром с «Ростовом» (1:1) — это первая ничья команды Рашида Рахимова в этом сезоне. До этого казанцы чередовали победы с поражениями: стартовали с успеха в яркой перестрелке с «Пари НН» (4:2), крупно влетели «Зениту» (0:4), разгромили «Акрон» (4:0) в Кубке и уступили «Химкам» (2:3).

Главные результативные подвиги «Рубина» связаны с Мирлиндом Даку — нападающий забил три мяча и сделал два ассиста. Два очка по системе «гол + пас» набрали Александар Юкич (2+0) и Валентин Вада (1+1).

Мирлинд Даку («Рубин»).
Фото Официальный сайт ФК «Рубин»

Травмы и дисквалификации перед матчем «Рубин» — «Зенит»

В игре с «Динамо» травму колена получил один из лидеров петербуржцев Вендел — о сроках восстановления бразильца пока не сообщалось. Также из-за различных повреждений в лазарете сине-бело-голубых находятся Ильзат Ахметов, Родригао и Нуралы Алип. У хозяев потерь нет.

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Две недели назад соперники уже играли на «Ак Барс Арене» — петербуржцы разгромили команду Рахимова во втором туре РПЛ (4:0). Голами отметились Максим Глушенков, Матео Кассьерра, Педро и Вильзон Изидор. Вендел сделал дубль из ассистов, также результативный пас оформил Артур.

Вендел в матче «Рубин» — «Зенит».
Фото Официальный сайт, ФК «Зенит»

Суммарно команды провели между собой 43 поединка в РПЛ: у сине-бело-голубых 22 победы, у казанцев — 12. Еще девять матчей завершились вничью. Однажды клубы встречались в Суперкубке России — в июне 2012 года «Рубин» добился успеха с сухим счетом (2:0). А в 1993-м пересекались в первой лиге: дома «Зенит» выиграл крупно (4:0), на выезде оппоненты разошлись «миром» (2:2).

Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Зенит»

В этом сезоне казанцы ушли с поля без голов лишь однажды — как раз в домашней встрече с «Зенитом» (0:4) во втором туре РПЛ. Огорчить сине-бело-голубых в кубковой игре будет не менее сложно — даже несмотря на то, что Семак проведет ротацию состава. В таком формате петербуржцы разнесли «Факел» (3:0), а суммарно их сухая серия составляет уже пять матчей. Не испытают проблем действующие чемпионы России и теперь.

Рекомендуемая ставка: «Рубин» не забьет за 2.30.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 2 : 2
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 2 : 1
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 2 : 0
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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