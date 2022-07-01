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«Ростов» — «Кубань»: команда Карпина отыграется на второй команде Краснодара

Прогноз и ставка на товарищеский матч «Ростов» — «Кубань» 2 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин, «Ростов».
Фото Global Look Press
В последней встрече южане проиграли 0:2.

2 июля 2022 года «Ростов» Валерия Карпина проведет четвертый товарищеский матч в межсезонье. Соперником станет бывший клуб РПЛ — «Кубань». Встреча пройдет в Ростове на «Ростов Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Ростов» — «Кубань» 2 июля 2022 года

«Ростов» — партнер букмекерской компании БЕТСИТИ — абсолютный фаворит встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.26, это порядка 76% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 5.40 (16%), успех «Кубани» — за 9.80 (8%).

Ставку на то, что гости не проиграют, можно оформить за высокие 3.60.

Также аналитики предполагают, что команды устроят салют из забитых мячей — на тотал больше 3.5 гола коэффициент 2.10, на ТМ 3.5 — 1.68.

Индивидуальный тотал больше 1.5 мяча у «Ростова» доступен за скромные 1.28, а ИТБ1 (2.5) — за приемлемые 1.93. Гол «Кубани» предложено взять за 1.66.

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Обмен точными ударами идет за 1.79, обратный исход — за 1.90.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о тотальном превосходстве «Ростова»:

  • 2:0 — за 6.90;

  • 3:0 — за 7.90;

  • 2:1 — за 8.30.

«Ростов» — «Кубань»: прогноз и анализ товарищеского матча 2 июля 2022 года

За два дня до матча с «Кубанью» в ростовской команде произошло важное событие — главный тренер Валерий Карпин и его ассистент Виктор Онопко продлили контракты с желто-синими до 2026 года. «Неоднократно говорил о своем теплом отношении к клубу и городу. Чувствую себя здесь максимально комфортно. Благодарю руководство «Ростова» за доверие, у нас впереди много работы», — сообщил Карпин официальному сайту ФК.

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«Ростов» при Карпине и без него — совершенно разные субстанции. После возвращения тренера из сборной России команда, занимавшая 14-е место в РПЛ, совершила прорыв и финишировала выше «Спартака». Теперь же у Валерия Георгиевича есть возможность разобраться в проблемах команды и прокачать ее в межсезонье, чем он и занимается. Правда, результаты и эмоции от них пока смешанные. В конце июня ростовчане провели три товарищеских матча — переиграли некий «Холдинг» (5:1) и дебютанта РПЛ «Факел» (2:0), но безапелляционно уступили «Краснодару» (0:2).

За последнее поражение южанам как раз предстоит отчитаться во встрече против «Кубани». И на фоне этого матча пролонгация контрактов с тренерским штабом — важное событие, которое добавит игрокам сил и позитива. Поэтому можно рассчитывать на образцовую игру от желто-синих — на их победу и отсутствие пропущенных голов коэффициент 2.27. Вариант отличный при условии, что краснодарцы забивают очень мало.

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Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Кубань»

Но вообще на домашнем поле ростовчане должны победить не просто уверенно, а разгромно. Все-таки «Кубань» еще только оживает после банкротства и в прошедшем сезоне застряла в середине ФНЛ без каких-либо шансов на борьбу за вершину. Крепнущему «Ростову» по силам разобраться с противником и забить достаточно много.

Рекомендуемая ставка: победа «Ростова» с форой (-1.5) гола за 1.70.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
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Химки – Зенит
 - : -
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ЦСКА – Урал
 - : -
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 - : -
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