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ЦСКА начнет новый сезон РПЛ на «Ростов Арене» и без Давилы. Жена не пускает чилийца в Россию

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ростов» — ЦСКА 20 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Виктор Давила (сборная Чили).
Фото Getty Images
Три последних выезда армейцев к желто-синим закончились ничьими.

20 июля «Ростов» и ЦСКА сыграют в первом туре чемпионата России. Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» начнется в 19.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
ЦСКА

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — ЦСКА 20 июля 2024 года

Эксперты отдали предпочтение красно-синим. Победу ЦСКА можно взять с коэффициентом 2.50, вероятность — примерно 36%. Триумф «Ростова» доступен за 2.75 (35%), ничья — за 3.45 (29%).

Верите, что команда Валерия Карпина не уступит на своем поле? Опция 1Х идет за 1.53.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.85, ТМ 2.5 — в 1.95. Обмен голами предложили за 1.70, обратный вариант — за 2.13.

Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают ничью со счетом 1:1. Это событие представили с котировкой 7.00.

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«Ростов» — ЦСКА: прогноз и анализ матча РПЛ 20 июля 2024 года

В прошлом сезоне армейцы стали худшей командой Москвы — финишировали на шестой строчке, ниже «Динамо» (третье место), «Локомотива» (четвертое) и «Спартака» (пятое). За 30 туров красно-синие выиграли только 12 раз — худший показатель клуба с чемпионата России-2001, тогда побед набралось столько же. ЦСКА может гордиться лишь тем, что с 56 голами стал самым результативным коллективом РПЛ. Но это довольно слабое утешение.

Скрасить сезон вторым подряд триумфом в Кубке России не получилось — в финале Пути РПЛ армейцы уступили «Зениту» (1:1, 0:0, 4:5 пен). После такого с Владимиром Федотовым было решено расстаться — вместо него команду возглавил Марко Николич. Под нового тренера красно-синие провернули сразу несколько трансферов. За 1.5 млн евро из «Ариса» выписали 19-летнего форварда Артема Шуманского. Свободным агентом из «Зальцбурга» перебрался 24-летний форвард сборной Мали Секу Койта. Также бесплатно на «ВЭБ Арену» переехали Рифат Жемалетдинов из «Локомотива» и Данил Круговой из «Зенита», который согласовал переход еще зимой.

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«Ростов» закончил чемпионат на одну позицию ниже ЦСКА — седьмым с отставанием в пять баллов. У команд набралось одинаковое количество побед, но у желто-синих оказалось меньше ничьих (7-12) и больше поражений (11-6). А еще дончане — в топе самых пропускающих клубов прошлого сезона. В их ворота влетело 46 мячей — столько же у «Урала», чаще огорчали лишь «Сочи» (48) с «Пари НН» (51).

Валерий Карпин не мог не обратить внимания на проблему, поэтому летом «Ростов» как следует поработал над укреплением обороны. Команду пополнили сразу два вратаря — Хидает Ханкич из «Пловдива» (100 тысяч евро) и Рустам Ятимов из «Истиклола» (230 тысяч евро). Также клуб выкупил у «Арды» Умара Сако (350 тысяч евро) и подписал опорника Родриго Саравия из «Пеньяроля» (1.95 млн евро). Константин Кучаев — пока единственное усиление в линию атаки, экс-футболист ЦСКА перешел на правах свободного агента.

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Ростов» — ЦСКА

В лазарете желто-синих находится Алексей Миронов — он лечит повреждение мениска и вернется в первых числах сентября.

У армейцев на завершающем этапе восстановления находится Максим Мухин — его появление в общей группе ожидается в конце июля. Аббосбек Файзуллаев готовится к Олимпиаде со сборной Узбекистана, Виктор Давила не прибыл в расположение клуба после Кубка Америки — сообщается, что возвращению чилийца препятствует жена.

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«Ростов» — ЦСКА: статистика личных встреч

Армейцы сыграли вничью с дончанами в трех подряд визитах на «Ростов Арену» — один раз в Кубке России (1:1) и дважды в РПЛ (3:3, 0:0).

Если брать общее количество матчей в постсоветскую эпоху, то на стороне красно-синих более чем двукратное преимущество по числу побед — 36 против 15. Еще в 13 поединках соперники разошлись «миром».

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Прогноз и ставка на матч «Ростов» — ЦСКА

Очные противостояния команд редко получаются скучными — соперники пробили «верх» по голам в половине из 10 последних встреч и поразили ворота друг друга в таком же количестве поединков. Плюс оба коллектива находятся на стадии перестройки — такие стартовые данные располагают к результативной разборке.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.10.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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